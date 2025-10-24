¡Hola !

OMEU reunió a mujeres líderes en una charla sobre cómo construir equipos de alto desempeño

La presentación, a cargo de Gonzalo Noya, abordó las seis dimensiones que convierten a un grupo en un verdadero equipo

_VAL_8380
Gonzalo Noya y presidenta de OMEU Florencia Herrera.&nbsp;

FOTO

Valentina Weikert
Gerenta comercial del Hilton Garden Inn Alejandra Volonterio, directora ejecutiva de OMEU Fernanda Castellanos y directiva de OMEU Ximena Pardiñas.

FOTO

Valentina Weikert
Sandra Sommer, Ana Gabrielli y Sofía Roldós.

FOTO

Valentina Weikert
Manuel Alonso, Federico Stein y Mariana Labrada Cary.

FOTO

Valentina Weikert
Rosario de Mello y Florencia Rodríguez.

FOTO

Valentina Weikert
Carolina Nogués, Leticia Sharoian y Andrea Carballo.

FOTO

Valentina Weikert
De Antel: Marisol Pouso y Graciela Piedras.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay (OMEU) organizó una charla motivacional sobre cómo construir equipos de alto desempeño, en el marco del programa Más Ejecutivas. Fue el segundo encuentro de este ciclo, concebido como un espacio para reflexionar, inspirarse y conectar con otras mujeres líderes, y en el que se han compartido experiencias y se ha fortalecido la red de apoyo y colaboración que las impulsa a crecer.

Durante la jornada, las participantes conocieron las seis dimensiones que transforman un grupo en un verdadero equipo: propósito, valores, confianza, roles, desafíos y reglas compartidas. Una mirada integral para potenciar la colaboración, fortalecer el compromiso y seguir consolidando juntas una comunidad de mujeres que lidera con propósito y construye resultados extraordinarios.

La charla estuvo a cargo de Gonzalo Noya, autor de Algo + grande. El poder del equipo para lograr lo imposible, y se realizó el viernes 24 en el Hilton Garden Inn. Noya destacó que, más allá del concepto de equipo, existe una noción aún más profunda. Hizo alusión a la pirámide de Maslow para señalar que no es posible alcanzar la autorrealización si no se tienen cubiertas otras necesidades básicas. En ese sentido, subrayó la importancia del sentido de pertenencia —el tercer nivel de la pirámide— y expresó a las socias y autoridades de OMEU: “Vamos a hablar de equipos, pero también de cómo sentirnos parte para lograr cosas que importan”.

