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Nuevas miradas del arte uruguayo convergen en ‘En escena’

Cinco artistas jóvenes protagonizan una apertura que pone el foco en los procesos creativos y en el intercambio directo con el público, en un formato que combina exhibición y conversación

Artistas Luisho Díaz y Agus Abellán.

Artistas Luisho Díaz y Agus Abellán.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Curador Joaquín Ascurrein.&nbsp;

Curador Joaquín Ascurrein. 

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Mauricio Rodríguez
Artistas Ian Matusevicius y Germán di Pierro.

Artistas Ian Matusevicius y Germán di Pierro.

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Mauricio Rodríguez
Julia Galzerano y Graciela Vitarella.

Julia Galzerano y Graciela Vitarella.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Galería Azur dio inicio a su ciclo anual en su sede de Carrasco con una propuesta que combina exhibición y pensamiento en torno al arte contemporáneo. La presentación tuvo lugar a través de un conversatorio titulado En escena (volumen 01), concebido como una plataforma de encuentro en la que confluyen miradas emergentes que ya comienzan a delinear nuevas sensibilidades dentro del panorama artístico local.

La muestra reúne a cinco jóvenes artistas reconocidos en el marco del Premio Montevideo de Artes Visuales 2025: Javier Abreu, Agus Abellán, Luisho Díaz, Germán di Pierro e Ian Matusevicius. Cada uno, desde su singularidad, propone un abordaje que tensiona y expande los límites de los lenguajes tradicionales, dando lugar a un diálogo que redefine —o al menos pone en cuestión— el ecosistema contemporáneo uruguayo.

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La propuesta curatorial se despliega en un territorio matérico híbrido, en el que conviven la robótica, la fotografía, las instalaciones con elementos biológicos y los lenguajes digitales. Estas prácticas no solo funcionan como recursos formales, sino como herramientas para explorar temas que atraviesan lo íntimo y lo colectivo: la memoria, el territorio, la identidad y las complejidades de la realidad social actual.

El vernissage, realizado en la tarde del jueves 16, se desarrolló en un clima íntimo. Los asistentes participaron de una visita comentada guiada por los propios artistas, quienes compartieron no solo los procesos detrás de sus obras, sino también las inquietudes, referencias y preguntas que atraviesan sus universos creativos.

La curaduría y la expografía estuvieron a cargo de Joaquín Ascurrein, quien además de presentar a los artistas, mantuvo un diálogo constante con ellos durante todo el proceso de selección y desarrollo de las obras. Su presencia durante el recorrido no fue meramente formal: intervino activamente con anécdotas y lecturas que aportaron capas de sentido adicionales a las piezas y enriquecieron la experiencia del público.

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