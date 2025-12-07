Se presentó la primera torre residencial de Cala del Yacht

Para comenzar el mes —y también la semana—, el lunes 1º el equipo de La Buonora realizó la presentación oficial de la primera torre residencial de Cala del Yacht.
Durante el encuentro, el director de la empresa, Mauricio La Buonora, recordó cómo surgió la idea del proyecto a través de una anécdota
Para comenzar el mes —y también la semana—, el lunes 1º el equipo de La Buonora realizó la presentación oficial de la primera torre residencial de Cala del Yacht.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Durante el encuentro, el director de la empresa, Mauricio La Buonora, recordó cómo surgió la idea del proyecto: en una conversación informal con el director del estudio Gómez Platero, Martín Gómez Platero, mientras jugaban al golf. “¿Querés jugar en primera?”, le dijo Gómez Platero en aquel momento. Quince minutos después, ya estaban reuniéndose para dar inicio a lo que hoy es Cala del Yacht.
La Buonora destacó que esta primera torre representa un hito muy importante para la empresa: un proyecto de gran escala y enorme ambición que incluye viviendas, oficinas y un centro comercial. “Es un momento de mucha alegría para nosotros como empresa y, sobre todo, como empresa familiar”, agregó.
Se destacó también la presencia del intendente de Canelones, Francisco Legnani, y del presidente de la República, Yamandú Orsi. Este último subrayó que, al observar el entorno, no puede evitar pensar en las nuevas derivaciones que tendrá el proyecto con el paso del tiempo. “No puedo pararme en este lugar sin ver la secuencia del tiempo y el trabajo de las personas detrás de esto”, expresó. Se mostró satisfecho por cómo las ideas fueron tomando forma y por las nuevas oportunidades que seguirán surgiendo a partir de ellas.
Tras las palabras oficiales, se ofreció un cóctel, y los invitados pudieron recorrer las instalaciones y conocer de primera mano la nueva torre.