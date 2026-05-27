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Todo lo que hay para hacer en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo

Este clásico encuentro de literatura infantil y juvenil será del 1° al 14 de junio en la Intendencia de Montevideo y contará con una agenda cargada de presentaciones, actividades y talleres

Feria del Libro Infantil y Juvenil.

Feria del Libro Infantil y Juvenil.

FOTO

Pablo Vignali / adhocFOTOS
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La propuesta, que se extiende por dos semanas, incluye una agenda cargada de presentaciones, charlas con autores nacionales e internacionales, talleres, música, teatro, juegos y muchas otras actividades.

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El lunes 1° de junio inicia a las 9 h con una actividad organizada por la Asociación Uruguaya de Creadores de Historietas, que bajo el título Cómic comunal: ¡creá tu propia viñeta! invita al público a construir una historieta colectiva, donde el último límite sea la imaginación.

Ese mismo día, a las 13 h, se llevará a cabo la inauguración oficial de la feria con una conferencia de prensa, de la que participarán diversas autoridades, como el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, y el intendente de Montevideo, Mariano Bergara. En dicha instancia se anunciarán además las ternas finalistas de los Premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil y se presentará el estudio Diagnóstico del mercado del libro en Uruguay: prácticas comerciales, dinámica competitiva y hábitos de consumo, realizado por la CUL.

El martes 2 se presentarán dos libros cuyas temáticas están relacionadas con el Campeonato Mundial de Fútbol. Uno de ellos es Fútbol, garra y corazón, un libro para jugar, aprender y vivir el fútbol con alegría y pasión; y el otro, El partido de los héroes, de Daniel Baldi, que evoca la garra charrúa y revive el Mundial de Sudáfrica. A su vez, al final de la tarde se llevará a cabo el taller Ajedrez con Filosofía, a cargo del Club de Ajedrez Mijail Tal. La propuesta invita a pensar el ajedrez no solo como juego o deporte, sino también como espacio para cultivar la estrategia, la creatividad y la toma de decisiones.

El jueves 4 de junio se destaca un taller de cerámica indígena, a cargo del Museo de Arte Precolombino e Indígena, que invitará a recorrer la prehistoria americana a través de la cerámica, para luego crear una pieza de barro inspirada en las técnicas utilizadas por los pueblos originarios.

En tanto, el sábado 6 se presentará una edición conmemorativa del libro Montevideo Secreto, de Néstor Ganduglia, recordando el primer aniversario de su fallecimiento. El libro, de la editorial Planeta, recopila los textos que el autor utilizaba como base para sus recorridos montevideanos. A su vez, se hará un recorrido desde la intendencia hasta la iglesia de Cordón junto con el equipo de Montevideo Secreto.

Un taller de serigrafía para primera infancia, titulado Ronda de Niños y Libros, organizado por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, es una de las actividades programadas para el lunes 8 de junio. Ese día también está prevista, con el título Perico, universo Morosoli, la puesta escénica de algunos cuentos del libro Perico, de Juan José Morosoli.

La feria será también el espacio propicio para que el martes 9 de junio Susana Olaondo presente su nuevo libro, Un planeta raro, editado por Penguin Random House; y Martín Otheguy, Cuentos salvajes, de Santillana. Ignacio Alcuri, Mario Levrero y Diego Bianki son otros autores que aprovecharán la ocasión para presentar sus nuevos libros a lo largo de las dos semanas.

Del lunes 1° al domingo 14 de junio, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, sábado y domingo, de 12 a 20 horas, en la Intendencia de Montevideo. Entrada libre.

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