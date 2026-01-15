Punta Tech Meetup reunió al ecosistema tecnológico regional en los jardines del MACA

El lunes 11, se realizó una nueva edición del Punta Tech Meetup en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), y se consolidó una vez más como uno de los encuentros más relevantes de networking, inspiración y construcción de comunidad del verano en Punta del Este. El encuentro formó parte del Punta Tech Week, una semana dedicada a la innovación, la tecnología y el emprendedurismo que reunió a referentes del ecosistema regional e internacional a través de más de 40 side events y tres encuentros oficiales que marcaron el pulso de la agenda tecnológica de la temporada.
El entorno elegido volvió a ser uno de los grandes protagonistas. Los jardines del MACA ofrecieron un marco inmejorable para una tarde despejada y de clima ideal que invitó al intercambio distendido y a la conversación al aire libre. Los asistentes fueron recibidos con una propuesta que combinó distintos stands gastronómicos, bebidas y música cuidadosamente seleccionada para acompañar el ritmo del encuentro, lo que produjo un clima relajado y propicio para el networking.
Más allá de las charlas y los encuentros profesionales, muchos de los invitados aprovecharon la ocasión para recorrer el museo, interactuar con las esculturas a cielo abierto y disfrutar del diálogo natural entre arte, arquitectura y paisaje. El espacio se prestó así para múltiples actividades simultáneas que reforzaron la idea de que la innovación también se nutre de la creatividad y de los cruces interdisciplinarios.
La agenda del Punta Tech Meetup contó con la destacada participación de reconocidos speakers internacionales. Entre ellos, se subrayó la presencia de la vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS) para América Latina, Paula Bellizia. También fue protagonista el periodista británico especializado en tecnología y negocios Elliott Gotkine.
Con una convocatoria diversa que reunió a emprendedores, inversores, ejecutivos, desarrolladores y líderes del sector, el Punta Tech Meetup 2026 reafirmó su lugar como un punto de encuentro clave para conectar ideas, crear oportunidades y fortalecer la comunidad tecnológica en uno de los escenarios culturales más emblemáticos del país.