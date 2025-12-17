Petru Valensky fue distinguido como Ciudadano Ilustre de Montevideo

La ceremonia tuvo momentos especialmente emotivos; el actor Marcelo Galli participó con un sketch que evocó a uno de los recordados personajes televisivos que interpretó en dúo con Valensky

Edil Diego Romaniello, presidente de la Junta Departamental Gonzalo Sánchez, Petru Valensky, intendente de Montevideo Mario Bergara, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo Débora Quiring y la edila Judith Varela.

Petru Valensky recibe el reconocimiento a Ciudadano Ilustre de Montevideo por el intendente del departamento Mario Bergara.

La Intendencia de Montevideo y la Junta Departamental otorgaron la distinción de Ciudadano Ilustre de Montevideo al artista Petru Valensky, en una ceremonia realizada en el Teatro Solís.

El actor, humorista y comunicador uruguayo Fernando Gabriel Enciso Balparda, más conocido como Petru Valensky, recibió el reconocimiento en un acto que contó con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara; el presidente de la Junta Departamental, Gonzalo Sánchez; el edil Diego Romaniello; la edila Judith Varela y la directora del Departamento de Cultura, Débora Quiring.

La ceremonia tuvo momentos especialmente emotivos. El actor Marcelo Fito Galli participó con un sketch que evocó a uno de los recordados personajes televisivos que interpretó en dúo con Valensky. Además, se proyectó un audiovisual que recorrió distintas etapas de la carrera del homenajeado, con fragmentos de sus actuaciones y testimonios de actores, actrices y colegas de la televisión que compartieron escena con él.

Se destacaron las palabras del intendente Mario Bergara, quien, además, fue el encargado de entregar personalmente la distinción. Señaló que era un privilegio rendir homenaje a una de las grandes personalidades de la cultura uruguaya y destacó el aporte de Valensky al desarrollo cultural del país. “Petru, a través del humor, nos enseñó tanto y ayudó a moldear el avance cultural en muchas dimensiones para toda la sociedad uruguaya. Pero es más que hacernos reír; es hacernos pensar, reflexionar y educarnos”, expresó.