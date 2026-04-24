Sanguinetti presentó su libro ‘90 años de imágenes, vida y memoria’

El expresidente repasó su biografía a través de la fotografía

A sus 90 años, cumplidos en enero, el expresidente Julio María Sanguinetti presentó su nuevo libro 90 años de imágenes, vida y memoria. La cita fue el jueves 23 en el Radisson Victoria Plaza Hotel.

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La publicación es un recorrido visual por casi medio siglo de vida republicana y por una biografía atravesada por los grandes acontecimientos de los siglos XX y XXI. Además de ser una recopilación de la trayectoria política y periodística de quien fuera el primer presidente electo tras la dictadura, el libro tiene algunas imágenes de lo que fue la infancia de Sanguinetti. En el inicio, aparece una foto del hundimiento en la costa montevideana del Graf Spee (1939), uno sus primeros recuerdos. Después, se puede apreciar lo que fue su vida personal, su etapa como periodista, su primera y segunda presidencia, y culmina con fotografías actuales.

La charla, conducida por la periodista Viviana Ruggiero, fue descontracturada, por lo que las respuestas sobresalieron por ser espontáneas y con un toque de humor. Sanguinetti se confesó como un amante del arte, de las letras y la historia. Sostuvo que durante sus mandatos se apoyó mucho en el equipo de gobierno que había formado.

Sobre su longevidad, afirmó que se debe a la genética, pero resaltó que siempre fue una persona que practicó deportes, entre ellos esgrima (una disciplina que aprendió a apreciar gracias a los duelos que enfrentó cuando aún eran legales). A los presentes les advirtió que, a partir de los 40 años, el ejercicio es importante porque “después ya es tarde”.