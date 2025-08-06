¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se inauguró la muestra de Carmelo Arden Quin, ‘En la trama del arte constructivo’

Se trata de una retrospectiva que explora la experiencia del Movimiento MADI

Director de Cultura de la Intendencia de Rivera Leónidas Bayo, director del Museo de Artes Visuales Enrique Aguerre, curadora de la exposición Maria Cristina Rossi, directora de Cultura María Eugenia Vidal, legataria de la obra de Arden Quin Tencha de Sagastizabal

Director de Cultura de la Intendencia de Rivera Leónidas Bayo, director del Museo de Artes Visuales Enrique Aguerre, curadora de la exposición Maria Cristina Rossi, directora de Cultura María Eugenia Vidal, legataria de la obra de Arden Quin Tencha de Sagastizabal

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Ignacio Gil, Samantha Persad y embajador de España Javier Salido Ortiz

Juan Ignacio Gil, Samantha Persad y embajador de España Javier Salido Ortiz

FOTO

Mauricio Rodríguez
Sofía Sienra, Jimena Schroeder y Cecilia Otero

Sofía Sienra, Jimena Schroeder y Cecilia Otero

FOTO

Mauricio Rodríguez
Javier Bassi y Santiago Tavella

Javier Bassi y Santiago Tavella

FOTO

Mauricio Rodríguez
Lucía Méndez y Gustavo Serra

Lucía Méndez y Gustavo Serra

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

Hasta el 28 de setiembre se podrá visitar, en el Museo Nacional de Artes Visuales, la exposición Carmelo Arden Quin: en la trama del arte constructivo. La muestra propone un recorrido por las transformaciones plásticas y literarias del artista riverense a través de una curaduría que busca reflejar el tránsito entre las distintas ciudades donde vivió: Montevideo, Buenos Aires y París.

La curadora, María Cristina Rossi, tomó como punto de partida la temprana relación de Arden Quin con Joaquín Torres García. Las obras seleccionadas exploran su experiencia rioplatense con el grupo MADI —corriente, fundada por él mismo, que rompe con las referencias figurativas y rechaza toda semejanza con formas naturales—. Durante su estadía en París relanzó el movimiento y entabló vínculos con creadores de Europa, Estados Unidos y América Latina hasta constituir el Movimiento MADI Internacional en los años 80.

Leé además

¿cual es el valor real del arte contemporaneo?
El mercado del arte

¿Cuál es el valor real del arte contemporáneo?

Por Magdalena Cabrera
Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

Esta es la primera retrospectiva del artista que se presenta en Uruguay.

Carmelo Heriberto Alves Oyarzún nació el 16 de marzo de 1913 en Rivera. En 1935 conoció a Torres García durante una conferencia en la sede de la Sociedad Teosófica. Luego de un período influido por el cubismo, comenzó a desarrollar piezas no ortogonales que desafiaban el formato rectangular tradicional. A fines de 1937 se radicó en Buenos Aires, donde compartió taller con el chileno Miguel Martínez, quien lo puso en contacto con Gyula Kosice. En setiembre de 1948 se instaló en la capital francesa, donde se relacionó con figuras como Michel Seuphor, Marcelle Cahn, Georges Vantongerloo y Francis Picabia. En los años 50 fundó el Grupo MADI de París y más tarde la revista Ailleurs, publicada entre 1963 y 1966.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García