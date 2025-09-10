¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se realizó un desfile de moda en la rural del Prado

Participaron marcas como Prada, Missoni, Golden Goose, Diesel, Vicolo, Macron, Benetton, Pupa, Fillerina y Crescina

Caterina y Francesco Brunetti junto a Mercedes Menafra.

Caterina y Francesco Brunetti junto a Mercedes Menafra.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Organizadoras Renata Battione y Claudia Calace.

Organizadoras Renata Battione y Claudia Calace.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ana Apolaro, Belén Romero y Andrea Zerpa.

Ana Apolaro, Belén Romero y Andrea Zerpa.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Álvaro Padin y Lourdes Rapalin.

Álvaro Padin y Lourdes Rapalin.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Sophie González y Cecilia Sánchez.

Sophie González y Cecilia Sánchez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Martina Bermúdez y Lincy Colman.

Martina Bermúdez y Lincy Colman.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Janice y Eunice Castro.

Janice y Eunice Castro.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Diana Saravia, Gabriela Monforte y Alba Blustein.

Diana Saravia, Gabriela Monforte y Alba Blustein.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Magdalena Olascoaga y Ana Ugarte.

Magdalena Olascoaga y Ana Ugarte.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gianni Loreti y embajador de Italia Fabrizio Petri.

Gianni Loreti y embajador de Italia Fabrizio Petri.

FOTO

Adrián Echeverriaga
María José Vanni y Noel Notaroberto.

María José Vanni y Noel Notaroberto.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La moda también tiene su espacio en la Expo Prado. Por segundo año se realizó el desfile Pasarela Prado, organizado por la plataforma Diseñarte con la colaboración de la Embajada de Italia, en el marco de la Jornada de la Moda Italiana. El desfile, que se realizó como previa de la inauguración formal de la exposición, se llevó adelante en Plaza Prado el viernes 5. Además de tener diseñadores nacionales, la presentación cerró con marcas italianas, como Prada, Missoni, Golden Goose, Diesel, Vicolo, Macron, Benetton, Pupa, Fillerina y Crescina.

La lana y el cuero fueron los materiales protagonistas. También se mostraron prendas pintadas a mano. Hubo diseños pensados para priorizar la comodidad sin perder la elegancia. Tampoco faltó la ropa de campo con un toque urbano. En la pasarela se vieron varios ponchos en colores tierra acompañados por boinas y sombreros con visera fabricados en distintos géneros.

Leé además

Jaime Figueroa, Javier Tanoira, presidente de la Asociación Uruguaya de Polo Alexis de Boismenú y Diego Varilla.
Deporte

Javier Tanoira propuso una mirada inclusiva del polo en la Expo Prado

Por Katherine Kilian
Intendente de Montevideo Mario Bergara, presidente de ARU Rafael Ferber y director de Exposiciones de ARU Rodrigo Granja García.
Apertura

Se inauguró la 120 edición de la Expo Prado

Por Belén Riguetti Aparicio
El acto inaugural se realizará este viernes 5, a la hora 14, con la presencia del intendente de Montevideo, Mario Bergara.
Agro

Con fuerte presencia de autoridades del gobierno comienza el viernes 5 la exposición Rural del Prado

Por Agro de Búsqueda

En su discurso, el embajador de Italia, Fabrizio Petri, recordó al diseñador Giorgio Armani, que falleció a los 91 años en la ciudad de Milán el jueves 4. Armani dejó un legado de estilo y elegancia. Petri agregó que su país tiene mucho que decir, ya que “la moda italiana habla de futuro”. Cerró el desfile Macron SpA, una marca de ropa deportiva con sede en Crespellano, Bolonia. En la pasada final, las modelos llevaron en la mano ramilletes de globos verdes representando a Benetton.

Selección semanal
Seguridad Pública

Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

Por Juan Francisco Pittaluga
Venezuela

El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

Por Santiago Sánchez
Cumbre ONU

Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

Por Lucía Cuberos
Tacuarembó

Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Dos modelos muestran los diseños de Martina González y Felipe Gómez para Rediseña.

Pasarela Prado reunió a nueve marcas de diseño nacional enfocadas en materiales como el cuero y la lana

Por Redacción Galería
Grano de cacao y chocolates, producción realizada con Lucas Fuente. 

Cómo evoluciona el chocolate artesanal en Uruguay y dónde comprarlo

Por Clementina Delacroix Cardeza
Llega al Teatro Solís Delicia, una obra de danza inclusiva y diversa

Llega al Teatro Solís 'Delicia', una obra de danza inclusiva y diversa

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Il San Pietro di Positano, en Italia.

Pasaporte, raqueta y postal: 10 canchas que todo tenista querrá visitar

Por Santiago Perroni