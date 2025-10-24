OMEU reunió a mujeres líderes en una charla sobre cómo construir equipos de alto desempeño

La Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) organizó una charla motivacional sobre cómo construir equipos de alto desempeño, en el marco del programa Más Ejecutivas. Fue el segundo encuentro de este ciclo, concebido como un espacio para reflexionar, inspirarse y conectar con otras mujeres líderes, y en el que se han compartido experiencias y se ha fortalecido la red de apoyo y colaboración que las impulsa a crecer.
Durante la jornada, las participantes conocieron las seis dimensiones que transforman un grupo en un verdadero equipo: propósito, valores, confianza, roles, desafíos y reglas compartidas. Una mirada integral para potenciar la colaboración, fortalecer el compromiso y seguir consolidando juntas una comunidad de mujeres que lidera con propósito y construye resultados extraordinarios.
La charla estuvo a cargo de Gonzalo Noya, autor de Algo + grande. El poder del equipo para lograr lo imposible, y se realizó el viernes 24 en el Hilton Garden Inn. Noya destacó que, más allá del concepto de equipo, existe una noción aún más profunda. Hizo alusión a la pirámide de Maslow para señalar que no es posible alcanzar la autorrealización si no se tienen cubiertas otras necesidades básicas. En ese sentido, subrayó la importancia del sentido de pertenencia —el tercer nivel de la pirámide— y expresó a las socias y autoridades de OMEU: “Vamos a hablar de equipos, pero también de cómo sentirnos parte para lograr cosas que importan”.