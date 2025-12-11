Ceibal pagó US$ 21 millones en cinco años a institutos extranjeros por enseñanza remota de inglés y computación

Ceibal en Inglés y Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial son dos programas educativos que se imparten de forma remota. La videoconferencia “surge como solución para subsanar la necesidad de enseñanza de estas disciplinas, que no cuentan con la cantidad de docentes requeridos para cubrir la totalidad del territorio nacional”, informó Ceibal en una respuesta a un pedido de informes. Por esta escasez de profesores, contrata 14 instituciones extranjeras y 16 nacionales. La contratación de empresas del exterior provocó críticas y propuestas sindicales, reacciones en la oposición y ha llevado al oficialismo a diseñar alternativas.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) plantearon en el Parlamento que “a contravención de lo que establece la ley, existe una tercerización masiva” de docentes de Ceibal en Inglés “trabajando desde el exterior, de diferentes países, sin aportar al régimen previsional uruguayo, haciendo una fuga de empleos”. Gonzalo Ibarra, representante de la Coordinadora de Trabajo Remoto Tercerizado de Ceibal, que integra Sintep, dijo el miércoles 3 en la Comisión de Educación de Diputados que “entre 2020 y 2024 Ceibal pagó $ 854 millones a empresas extranjeras, con docentes que, obviamente, no cumplen la regulación normativa uruguaya”.

La cifra surge de una respuesta de Ceibal a un pedido de informes presentado por el diputado Gustavo Salle, de Identidad Soberana. Allí se informa que el programa Ceibal en Inglés, vigente desde 2013, alcanza a 80.000 estudiantes de Educación Primaria y Media, y es implementado por nueve instituciones educativas nacionales y ocho extranjeras: tres de Argentina, una de Perú, una de Chile, otra argentina-británica y dos más de nacionalidad argentina-estadounidense.

El programa Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, vigente desde 2017, enseña a “razonar, expresar y resolver problemas desde la lógica de la computación”. Ceibal informó, además, que “los estudiantes trabajan en propuestas de programación con otras áreas del conocimiento, como Matemáticas y Lengua, entre otras”. Los institutos aportan los docentes formados en el área, quienes trabajan en dupla con el docente de aula. En 2025, el programa llegó a 1.300 escuelas y casi 100.000 estudiantes. Trabajan en su implementación siete instituciones nacionales y seis extranjeras: cuatro argentinas, una española y otra chilena.

Entre 2020 y 2024, Ceibal pagó $ 473 millones (unos US$ 11,8 millones) a las instituciones extranjeras que dan clases de inglés y $ 381 millones (US$ 9,5 millones) a las extranjeras que imparten Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial. Además, invirtió $ 398 millones en institutos nacionales que dan inglés y $ 88 millones en uruguayos que dan pensamiento computacional. Esto surge de la respuesta al pedido de informes firmada por la presidenta de Ceibal, Fiorella Haim, el 28 de agosto.

Control de docentes

Ibarra alertó a los legisladores que “Ceibal hoy no cuenta con un sistema de control de los docentes extranjeros” y que por lo tanto están accediendo a aulas públicas “personas cuya carrera desconocemos”. Que “no necesitan presentar certificado de que no están inscritos en el registro de violadores o de abusadores sexuales”, a diferencia de lo que ocurre con los docentes radicados en Uruguay, planteó. “Teniendo en cuenta que hoy el acoso ya no es una cuestión física, personal, de cara a cara, y que hay grooming online y diferentes técnicas de acceso a infancias de forma online, creemos que se están vulnerando los derechos más fundamentales de las infancias uruguayas y de las adolescencias”, planteó el sindicalista en comisión.

En cuanto a este aspecto, el diputado colorado suplente Sebastián Sanguinetti dijo en comisión que es “grave” y “alarmante, teniendo en cuenta los casos de denuncias de acoso, de violencia contra niñas, niños y adolescentes que van en aumento”.

En la respuesta al pedido de informes, Ceibal sostuvo que hace llamados abiertos a instituciones educativas “con experiencia” en inglés y pensamiento computacional e inteligencia artificial. Las instituciones interesadas presentan sus antecedentes y Ceibal “evalúa a los institutos que se postulan así como al personal propuesto”.

En cuanto al vínculo contractual, Haim reconoció que “no dispone de los contratos de trabajo firmados entre docentes e institutos”, aunque hizo una aclaración: “Respecto de los institutos nacionales, surge de la documentación laboral solicitada controlada en el marco de la ‘ley de tercerizaciones’ —planilla de trabajo y recibos de sueldos— que los docentes contratados son trabajadores dependientes, en un régimen laboral de jornaleros y/o mensuales”.

Ceibal, que depende administrativamente del Ministerio de Educación y Cultura, respondió que “no solicita ni dispone” de información sobre la nacionalidad de los docentes que contratan las empresas. Por su parte, Ibarra dijo en comisión que hay cerca de 550 profesores de Pensamiento Computacional y de ellos “alrededor del 96% están trabajando desde Argentina”.

Propuestas

La delegación sindical planteó la queja, pero además llevó una propuesta: que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) capacite a exempleados del call center Alorica, empresa que despidió este año a unos 600 trabajadores, para que dicten clases de inglés y pensamiento computacional.

“Ya que en 18 años a Ceibal no se le ocurrió formar docentes”, lamentó Ibarra, este es “un buen momento” para recurrir a “chiquilines capacitados, porque los exempleados de Alorica hablan inglés perfectamente, que no es lo único necesario para dar las clases, pero también manejan las mismas herramientas que Ceibal, o sea que es muy compatible el perfil”. Dijo que representantes gremiales hablaron con Inefop y la Dirección Nacional de Empleo “y todos ven esto como un buen plan, como una buena estrategia para salir adelante. Sin embargo”, continuó, “Ceibal es el único que sigue emperrado en enviar estos fondos para afuera, rompiendo la normativa y exponiendo a nuestras infancias”.

El director general de Inefop, Miguel Venturiello, dijo a Búsqueda que con la Dirección Nacional de Trabajo estuvieron diseñando una propuesta para exempleados de Alorica, pero resolvieron retomar el asunto en febrero. Agregó que habló con integrantes del Consejo de Formación en Educación (CFE) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para que se sume a la solución y trabaje en fortalecer las Entidades de Capacitación del Inefop.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de Diputados, Agustín Mazzini, prepara una propuesta para formar docentes en pensamiento computacional. El legislador del Frente Amplio dijo a Búsqueda que en la industria del software “existe un mercado laboral ávido de mano de obra cualificada, lo que dificulta severamente la capacidad del sistema educativo para captar docentes con formación específica en el área”. La formación ofrecida por el Instituto Normal de Educación Técnica del CFE, ubicado en el barrio Aguada, donde se forman los educadores en informática, “resulta insuficiente para cubrir la demanda”. Sostuvo que “en los últimos años esto se ha traducido en una gran cantidad de grupos de Secundaria sin cubrir, forzando incluso la reducción de horas dedicadas al pensamiento computacional”.

Mazzini destacó que “la competencia con el sector privado, que absorbe a la mayoría de los profesionales informáticos, vuelve el rol docente poco atractivo en términos comparativos”.

Ante este escenario, el diputado ve “una oportunidad única en el interior del país, gracias a la presencia de la Universidad Tecnológica (Utec) y la red de institutos de formación docente”, del CFE. “Nuestro objetivo es generar alianzas estratégicas entre Utec, Ceibal y CFE y establecer la normativa legal necesaria para formar docentes de computación en todo el territorio nacional”, dijo el diputado frenteamplista. El presidente de la Comisión de Educación espera aprovechar “la experiencia del CFE en la formación de profesionales docentes con solidez académica, la de Utec en el desarrollo de las ciencias de la computación y la de Ceibal por su capacidad de generar redes e innovación educativa”.