UKG participó en IT Builders 2025 con un stand y charlas de expertos
Algunos de los temas abordados fueron la automatización, la inteligencia artificial (IA), la arquitectura de software, la cultura startup y el liderazgo humano a gran escala
De UKG: director de Ingeniería de Software en Estados Unidos Damian Boyne y country manager para Uruguay Chiara Toscani.
Valentina Weikert
Luis Caballero y Vania Gándara.
Valentina Weikert
Director de Ingeniería de Software en Estados Unidos para UKG Damian Boyne.
Valentina Weikert
Santiago Sosa y Fernanda Tarrech propusieron un momento de conexión humana.
Valentina Weikert
Santiago Urbino, Diego Fernández y Sebastián Pi.
Valentina Weikert
Pamela Durán y Paula Platero.
Valentina Weikert
De UKG: senior manager Pablo Edelman junto a los managers Martín Etcheverry, Gabriel Acuña y Javier Todeschini.
Valentina Weikert
De UKG: software manager Iván Sánchez, lead manager acquisition en Estados Unidos Audra Lenox, y los managers Javier Rodríguez y Romina Milano.
Valentina Weikert
Ultimate Kronos Group (UKG) participó en IT Builders 2025, actividad multidisciplinaria sobre el presente y el futuro de las tecnologías en Uruguay, que se realizó el sábado 13 en el Antel Arena. Se trató de una oportunidad para consolidar el liderazgo de la empresa en innovación y talento. La compañía de tecnología contó con un stand interactivo que disponía de la plataforma Hacker Rank de práctica para programadores. Además, se ofrecieron charlas de alto impacto y se mantuvo una fuerte presencia del equipo local, quienes explicaron a los asistentes cuáles son las fortalezas de UKG. Algunos de los temas abordados fueron la automatización, la inteligencia artificial (IA), la arquitectura de software, la cultura startup y el liderazgo humano a gran escala.
Una de las ponencias más destacadas fue la charla de la country manager de UKG Uruguay, Chiara Toscani, que expuso sobre “Liderazgo consciente en la era de la IA”, junto con uno de los managers del equipo, Javier Todeschini. Ambos se centraron en la filosofía de UKG, destacaron el liderazgo humano y la innovación centrada en las personas. El director de Ingeniería de Software en Estados Unidos, Damian Boyne, también compartió el escenario y brindó una masterclass sobre cómo escalar el espíritu startup.
Antes de que hicieran uso de la palabra, UKG Uruguay propuso una instancia para desconectar, a cargo de Santiago Sosa y Fernanda Tarrech. Sosa partió del stand, ubicado en la entrada del estadio, y llamó la atención con un toque de caracola. Caminó por toda la arena y subió al escenario, donde lo esperaba Tarrech. La pareja instó a los asistentes a sumarse a un ejercicio de relajación, pidiendo que cerraran los ojos y se centraran en su respiración y en el sonido del gong. Terminada esta instancia, se procedió a las ponencias técnicas.
UKG Uruguay ya cuenta con más de 300 colaboradores, mientras que a escala mundial la empresa tiene 15.000 empleados en 150 países. UKG es uno de los líderes mundiales en software de recursos humanos, nómina y gestión de fuerza laboral. Con ingresos superiores a los 3.600 millones de dólares, se distingue por su uso innovador de IA, su enfoque en la experiencia del empleado y una cultura centrada en las personas