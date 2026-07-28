Presentaron proyectos para impulsar la cuenca baja del río Santa Lucía como destino de turismo sostenible
El Ministerio de Turismo y las intendencias de Canelones y Montevideo buscan potenciar la cuenca baja del río
Secretaria general de la Intendencia de Montevideo Viviana Repetto, representante del BID en Uruguay Luiz Ros, ministro de Turismo Pablo Menoni y secretario general de la Intendencia de Canelones Pedro Irigoin.
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Adrián Echeverriaga
De la Dirección General de Relaciones Internacionales de Canelones Mauricio Rompani, Sebastián Vázquez y subsecretaria
del Ministerio de Turismo Ana Caram.
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Adrián Echeverriaga
Directora de Turismo de Montevideo Karina Fortete y directora de Turismo de Canelones Ximena Acosta.
El Ministerio de Turismo (Mintur) fue sede de la presentación de los proyectos turísticos que se desarrollarán en la cuenca baja del río Santa Lucía, una iniciativa que involucra a la Intendencia de Canelones y la Intendencia de Montevideo con el objetivo de fortalecer el potencial turístico de la zona y consolidarla como un destino de referencia.
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La actividad se realizó el viernes 24 y reunió a autoridades nacionales, departamentales y representantes de organismos internacionales que participaron de la puesta en marcha del Programa de Destinos Turísticos Emergentes Mintur–BID, a través del cual se llevarán adelante las distintas intervenciones previstas en el territorio.
Entre las autoridades presentes, estuvieron el ministro de Turismo, Pablo Menoni; la secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto; el secretario general de la Intendencia de Canelones, Pedro Irigoin, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Luiz Ros, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los distintos organismos para concretar el proyecto.
Las obras que se desarrollarán en la cuenca baja del río Santa Lucía forman parte de una de las cuatro regiones priorizadas por el Programa de Destinos Turísticos Emergentes, una iniciativa cuyo convenio fue firmado en 2019 y que comenzó su ejecución en 2021, una vez superadas las principales dificultades derivadas de la pandemia.
Desde entonces, el programa ha impulsado distintas intervenciones de infraestructura, convocatorias concursables y acciones orientadas a fortalecer la oferta turística en diferentes puntos del país. Actualmente, la iniciativa transita su etapa final, con la concreción de los proyectos que buscan dejar capacidades instaladas y generar nuevas oportunidades para las comunidades involucradas.
Durante su intervención, el ministro Pablo Menoni destacó el trabajo articulado que permitió extender el alcance del programa y convertir estas inversiones en una realidad. Señaló, además, que las acciones previstas son el resultado de una coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales, el BID y el sector privado, una alianza que busca potenciar el desarrollo territorial a través del turismo.
Menoni subrayó que el objetivo de estas intervenciones va más allá de la construcción de infraestructura, ya que apuntan a fortalecer el turismo como un sector productivo capaz de crear empleo, dinamizar las economías locales y brindar mejores condiciones para el crecimiento de los emprendimientos turísticos que ya existen o que puedan desarrollarse en el futuro.