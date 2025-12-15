SMI incorporó un resonador cuya tecnología mejora la experiencia del paciente y cuida el medio ambiente

A diferencia de otros, el aparato usa una cantidad insignificante de helio

Director general del SMI Fernando Paroli, directora general de Salud Fernanda Nozar y jefe médico del Área de Resonancia del CMDTC Emilio Turcatti.

Jefe médico del Área de Resonancia del CMDTC Emilio Turcatti, ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, presidente del Directorio de CMDTC Bartolomé Ángel Grillo, presidenta del SMI María del Rosario Pérez y director general del SMI Fernando Paroli.

Con la presencia de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el SMI (Servicio Médico Integral) inauguró, el miércoles 10, un nuevo resonador magnético que supone un avance tanto en el diagnóstico de enfermedades como en el cuidado del medio ambiente.

El jefe médico del Área de Resonancia del Centro Multidisciplinario de Diagnóstico por Tomografía Computada (CMDTC), Emilio Turcatti, contó a Galería que en el área de imagenología se trabaja en la institución desde hace tiempo con dos aparatos, pero hace un año uno de ellos se averió: “Por un tema operativo dejó de funcionar”. Ahora adquirieron uno nuevo que tiene varias ventajas, una de ellas es que utiliza poco helio. El especialista explicó que “el helio es un gas que, a baja temperatura, permite refrigerar este gran imán que es el resonador”. El médico especificó que este gas es escaso en el mundo y para mantener el frío en este tipo de mecanismo se necesita mucha cantidad. “El nuevo resonador usa una tecnología muy novedosa que desarrolló Philips”, destacó, y dijo que en los que venían usando se producía una pérdida de gas importante. Si bien con esta tecnología el helio no se sustituye por completo, se baja de forma considerable la cantidad, ya que usa alrededor de ocho litros. En los resonadores más viejos se usan cerca de mil litros.

“El helio no se pierde, está sellado. Además, es un equipo pequeño y muy rápido, lo que permite que la experiencia del paciente sea más amena. El resonador es un tubo poco profundo por lo que disminuye la posibilidad de que el usuario sienta claustrofobia”, aclaró Turcatti. También hizo hincapié en que la circunferencia permite el análisis de pacientes con obesidad, ya que cuenta con 70 centímetros de diámetro.

Por su parte, Lustemberg mencionó el crecimiento del SMI, que en la actualidad cuenta con más de 3.600 trabajadores médicos y no médicos, y alrededor de 120.000 beneficiarios. Sobre el nuevo resonador, aseguró que mejorará la productividad porque tiene incorporado un sistema de inteligencia artificial. Con relación al uso, mencionó que van a bajar las sedaciones porque los pacientes sentirán menos claustrofobia.