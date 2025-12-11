  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

    El Ministerio de Trabajo adelantó a empresarios y dirigentes sindicales que se prevé la ratificación de varios convenios internacionales y, además, plantear la discusión sobre “productividad y reducción de la jornada laboral”

    Sede del Ministerio de Trabajo, en la Ciudad Vieja.

    Sede del Ministerio de Trabajo, en la Ciudad Vieja.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Además de evaluar la marcha de la undécima ronda de la negociación colectiva y anunciar la modalidad y el porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo nacional en 2026, las autoridades del Ministerio de Trabajo (MTSS) adelantaron a representantes sindicales y empresariales una agenda de temas previstos para el próximo año y sobre la que pretenden buscar acuerdos.

    En el marco del Consejo Superior Tripartito efectuado el martes 9, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, enumeró la intención de ratificar varios convenios internacionales. Uno, que ya fue planteado días atrás, es el 158 de la Organización Internacional del Trabajo y que apunta a regular la obligación de las empresas con relación al preaviso y la justificación de la causa del despido de personal.

