Seguros SURA presentó su nuevo servicio de auxilio mecánico para brindar mayor tranquilidad a sus clientes

En el marco de su plan de crecimiento en Uruguay, Seguros SURA presentó oficialmente un innovador servicio de auxilio mecánico, con flota y personal propio, integrado por expertos con más de tres décadas de experiencia en el sector.
El nuevo servicio tiene atención las 24 horas los siete días de la semana
La presentación tuvo lugar el jueves 2 de octubre en el Centro Logístico SURA. Allí, los corredores de seguros invitados realizaron un recorrido por las instalaciones, conocieron al equipo responsable de la nueva propuesta y pudieron ver de cerca la flota de grúas y camiones destinados a esta asistencia. La jornada incluyó un cóctel que permitió intercambiar impresiones sobre la novedad y crear un espacio de encuentro, en el que no faltaron las fotos con los nuevos vehículos de fondo.
El nuevo servicio, disponible desde el 7 de octubre y con atención las 24 horas los siete días de la semana, incluye un contact center operativo las 24 horas y gestionado por profesionales de amplia trayectoria. Además, la flota estará equipada con sistemas de geolocalización que permitirán optimizar los tiempos de respuesta en Montevideo y el área metropolitana y brindar a los clientes la posibilidad de visualizar en tiempo real la llegada del móvil asignado.
“La presentación de este servicio consolida el liderazgo y el crecimiento trazado durante todos estos años. Nuestro objetivo es poder estar junto a los clientes en los momentos más importantes, con empatía, proactividad, y anticiparnos a lo que necesiten”, destacó Inés Pampín, directora de Ecosistemas y Prestaciones de Seguros SURA.
Con esta apuesta, la compañía refuerza la calidad de sus servicios, suma 46 nuevos colaboradores e invierte en el desarrollo de infraestructura propia, con grúas y camionetas de última generación. Esta acción se enmarca en el propósito de acompañar a los clientes cuando más lo necesitan, adaptándose a las demandas actuales del mercado y consolidando su liderazgo en el rubro asegurador.