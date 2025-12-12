La receta de Dick Van Dyke para vivir 100 años con alegría

Dick Van Dyke es la cara del optimismo. Este 13 de diciembre, el actor y bailarín cumple 100 años y los viene celebrando desde hace un tiempo. Primero, grabó con Coldplay el video All My Love, en el que reflexiona sobre el envejecimiento, la familia y el amor. Dirigida por Spike Jonze, la pieza lo muestra conversando y cantando con Chris Martin, líder de la banda, y, a sus entonces 99 años, bailando con la gracia y ligereza que lo hicieron famoso, tal como lo vimos en Mary Poppins (Robert Stevenson, 1964), película en la que interpreta al deshollinador Bert y que lo convirtió en una leyenda internacional.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Los 100 años encuentran a Dick Van Dyke felizmente casado, con su banda de música, The Vantastix, aún activa y con la publicación de un libro con 100 consejos para vivir 100 años. En todas sus fotografías luce una enorme sonrisa.

Empezó la carrera Las sorpresas y confirmaciones que dejó la lista de nominados a los Globos de Oro 2026

Dick Van Dyke causó furor en Estados Unidos en la década de los años 60 al protagonizar una serie de televisión creada por Carl Reiner, El show de Dick Van Dyke: una comedia de situación que reflejaba la vida laboral y familiar de un guionista de televisión y los enredos cómicos que se producían en su día a día.

Esta serie (que puede verse completa en YouTube ) se rodaba con público en directo, que reaccionaba con risas y aplausos (típico del formato sitcom) y en ocasiones aparecía en cámara. Su enorme éxito y la originalidad de su planteo lo convirtieron en historia de la televisión estadounidense. Durante cinco temporadas y 158 episodios, la serie ganó 15 premios Emmy y forma parte de los rankings de TV de mejores episodios y mejor show de todos los tiempos publicados en Estados Unidos.

Durante el segundo año de este éxito rotundo, llegó a manos de Dick Van Dyke la propuesta de protagonizar al deshollinador de Mary Poppins, película musical dirigida por Robert Stevenson en 1964. Este trabajo lo consagró al estrellato internacional y lo convirtió en leyenda.

Mary Poppins y el regreso

Dos han sido las películas sobre esta niñera mágica que llega para solucionar, a través de canciones pegadizas, coreografías y soluciones fantásticas, los problemas cotidianos de las familias: Mary Poppins y El regreso de Mary Poppins (Rob Marshall, 2018). Fueron las películas con más tiempo de espera entre secuelas y una de las historias emblemáticas de la factoría Disney.

Mary Poppins Dick Van Dyke y Julie Andrews en Mary Poppins (1964).

EFE Dick van dyke 1 (1) Dick Van Dyke en la première de El regreso de Mary Poppins, en 2018.

Pasaron 54 años entre uno y otro estreno, y Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda fueron los nuevos protagonistas que sustituyeron a los inolvidables Julie Andrews y Dick Van Dyke. Sin embargo, este actor infatigable, contando con más de 90 años, se sumó también al elenco, esta vez para bailar sobre una mesa interpretando a Mr. Dawes, ese director financiero que, en ambas entregas de Mary Poppins (en la primera también lo intepreta Van Dyke, en aquel entonces caracterizado de anciano), hace la vida imposible a la familia Banks.

The Vantastix Band

El carácter incombustible de Van Dyke se refleja también en cómo perpetúa sus actuaciones con el cuarteto a capela que compone The Vantastix Band, creado en el año 2000 e integrado también por los músicos Eric Bradley, Bryan Chadima y un exingeniero de la NASA, Mike Mendyke.

The Vantastix Band ha incluido coreografías de las películas clásicas que ha protagonizado el actor, y habitualmente actúa para causas benéficas.

Embed

En 2022, el cuarteto hizo una excepción en su repertorio e incluyó instrumentos y una incorporación estelar: Arlene Silver, la actual esposa de Van Dyke, que canta Everybody Loves a Lover con la banda e incluso da unos pasos de baile con su marido. Una declaración de intenciones acerca del amor, la alegría de vivir y la complicidad, que queda sellada con un beso final de la pareja.

El amor de Dick Van Dyke y Arlene Silver

Durante los premios del Sindicato de Actores de 2006, una mujer se cruzó con la mirada de Van Dyke. Arlene Silver asistía a la gala como maquilladora y no supo situar muy bien al actor, que por entonces ya era octogenario. Comenzó entonces una amistad que en 2009 se convirtió en pareja y, en 2012, en matrimonio.

EFE Dick van dyke 3 (1) (1) (1) Dick Van Dyke y su esposa, Arlene Silver, se conocieron en 2006. EFE

Aunque la diferencia de edad es llamativa —46 años los separan—, la complicidad y el amor los une. Ambos han manifestado la felicidad de su relación y, en el caso concreto de Van Dyke, el impulso vital que le proporciona la vida junto a Arlene. Cuando se conocieron, él llevaba tres años viudo, después de una relación de más de 30 años con Michelle Triola. Antes había estado casado con Margie Willett, de quien se separó en 1976 y con quien tuvo a sus cuatro hijos, que, según dicen, mantienen una excelente relación con la actual esposa de su padre.

Una fiesta de víspera de cumpleaños

Aunque la fecha de su cumpleaños es el 13 de diciembre, Van Dyke se adelantó y celebró con un gran show musical benéfico el pasado 30 de noviembre. Fue en Malibú, donde reside con su esposa, y concentró a un gran número de personas, que lo acompañaron a favor de la Fundación Van Dyke para las Artes.

No faltó The Vantastix Band y un repertorio de canciones y bailes que sirvió como recorrido de la larga y vitalista carrera profesional del actor, cantante y bailarín, en cine y televisión. Supercalifragilisticexpialidocious, Chitty Chitty Bang Bang o la canción de cabecera de la serie de televisión de los años 60 que lo lanzó al estrellato, The Dick Van Dyke Show, se cantaron como himnos en una celebración de la vida y la alegría, esa expresión que jamás abandona el rostro de este actor centenario, en cualquier fotografía pública que se revise.

Dick van dyke familia

Para conocer el secreto de la longevidad y la felicidad de Dick Van Dyke, se puede consultar el libro que ha publicado recientemente, con motivo de su centenario: 100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life (100 reglas para vivir 100 años: la guía de un optimista para una vida feliz). Y que él mismo resume en una frase: “Tiendo a ver el lado bueno de las cosas”.

A partir de EFE