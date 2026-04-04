¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

RedME reunió a líderes regionales para promover más mujeres en directorios

Mujeres de Chile, Argentina, Colombia y Uruguay acompañaron la iniciativa

Directiva de RedME Martha Diez, presidenta de RedME Laura Toledo, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y Natalia Argenzio.

Directiva de RedME Martha Diez, presidenta de RedME Laura Toledo, vicepresidenta de la República Carolina Cosse y Natalia Argenzio.

FOTO

Gastón De Armas
Mónica Bevis, Natalia González y María Ana Matthías.&nbsp;

Mónica Bevis, Natalia González y María Ana Matthías. 

FOTO

Gastón De Armas
Patricia Moirano y Sandra Olive.

Patricia Moirano y Sandra Olive.

FOTO

Gastón De Armas
Isabel Alonso y Magdalena Furtado, de ONU Mujeres.&nbsp;

Isabel Alonso y Magdalena Furtado, de ONU Mujeres. 

FOTO

Gastón De Armas
Ana Claudia Caram y Naghmeh Vahdat.

Ana Claudia Caram y Naghmeh Vahdat.

FOTO

Gastón De Armas
De RedME: presidenta Laura Toledo y directora de Comunicaciones Clementina Cat.

De RedME: presidenta Laura Toledo y directora de Comunicaciones Clementina Cat.

FOTO

Gastón De Armas
Lucía Serra, Lía Cambre y Agustina Zuaznabar.

Lucía Serra, Lía Cambre y Agustina Zuaznabar.

FOTO

Gastón De Armas
Directivas de RedME: Martha Diez, Clara Ruiz Bava y Laura Bacchetta.

Directivas de RedME: Martha Diez, Clara Ruiz Bava y Laura Bacchetta.

FOTO

Gastón De Armas
Karina Montiel y Carolina López.&nbsp;

Karina Montiel y Carolina López. 

FOTO

Gastón De Armas
María Laura López y Krupskaya Mejía.

María Laura López y Krupskaya Mejía.

FOTO

Gastón De Armas
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Red de Mujeres Ejecutivas del Uruguay (RedME) organizó un encuentro regional en World Trade Center Montevideo (WTC), con el objetivo de articular acciones con mujeres de otros países. Participaron Redmad (Chile), Fame (Argentina) y WIC (Colombia).

La iniciativa sirvió para conectar redes, experiencias y liderazgos con el objetivo de fortalecer la diversidad en los espacios de decisión y contribuir al desarrollo de organizaciones más innovadoras, competitivas y sostenibles. Las personas convocadas fueron mujeres ejecutivas y miembros de directorios, líderes empresariales, autoridades de gobierno, representantes de organismos multilaterales, cámaras empresariales y actores estratégicos.

Leé además

Gerenta de Universidades de Santander María de la Paz Goldaracena, directora de Gestión del Talento, Experiencia de Clientes y Banca Responsable Carmen Farina, Pilar Moreno y Lucía Bustamante.
B-content

50 mujeres, una red global: Santander presentó una nueva generación de líderes

Según datos de RedME, en Uruguay las mujeres representan más del 57% de la fuerza laboral, pero menos de 20% ocupan cargos ejecutivos y apenas 6,6% integran directorios en las empresas. Los salarios son menores: en promedio, las mujeres ganan alrededor de un 27% menos que los hombres, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Esto implica que, para percibir lo mismo, deben trabajar 1,85 días más por semana, ocho días más al mes y 96 días más al año. Por cada 100 hombres que son ascendidos, solo alcanzan ese mismo puesto 41 mujeres en cargos de dirección, 54 en posiciones de gerencia y 93 en roles de jefatura.

La presidenta de RedME, Laura Toledo, aseguró a Galería que el objetivo general del encuentro fue pensar estrategias para que las mujeres puedan integrar las mesas de directorio de las compañías, “donde se toman las decisiones relevantes”. “Si bien cada red tiene su propósito y sus desafíos, esta red de redes apunta a unir fuerzas para amplificar nuestra voz”, dijo.

Sobre el techo de cristal, explicó que también “existe una escalera a ese techo, por lo que muchas veces no se llega” a él. “Hay mucha fuga de talentos, lo que falta son las condiciones para que podamos acceder en igualdad de condiciones y en complementariedad con los hombres”, concluyó Toledo.

Selección semanal
Montevideo

El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
Informe sobre municipios

Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

Por Redacción Búsqueda
Agro

Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

Por Agro de Búsqueda
Presidencia

Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Un lugar mágico en Polonia donde profesionalizar el arte de ser mimo

Un lugar mágico en Polonia donde profesionalizar el arte de ser mimo

Por Milene Breito Pistón
Llega al Planetario el primer festival internacional Fulldome, dedicado al arte audiovisual inmersivo

Llega al Planetario el primer festival internacional Fulldome, dedicado al arte audiovisual inmersivo

Por Redacción Galería
Una experta en mantelería antigua europea presentó piezas y ofreció una charla en Carrasco

Una experta en mantelería antigua europea presentó piezas y ofreció una charla en Carrasco

Por Katherine Kilian
Fuentes termales del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos.

Experiencia casi extraterrestre: destinos de viaje en la Tierra que parecen de otro planeta

Por Redacción Galería
// Leer el objeto desde localStorage