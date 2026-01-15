Punta Tech Meetup reunió al ecosistema tecnológico regional en los jardines del MACA

La jornada ofreció charlas de referentes internacionales, además de permitir instancias de networking al aire libre

Gerente de Innovación Estratégica de Antel Marcelo Abreu, vicepresidenta de AWS para América Latina Paula Bellizia, director de D’Local Sergio Fogel y Juan Pablo Estévez, de AWS.

El lunes 11, se realizó una nueva edición del Punta Tech Meetup en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), y se consolidó una vez más como uno de los encuentros más relevantes de networking, inspiración y construcción de comunidad del verano en Punta del Este. El encuentro formó parte del Punta Tech Week, una semana dedicada a la innovación, la tecnología y el emprendedurismo que reunió a referentes del ecosistema regional e internacional a través de más de 40 side events y tres encuentros oficiales que marcaron el pulso de la agenda tecnológica de la temporada.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El entorno elegido volvió a ser uno de los grandes protagonistas. Los jardines del MACA ofrecieron un marco inmejorable para una tarde despejada y de clima ideal que invitó al intercambio distendido y a la conversación al aire libre. Los asistentes fueron recibidos con una propuesta que combinó distintos stands gastronómicos, bebidas y música cuidadosamente seleccionada para acompañar el ritmo del encuentro, lo que produjo un clima relajado y propicio para el networking.

Más allá de las charlas y los encuentros profesionales, muchos de los invitados aprovecharon la ocasión para recorrer el museo, interactuar con las esculturas a cielo abierto y disfrutar del diálogo natural entre arte, arquitectura y paisaje. El espacio se prestó así para múltiples actividades simultáneas que reforzaron la idea de que la innovación también se nutre de la creatividad y de los cruces interdisciplinarios.

La agenda del Punta Tech Meetup contó con la destacada participación de reconocidos speakers internacionales. Entre ellos, se subrayó la presencia de la vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS) para América Latina, Paula Bellizia. También fue protagonista el periodista británico especializado en tecnología y negocios Elliott Gotkine.