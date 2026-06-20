¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Por tercer año se exponen mates gigantes en la Plaza Independencia

La muestra se puede visitar hasta el lunes 22

Malena Baez junto a las fundadoras de Mate Art Gallery Uy Ayelén y Laren Bálsamo. &nbsp;

Malena Baez junto a las fundadoras de Mate Art Gallery Uy Ayelén y Laren Bálsamo.

 

FOTO

Valentina Weikert
Julio Brin y María Arbilla.

Julio Brin y María Arbilla.

FOTO

Valentina Weikert
Oscar Cayrús con su creación en homenaje a Colonia.

Oscar Cayrús con su creación en homenaje a Colonia.

FOTO

Valentina Weikert
Noelia Iglesias y Maureen Montagni.

Noelia Iglesias y Maureen Montagni.

FOTO

Valentina Weikert
Alejandro Medone con la escultura que representa a Paysandú.

Alejandro Medone con la escultura que representa a Paysandú.

FOTO

Valentina Weikert
La artista Valentina Macedo (Valen Art) junto al mate de Montevideo.

La artista Valentina Macedo (Valen Art) junto al mate de Montevideo.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Durante este fin de semana, y hasta el lunes 22, en la Plaza Independencia se puede visitar una muestra a cielo abierto de mates gigantes pintados por distintos artistas uruguayos. Es el tercer año consecutivo que se realiza esta exposición.

Una de las creadoras de Mate Art Gallery Uy Laren Bálsamo (encargada del emprendimiento) dijo a Galería que cada año plantean una temática nueva y este 2026 eligieron algunos departamentos para decorar las esculturas: “Más allá del paseo por la Plaza decidimos que sea una recorrida por Uruguay”, por lo que llamaron la exposición: Mates y destinos.

Leé además

El camino por el interior de la instalación es oscuro y sinuoso, y tiene el objetivo de despertar todos los sentidos.
Caverna sobre el río Sena

Una obra monumental transforma el histórico Pont Neuf de París
Gabriela Rosselló y Diana Saravia. 
Muestra

'Abran cancha': arte, fútbol y performance se encontraron en una nueva exposición colectiva
Figura del pop art de los años 60, el artista británico destacó por su capacidad de reinventarse constantemente.
Obituario

David Hockney, una de las mayores figuras del arte contemporáneo, muere a los 88 años

“Se trata de sacar a los artistas de su atelier o del típico mural, y que pinten figuras de tamaño gigante”, explicó Bálsamo. “Fuimos declarados de interés cultural y turístico, pero necesitamos más apoyo”, expresó.

Las piezas fueron intervenidas por: Alejandro Medone, Agó Páez, Carolina Casalia, Adriana Arin, Oscar Cayrús, Valentina Macedo (Valen Art) y la propia Laren Bálsamo.

La organizadora comentó que hace tres años no había ninguna iniciativa de este estilo por lo que decidió ponerse al hombro el emprendimiento. Además de los mates, durante el verano, en Punta del Este, se muestran esculturas de lobos marinos.

Bálsamo adelantó: “Se vienen las guitarras gigantes en homenaje a diez músicos uruguayos. Nos gustaría que fuera en setiembre, estamos trabajando para eso, pero esto lleva meses de trabajo y dinero, y estamos necesitando la colaboración de las marcas”, concluyó.

Selección semanal
Salud Pública

Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

Por Leonel García
Salud Pública

La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

Por Leonel García
Derroteros

¿Un error de diseño?

Por Guillermo Draper
Monedas

Críticas del sistema financiero y político a campaña de desdolarización de depósitos

Por Ismael Grau

TE PUEDE INTERESAR

Muchas personas dedicadas a rubros creativos suelen asociar las caminatas y los paseos a momentos de gran inspiración.

Día Mundial del Paseo: por qué salir a caminar lento y sin apuro mejora la salud física y mental

Por Redacción Galería
El jugador de la selección uruguaya de fútbol Maximiliano Araújo luce la camiseta celeste en la cancha, durante el Mundial 2026. 

La camiseta de Uruguay es la más linda del Mundial 2026, según el Washington Post

Por Redacción Galería
La última obra de teatro de Gabriel Calderón que tiene al público en la palma de la mano

La última obra de teatro de Gabriel Calderón que tiene al público en la palma de la mano

Por Javier Alfonso
Bar Tinkal

Los bares de Montevideo donde se vibra con el Mundial 2026

Por Clementina Delacroix Cardeza