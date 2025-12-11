El Poder Ejecutivo prepara una amplia agenda laboral para el próximo año

Además de evaluar la marcha de la undécima ronda de la negociación colectiva y anunciar la modalidad y el porcentaje de aumento que tendrá el salario mínimo nacional en 2026, las autoridades del Ministerio de Trabajo ( MTSS ) adelantaron a representantes sindicales y empresariales una agenda de temas previstos para el próximo año y sobre la que pretenden buscar acuerdos.

En el marco del Consejo Superior Tripartito efectuado el martes 9, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, enumeró la intención de ratificar varios convenios internacionales. Uno, que ya fue planteado días atrás , es el 158 de la Organización Internacional del Trabajo y que apunta a regular la obligación de las empresas con relación al preaviso y la justificación de la causa del despido de personal.

El subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, dijo a Búsqueda que el proyecto de ley ratificatorio de ese convenio está “muy avanzado” y que será enviado al Poder Ejecutivo “a la brevedad”.

Autoridades de los ministerios de Trabajo y de Economía en el Consejo Superior Tripartito del martes 9.

Otros convenios sobre los que el MTSS realiza consultas en distintos ámbitos mencionados en el Consejo Superior Tripartito son el 153, sobre la regulación del tiempo de descanso en el transporte por carretera de cargas y pasajeros; el 190, referido a la violencia y acoso en el trabajo; el 188, relativo al trabajo en la pesca; y el 137, relacionado con el trabajo portuario. Ninguno de los textos borradores para incorporar a la legislación nacional fueron compartidos por las autoridades.

Una vez finalizada la actual ronda de Consejos de Salarios, otro asunto que el MTSS buscará poner en agenda es la recategorización de los grupos de actividad, que presentan algunos problemas tal cual están en la actualidad.

Reducción de la jornada laboral

Por otro lado, las autoridades de la cartera plantearon como “meta” para el año próximo discutir sobre “productividad y reducción de la jornada laboral”. Mencionaron la posibilidad de que representantes del Ministerio de Trabajo de Chile vengan a Uruguay para compartir su experiencia y tener insumos para analizar y avanzar en la materia, dijeron a Búsqueda participantes en la reunión.

Sobre ese punto, Barretto agregó que la idea es “trabajar y buscar consensos sobre la reducción del tiempo de trabajo” en el ámbito del Consejo Superior Tripartito, y “recién luego ver cuál puede ser la forma jurídica que se adopte”.

Dijo que podría tratarse de una ley, pero que dentro de esa posibilidad puede haber variantes: “Una ley que establezca un nuevo sistema de márgenes a la duración del trabajo, inferior a las 48 horas semanales, o una ley que habilite a negociar colectivamente esos nuevos márgenes, reconociendo las particularidades de las distintas ramas de actividad”.

La delegación empresarial tomó nota de esta agenda del MTSS. Fuentes del sector admitieron preocupación por lo que consideraron “mucha sopa para el plato”. Añadieron que desde esa cartera se plantean “muchos cambios” en las reglas de juego que “afectarán la competitividad” de las empresas, en particular de las de menor dimensión.

Por su lado, el PIT-CNT ve con buenos ojos la temática planteada por el gobierno de cara al 2026. Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que se valora como positiva la conformación de grupos de trabajo sobre reducción de la jornada y la productividad, y destacaron como positivas otras iniciativas que tienden a “acoplar” a Uruguay a la agenda de la OIT.