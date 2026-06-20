Por tercer año se exponen mates gigantes en la Plaza Independencia

Durante este fin de semana, y hasta el lunes 22, en la Plaza Independencia se puede visitar una muestra a cielo abierto de mates gigantes pintados por distintos artistas uruguayos. Es el tercer año consecutivo que se realiza esta exposición.
La muestra se puede visitar hasta el lunes 22
Durante este fin de semana, y hasta el lunes 22, en la Plaza Independencia se puede visitar una muestra a cielo abierto de mates gigantes pintados por distintos artistas uruguayos. Es el tercer año consecutivo que se realiza esta exposición.
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Una de las creadoras de Mate Art Gallery Uy Laren Bálsamo (encargada del emprendimiento) dijo a Galería que cada año plantean una temática nueva y este 2026 eligieron algunos departamentos para decorar las esculturas: “Más allá del paseo por la Plaza decidimos que sea una recorrida por Uruguay”, por lo que llamaron la exposición: Mates y destinos.
“Se trata de sacar a los artistas de su atelier o del típico mural, y que pinten figuras de tamaño gigante”, explicó Bálsamo. “Fuimos declarados de interés cultural y turístico, pero necesitamos más apoyo”, expresó.
Las piezas fueron intervenidas por: Alejandro Medone, Agó Páez, Carolina Casalia, Adriana Arin, Oscar Cayrús, Valentina Macedo (Valen Art) y la propia Laren Bálsamo.
La organizadora comentó que hace tres años no había ninguna iniciativa de este estilo por lo que decidió ponerse al hombro el emprendimiento. Además de los mates, durante el verano, en Punta del Este, se muestran esculturas de lobos marinos.
Bálsamo adelantó: “Se vienen las guitarras gigantes en homenaje a diez músicos uruguayos. Nos gustaría que fuera en setiembre, estamos trabajando para eso, pero esto lleva meses de trabajo y dinero, y estamos necesitando la colaboración de las marcas”, concluyó.