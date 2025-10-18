Nueva embajadora de Francia afirmó que “Uruguay tiene mucho potencial y no es un país pequeño”

Virginie Bioteau expresó la emoción de asumir una misión que, según destacó, “había esperado con ilusión”, y subrayó que su llegada refleja el interés sostenido de Francia en fortalecer los lazos con Uruguay

Jefa de la Delegación Económica de la UE Vanessa Mock y consejera económica de la Embajada de Francia en Argentina Marie Eva Becquet.

La nueva embajadora de Francia, Virginie Bioteau, fue presentada durante una velada en la residencia de la embajada. El encuentro, celebrado el miércoles 8, reunió a amigos, miembros del cuerpo diplomático y colegas franceses que residen en Montevideo.

Los invitados disfrutaron de un cóctel con gastronomía francesa mientras conversaban en un ambiente distendido, a la espera del discurso de la embajadora. Bioteau se presentó emocionada por haber asumido una misión que “había esperado con ilusión”, y subrayó que su llegada refleja el interés sostenido de Francia en fortalecer los lazos con Uruguay.

También recordó las reuniones que mantuvo en los días previos con ministros del gobierno y con el intendente de Montevideo, Mario Bergara, con quienes dialogó sobre proyectos comunes. “Uruguay es visto por muchos como la puerta de entrada a América Latina”, afirmó; destacó su economía abierta, estable y próspera, así como su alto PBI per cápita, que lo convierte en un mercado atractivo y una plataforma ideal para las empresas francesas que buscan instalarse en la región.

Bioteau compartió, además, un dato que consideró “motivo de orgullo”: en 2014, Francia y Uruguay alcanzaron los 393 millones de euros en intercambios comerciales, cifra que, según dijo, demuestra que “Uruguay tiene mucho potencial y no es un país pequeño”.