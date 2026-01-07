San Roque dio inicio a su temporada de verano en el corazón de Punta del Este

La cadena de farmacias y perfumerías San Roque inauguró la temporada de verano el domingo 4 en su local de Los Meros y calle 20, sobre Gorlero, con una actividad especialmente diseñada para compartir con el público. Las personas que transitaron por la avenida tuvieron la oportunidad de disfrutar de bebidas, además de comprar en la tienda o asesorarse con profesionales de la belleza.
El gerente general de San Roque, Pablo Malnati, destacó el valor de este tipo de acciones dentro de la estrategia de la compañía: “Punta del Este es un punto estratégico para San Roque y para el retail en general. Estas instancias nos permiten estar más cerca de nuestros clientes, comprender mejor sus hábitos y seguir desarrollando una propuesta sólida, consistente y enfocada en la experiencia”.
Malnati también se refirió al cierre de 2025, marcado por un crecimiento en ventas, impulsado por acciones comerciales de alto impacto, el fortalecimiento continuo de la marca y el trabajo constante de los equipos. Uno de los avances más grandes se dio en los canales digitales y los envíos a domicilio. El objetivo para 2026 es continuar elevando la experiencia en los puntos de venta a partir de una mirada integral del negocio.