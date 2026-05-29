Pablo Ramírez abrió las puertas de su archivo personal en una charla íntima en Le Bibló

Se presentó el libro Archivo Ramírez, una publicación de la Fundación Medifé Edita que propone un recorrido teórico y visual por el archivo personal del diseñador argentino Pablo Ramírez. La obra reúne más de 700 imágenes inéditas que permiten adentrarse tanto en su universo creativo como en su mundo más íntimo: figurines y bocetos, cuadernos personales, fichas técnicas, memorias de viajes, álbumes familiares, correspondencia, registros de desfiles y fashion films forman parte de este extenso material documental.
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La presentación tuvo lugar el lunes 25 de mayo en Hotel Le Bibló, donde desde temprano los asistentes compartieron conversaciones y café en un ambiente distendido que acompañó perfectamente el espíritu cercano y reflexivo de la actividad.
Ramírez estuvo acompañado por Catalina Ferrand, con quien mantuvo una conversación sobre su obra, sus procesos creativos y la construcción de un archivo capaz de condensar años de trabajo, sensibilidad y memoria. Además, respondió preguntas del público presente y generó un intercambio sobre el lugar de la moda en la cultura contemporánea.
Durante la charla, Ferrand destacó la fuerza de la moda y el compromiso de quienes trabajan en ella para preservar algo “tan cultural y tan ligado a la identidad de las personas”. Además, subrayó que muchas veces se la considera desde un lugar banal cuando, en realidad, atraviesa aspectos mucho más profundos de la vida y la sociedad.
También se abordaron recuerdos de la infancia del diseñador y los orígenes de su vínculo con la creación. Consultado sobre cuánto quedaba de aquel niño inquieto y creativo que hoy se convirtió en artista, Ramírez respondió que lo que lo acercó al mundo de la moda fue el dibujo, la fantasía, la imaginación y la posibilidad de crear con los recursos disponibles. En ese sentido, recordó una anécdota muy particular: cuando era pequeño dibujaba incluso en el reverso de las boletas de la empresa de su padre, impulsado por una necesidad constante de expresarse y crear más allá de cualquier herramienta o contexto.