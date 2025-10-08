Seguros SURA presentó su nuevo servicio de auxilio mecánico para brindar mayor tranquilidad a sus clientes

El nuevo servicio tiene atención las 24 horas los siete días de la semana

De SURA: gerente general de Servicios Daniel Ordoqui, directora de Ecosistemas y Prestaciones Inés Pampín, presidente Juan Pablo Loureiro y director de Finanzas Adrián Souto.

En el marco de su plan de crecimiento en Uruguay, Seguros SURA presentó oficialmente un innovador servicio de auxilio mecánico, con flota y personal propio, integrado por expertos con más de tres décadas de experiencia en el sector.

La presentación tuvo lugar el jueves 2 de octubre en el Centro Logístico SURA. Allí, los corredores de seguros invitados realizaron un recorrido por las instalaciones, conocieron al equipo responsable de la nueva propuesta y pudieron ver de cerca la flota de grúas y camiones destinados a esta asistencia. La jornada incluyó un cóctel que permitió intercambiar impresiones sobre la novedad y crear un espacio de encuentro, en el que no faltaron las fotos con los nuevos vehículos de fondo.

El nuevo servicio, disponible desde el 7 de octubre y con atención las 24 horas los siete días de la semana, incluye un contact center operativo las 24 horas y gestionado por profesionales de amplia trayectoria. Además, la flota estará equipada con sistemas de geolocalización que permitirán optimizar los tiempos de respuesta en Montevideo y el área metropolitana y brindar a los clientes la posibilidad de visualizar en tiempo real la llegada del móvil asignado.

“La presentación de este servicio consolida el liderazgo y el crecimiento trazado durante todos estos años. Nuestro objetivo es poder estar junto a los clientes en los momentos más importantes, con empatía, proactividad, y anticiparnos a lo que necesiten”, destacó Inés Pampín, directora de Ecosistemas y Prestaciones de Seguros SURA.