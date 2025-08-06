Se inauguró la muestra de Carmelo Arden Quin, ‘En la trama del arte constructivo’
Se trata de una retrospectiva que explora la experiencia del Movimiento MADI
Director de Cultura de la Intendencia de Rivera Leónidas Bayo, director del Museo de Artes Visuales Enrique Aguerre, curadora de la exposición Maria Cristina Rossi, directora de Cultura María Eugenia Vidal
Hasta el 28 de setiembre se podrá visitar, en el Museo Nacional de Artes Visuales, la exposición Carmelo Arden Quin: en la trama del arte constructivo. La muestra propone un recorrido por las transformaciones plásticas y literarias del artista riverense a través de una curaduría que busca reflejar el tránsito entre las distintas ciudades donde vivió: Montevideo, Buenos Aires y París.
La curadora, María Cristina Rossi, tomó como punto de partida la temprana relación de Arden Quin con Joaquín Torres García. Las obras seleccionadas exploran su experiencia rioplatense con el grupo MADI —corriente, fundada por él mismo, que rompe con las referencias figurativas y rechaza toda semejanza con formas naturales—. Durante su estadía en París relanzó el movimiento y entabló vínculos con creadores de Europa, Estados Unidos y América Latina hasta constituir el Movimiento MADI Internacional en los años 80.
Esta es la primera retrospectiva del artista que se presenta en Uruguay.
Carmelo Heriberto Alves Oyarzún nació el 16 de marzo de 1913 en Rivera. En 1935 conoció a Torres García durante una conferencia en la sede de la Sociedad Teosófica. Luego de un período influido por el cubismo, comenzó a desarrollar piezas no ortogonales que desafiaban el formato rectangular tradicional. A fines de 1937 se radicó en Buenos Aires, donde compartió taller con el chileno Miguel Martínez, quien lo puso en contacto con Gyula Kosice. En setiembre de 1948 se instaló en la capital francesa, donde se relacionó con figuras como Michel Seuphor, Marcelle Cahn, Georges Vantongerloo y Francis Picabia. En los años 50 fundó el Grupo MADI de París y más tarde la revista Ailleurs, publicada entre 1963 y 1966.