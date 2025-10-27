¡Hola !

Se presentó ‘El líder aprendiz’, el nuevo libro de Alejandro Laborde

El autor dijo que un líder tiene que tener vulnerabilidad, empatía y la capacidad de crear vínculos

Pipe Stein, Alejandro Laborde y Cecilia Bonino.

Pipe Stein, Alejandro Laborde y Cecilia Bonino.

FOTO

Valentina Weikert
Paulina Berti, Christian Barrios y Pía Sardi.

Paulina Berti, Christian Barrios y Pía Sardi.

FOTO

Valentina Weikert
Carla Pivel y Graciela Reybaud.

Carla Pivel y Graciela Reybaud.

FOTO

Valentina Weikert
Pilar Laborde y Sylvia Reybaud.

Pilar Laborde y Sylvia Reybaud.

FOTO

Valentina Weikert
Guillermo Gadola, Marcelo Coppetti y Martín Solari.

Guillermo Gadola, Marcelo Coppetti y Martín Solari.

FOTO

Valentina Weikert
Luigi Zeoli y Federico Schindler.

Luigi Zeoli y Federico Schindler.

FOTO

Valentina Weikert
Director general de Penguin Random House Rodrigo Arias, Magdalena Fernández de Peón, Mariana Canedo y Amalia González.

Director general de Penguin Random House Rodrigo Arias, Magdalena Fernández de Peón, Mariana Canedo y Amalia González.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

El líder aprendiz es el título del último libro de Alejandro Laborde. Se trata de un texto que se siente como un viaje transformador, que explora las múltiples facetas del liderazgo y el autoconocimiento. La presentación fue el miércoles 22 en Sinergia Faro, y acompañaron a Laborde la comunicadora Cecilia Bonino y el publicista Pipe Stein, que además es el prologuista.

En conversación con Galería, Laborde dijo que se trata de un abordaje transversal del liderazgo, “entendido para todos y no solo para algunas personas”. Presenta preguntas que “nos tenemos que hacer para poder decidir e inspirar. Es una lógica desde el aprendizaje y desde la escucha”.

Al ser consultado sobre las características de un buen líder, el autor señaló que debe mostrar vulnerabilidad, por entender que es un ser inacabado, que no puede con todo, pero no desde la fragilidad ni desde la carencia. También destacó la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de “ver qué le pasa y por qué”, y la habilidad de crear vínculos, de conversar y escuchar a los demás.

Para Laborde, los líderes se forman y asumen también el rol de seguidores en distintas facetas de la vida. “Un líder si no tiene seguidores, gente que crea y confíe en él, no existe. Es algo bidireccional”, aclaró. Sobre la confianza, aseguró que es binaria, o se confía o no, no existen los términos medios.

Con relación a la actualidad uruguaya, destacó que “por suerte” está creciendo la cantidad de líderes mujeres. “La diversidad en el liderazgo es importante. Los hombres tenemos que tener pensamiento femenino, algo que no tiene que ver con el género, sino con la capacidad de desarrollar, por ejemplo, empatía”.

El libro, de 240 páginas, fue editado por el sello Conecta de Penguin Random House.

