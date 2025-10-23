  • Cotizaciones
    jueves 23 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Por ser “empresas de papel”, la DGI dio de baja a unas 80 entidades que emitían facturas electrónicas

    También dispuso la invalidación de los comprobantes emitidos por las personas físicas y jurídicas desafiliadas del régimen de comprobantes fiscales digitales

    Fachada de la DGI.

    Fachada de la DGI.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Mediante una única resolución, la Dirección General Impositiva (DGI) desafilió del régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) a unas 80 personas físicas y jurídicas, tras comprobar que sus operaciones carecían de sustento real y, por tanto, se trata de entidades comúnmente conocidas como “empresas de papel” o emisores de “facturas falsas”.

    El organismo comunicó el lunes 20 que esa acción buscó “inhibir la actuación de algunos emisores” de CFE al constatarse que no realizaban actividades económicas reales. El procedimiento incluye la desafiliación de ese régimen, lo que les impide continuar emitiendo comprobantes fiscales, así como la invalidación de los comprobantes emitidos por esas entidades. Como consecuencia de esto último, pierden validez los créditos fiscales originados en comprobantes emitidos por las personas físicas o jurídicas desafiliadas y, por tanto, no podrán ser deducidos en las liquidaciones de impuestos.

    Leé además

    El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia.
    Finanzas públicas

    Impuestos: para combatir la evasión, la DGI tratará de evitar “incendios” en vez de apagarlos

    Por Ismael Grau
    El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia.
    DGI

    La DGI pasó del “pánico” al “entusiasmo” en la adopción de un modelo para facilitar pagos y recaudar más

    Por Redacción Búsqueda

    La DGI publicó en su sitio web la nómina de las entidades eliminadas del régimen de CFE con su número de Registro Único de Contribuyente (RUT), a la vez que hizo comunicaciones personalizadas a los emisores involucrados, a los proveedores de servicios de facturación electrónica y a los contribuyentes que son usuarios intensivos de comprobantes de emisores desafiliados.

    Este procedimiento “forma parte de las acciones que la DGI implementa con el propósito de corregir la conducta tributaria de algunos contribuyentes, en el marco de la gestión del cumplimiento de las obligaciones” impositivas.

    El régimen de facturación electrónica permite emitir de forma digital la documentación tradicional de venta (facturas, boletas, notas de crédito, entre otros). Por cada operación se crea un CFE con la misma validez fiscal que en la modalidad tradicional.

    Selección semanal
    Defensoría Pública

    Defensa Pública nació con una “espada de Damocles” por “amenazas” de la Suprema Corte

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    Servicio Civil evalúa usar IA para mejorar elección de funcionarios, pero sin plan ni presupuesto definidos

    Por José Frugoni
    Medioambiente

    “Las reglas deben ser justas y claras para todos”, advirtió Alliance ante la prórroga solicitada por Efice

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Gabriel Oddone transmite en Washington respaldo legislativo al proyecto de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Orsi, Sánchez y Díaz en la conferencia de prensa de ayer en la que se anunció la rescisión del contrato con Cardama.
    Video

    El gobierno denuncia irregularidades de gestión anterior y blancos prevén una “cacería”

    Por Redacción Búsqueda
    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    El perfil del Parlamento: la mayoría de los legisladores no son religiosos, acudieron a educación pública y se atienden en mutualistas

    Por  Victoria Fernández,  Santiago Sánchez  y Federica Ham
    Fernando Pereira durante la asunción de Francisco Legnani como intendente de Canelones.

    El Frente Amplio siguió con preocupación la decisión de la Corte Electoral sobre Besozzi

    Por Santiago Sánchez
    Ómnibus de Cutcsa que chocó en la rambla de Pocitos en octubre de 2024

    A un año del siniestro de Cutcsa: el chofer libre y jubilado, pasajeros con secuelas y el reclamo de nuevas pericias

    Por Federico Castillo