¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se presentó la primera torre residencial de Cala del Yacht

Durante el encuentro, el director de la empresa, Mauricio La Buonora, recordó cómo surgió la idea del proyecto a través de una anécdota

Martín Gómez Platero, Mauricio La Buonora, presidente de la República Yamandú Orsi e intendente de Canelones Francisco Legnani en el corte de cinta.

Martín Gómez Platero, Mauricio La Buonora, presidente de la República Yamandú Orsi e intendente de Canelones Francisco Legnani en el corte de cinta.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ignacio Lecueder, Thomas Kossmann, Carlos Lecueder y Álvaro Sorrondegui.

Ignacio Lecueder, Thomas Kossmann, Carlos Lecueder y Álvaro Sorrondegui.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Daniel y Josefina La Buonora con Valentina Pradines y Luciano La Buonora.

Daniel y Josefina La Buonora con Valentina Pradines y Luciano La Buonora.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Óscar Suárez y Gabriel Sanchís.

Óscar Suárez y Gabriel Sanchís.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Luciana La Buonora y Alan Pitbladdo.

Luciana La Buonora y Alan Pitbladdo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Marcelo Lombardi y Juan Martín Sisto.

Marcelo Lombardi y Juan Martín Sisto.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Juan Manuel Gutiérrez, Miguel Sartori y Alfredo Delgado.

Juan Manuel Gutiérrez, Miguel Sartori y Alfredo Delgado.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Javier Vigo y Juan Martín Torres Negreira.

Javier Vigo y Juan Martín Torres Negreira.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Ana Laura Gómez, Cecilia Lazcano y Florencia Vesperoni.

Ana Laura Gómez, Cecilia Lazcano y Florencia Vesperoni.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Martín Migues y Leonardo Cavanna.

Martín Migues y Leonardo Cavanna.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Para comenzar el mes —y también la semana—, el lunes 1º el equipo de La Buonora realizó la presentación oficial de la primera torre residencial de Cala del Yacht.

Durante el encuentro, el director de la empresa, Mauricio La Buonora, recordó cómo surgió la idea del proyecto: en una conversación informal con el director del estudio Gómez Platero, Martín Gómez Platero, mientras jugaban al golf. “¿Querés jugar en primera?”, le dijo Gómez Platero en aquel momento. Quince minutos después, ya estaban reuniéndose para dar inicio a lo que hoy es Cala del Yacht.

Leé además

El presidente Yamandú Orsi durante el cierre anual del ciclo Desayunos Búsqueda. 
Derechos Humanos

Familiares calificó de “llamativa e improcedente” la reunión de Orsi con la Suprema Corte por salud de militares presos en Domingo Arena

Por Victoria Fernández
Yamandú Orsi habla con a prensa.
Gestión de gobierno

Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Por Santiago Sánchez
Yamandú Orsi.
Derechos Humanos

Orsi planteó al presidente de la Suprema Corte preocupación por la salud de militares presos en Domingo Arena

Por Victoria Fernández

La Buonora destacó que esta primera torre representa un hito muy importante para la empresa: un proyecto de gran escala y enorme ambición que incluye viviendas, oficinas y un centro comercial. “Es un momento de mucha alegría para nosotros como empresa y, sobre todo, como empresa familiar”, agregó.

Se destacó también la presencia del intendente de Canelones, Francisco Legnani, y del presidente de la República, Yamandú Orsi. Este último subrayó que, al observar el entorno, no puede evitar pensar en las nuevas derivaciones que tendrá el proyecto con el paso del tiempo. “No puedo pararme en este lugar sin ver la secuencia del tiempo y el trabajo de las personas detrás de esto”, expresó. Se mostró satisfecho por cómo las ideas fueron tomando forma y por las nuevas oportunidades que seguirán surgiendo a partir de ellas.

Tras las palabras oficiales, se ofreció un cóctel, y los invitados pudieron recorrer las instalaciones y conocer de primera mano la nueva torre.

Selección semanal
Sindical

MEC analiza sanción al Sunca: que la secretaria de Finanzas tenga un cargo en el Partido Comunista viola el estatuto

Por Martín Mocoroa
Fútbol Uruguayo

Asesor de la Senaclaft sobre los dirigentes de fútbol y el lavado de activos: “Son una manga de mentirosos”

Por Juan Francisco Pittaluga
Iglesia Católica

León XIV expresa su deseo de visitar Uruguay y Argentina, aunque aún sin fecha definida

Por RFI
Gestión de gobierno

Luego de algunos traspiés, el gobierno recalcula su estrategia de comunicación

Por Santiago Sánchez

TE PUEDE INTERESAR

Soda Stereo ensayando para la gira de Signos.
Video

Soda Stereo en Uruguay: del debut en Punta del Este al fracaso en Montevideo y su regreso tecnológico

Por José Frugoni
George Clooney protagoniza Jay Kelly, la nueva película de cine sobre cine dirigida por Noah Baumbach

George Clooney protagoniza 'Jay Kelly', la nueva película de cine sobre cine dirigida por Noah Baumbach

Por Federica Chiarino Vanrell
El campeón de Europa, un asiático y un debutante africano marcan el camino de Uruguay en el Mundial

El campeón de Europa, un asiático y un debutante africano marcan el camino de Uruguay en el Mundial

Por Santiago Perroni
La OMS incluye a Ozempic en la lista de medicamentos esenciales para la humanidad

La OMS incluye a Ozempic en la lista de medicamentos esenciales para la humanidad

Por Redacción Galería