Se inauguró la 121.ª edición de la Expo Prado

Este año se celebra la 121ª edición de la Expo Prado. A la inauguración, el viernes 11, asistió el intendente de Montevideo, Mario Bergara.
Este año hay más de 650 expositores
Este año se celebra la 121ª edición de la Expo Prado. A la inauguración, el viernes 11, asistió el intendente de Montevideo, Mario Bergara.
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El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, dijo que, además de la competencia ganadera, hay ofertas comerciales, de gastronomía y un lugar dedicado a los jóvenes, a través de Plaza Prado. Aseguró que este año hay más de 650 expositores, lo que implica trabajo para más de 10.000 personas.
Ferber destacó la restauración de los tres galpones que alojan a los animales, un arreglo que logró que los sitios sean más agradables e higiénicos.
Por su parte, el intendente capitalino sostuvo que la Expo se trata de una alianza en la que se encuentran el campo y la ciudad. Destacó que 60% de Montevideo es rural y produce 40 tipos de frutas y verduras.
Además de los discursos, la inauguración sirvió para destacar a tres productoras rurales: Malena Sanguinetti Ponce de León, de Canelones; Marisa Viera, que tiene un tambo en San José, e Isabel Chiarino Mañé, de Florida. Un cuarto reconocimiento fue entregado a Jaime Castells, por su cría de ovejas en Durazno.