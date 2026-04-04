RedME reunió a líderes regionales para promover más mujeres en directorios

Directiva de RedME Martha Diez, presidenta de RedME Laura Toledo, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y Natalia Argenzio.

La Red de Mujeres Ejecutivas del Uruguay (RedME) organizó un encuentro regional en World Trade Center Montevideo (WTC), con el objetivo de articular acciones con mujeres de otros países. Participaron Redmad (Chile), Fame (Argentina) y WIC (Colombia).

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La iniciativa sirvió para conectar redes, experiencias y liderazgos con el objetivo de fortalecer la diversidad en los espacios de decisión y contribuir al desarrollo de organizaciones más innovadoras, competitivas y sostenibles. Las personas convocadas fueron mujeres ejecutivas y miembros de directorios, líderes empresariales, autoridades de gobierno, representantes de organismos multilaterales, cámaras empresariales y actores estratégicos.

Según datos de RedME, en Uruguay las mujeres representan más del 57% de la fuerza laboral, pero menos de 20% ocupan cargos ejecutivos y apenas 6,6% integran directorios en las empresas. Los salarios son menores: en promedio, las mujeres ganan alrededor de un 27% menos que los hombres, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Esto implica que, para percibir lo mismo, deben trabajar 1,85 días más por semana, ocho días más al mes y 96 días más al año. Por cada 100 hombres que son ascendidos, solo alcanzan ese mismo puesto 41 mujeres en cargos de dirección, 54 en posiciones de gerencia y 93 en roles de jefatura.

La presidenta de RedME, Laura Toledo, aseguró a Galería que el objetivo general del encuentro fue pensar estrategias para que las mujeres puedan integrar las mesas de directorio de las compañías, “donde se toman las decisiones relevantes”. “Si bien cada red tiene su propósito y sus desafíos, esta red de redes apunta a unir fuerzas para amplificar nuestra voz”, dijo.