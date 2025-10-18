¡Hola !

Nueva embajadora de Francia afirmó que “Uruguay tiene mucho potencial y no es un país pequeño”

Virginie Bioteau expresó la emoción de asumir una misión que, según destacó, “había esperado con ilusión”, y subrayó que su llegada refleja el interés sostenido de Francia en fortalecer los lazos con Uruguay

Presidenta de MEDEF Christel Bories y embajadora de Francia Virginie Bioteau.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Alberto Charro, María José Graña, Mariana Ferreira y Carolina Gianola. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Jefa de la Delegación Económica de la UE Vanessa Mock y consejera económica de la Embajada de Francia en Argentina Marie Eva Becquet.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Florencia Herrera, Magdalena Caorsi y Matías Saiz. 

FOTO

Mauricio Rodríguez
Fernanda Nan y Jimena Villar.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La nueva embajadora de Francia, Virginie Bioteau, fue presentada durante una velada en la residencia de la embajada. El encuentro, celebrado el miércoles 8, reunió a amigos, miembros del cuerpo diplomático y colegas franceses que residen en Montevideo.

Los invitados disfrutaron de un cóctel con gastronomía francesa mientras conversaban en un ambiente distendido, a la espera del discurso de la embajadora. Bioteau se presentó emocionada por haber asumido una misión que “había esperado con ilusión”, y subrayó que su llegada refleja el interés sostenido de Francia en fortalecer los lazos con Uruguay.

También recordó las reuniones que mantuvo en los días previos con ministros del gobierno y con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, con quienes dialogó sobre proyectos comunes. “Uruguay es visto por muchos como la puerta de entrada a América Latina”, afirmó; destacó su economía abierta, estable y próspera, así como su alto PBI per cápita, que lo convierte en un mercado atractivo y una plataforma ideal para las empresas francesas que buscan instalarse en la región.

Bioteau compartió, además, un dato que consideró “motivo de orgullo”: en 2014, Francia y Uruguay alcanzaron los 393 millones de euros en intercambios comerciales, cifra que, según dijo, demuestra que “Uruguay tiene mucho potencial y no es un país pequeño”.

La embajadora también agradeció el apoyo constante de las empresas francesas y uruguayas que colaboran con la sede diplomática, ya sea como socios o patrocinadores de las actividades culturales y sociales. Mencionó en particular la Fiesta Nacional de Francia del 14 de julio, que cada año convoca a una gran cantidad de invitados. Aunque este año aún no se encontraba en el país, compartió con humor que su esposo le mostró videos de la celebración, lo que —según confesó— la emocionó y la hizo sentirse parte de la comunidad francesa en Uruguay.

