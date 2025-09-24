¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

UKG participó en IT Builders 2025 con un stand y charlas de expertos

Algunos de los temas abordados fueron la automatización, la inteligencia artificial (IA), la arquitectura de software, la cultura startup y el liderazgo humano a gran escala

De UKG: director de Ingeniería de Software en Estados Unidos Damian Boyne y country manager para Uruguay Chiara Toscani.

De UKG: director de Ingeniería de Software en Estados Unidos Damian Boyne y country manager para Uruguay Chiara Toscani.

FOTO

Valentina Weikert
Luis Caballero y Vania Gándara.

Luis Caballero y Vania Gándara.

FOTO

Valentina Weikert
Director de Ingeniería de Software en Estados Unidos para UKG Damian Boyne.

Director de Ingeniería de Software en Estados Unidos para UKG Damian Boyne.

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Sosa y Fernanda Tarrech propusieron un momento de conexión humana.&nbsp;

Santiago Sosa y Fernanda Tarrech propusieron un momento de conexión humana. 

FOTO

Valentina Weikert
Santiago Urbino, Diego Fernández y Sebastián Pi.

Santiago Urbino, Diego Fernández y Sebastián Pi.

FOTO

Valentina Weikert
Pamela Durán y Paula Platero.

Pamela Durán y Paula Platero.

FOTO

Valentina Weikert
De UKG: senior manager Pablo Edelman junto a los managers Martín Etcheverry, Gabriel Acuña y Javier Todeschini.&nbsp;

De UKG: senior manager Pablo Edelman junto a los managers Martín Etcheverry, Gabriel Acuña y Javier Todeschini. 

FOTO

Valentina Weikert
De UKG: software manager Iván Sánchez, lead manager acquisition en Estados Unidos Audra Lenox, y los managers Javier Rodríguez y Romina Milano.

De UKG: software manager Iván Sánchez, lead manager acquisition en Estados Unidos Audra Lenox, y los managers Javier Rodríguez y Romina Milano.

FOTO

Valentina Weikert

Ultimate Kronos Group (UKG) participó en IT Builders 2025, actividad multidisciplinaria sobre el presente y el futuro de las tecnologías en Uruguay, que se realizó el sábado 13 en el Antel Arena. Se trató de una oportunidad para consolidar el liderazgo de la empresa en innovación y talento. La compañía de tecnología contó con un stand interactivo que disponía de la plataforma Hacker Rank de práctica para programadores. Además, se ofrecieron charlas de alto impacto y se mantuvo una fuerte presencia del equipo local, quienes explicaron a los asistentes cuáles son las fortalezas de UKG. Algunos de los temas abordados fueron la automatización, la inteligencia artificial (IA), la arquitectura de software, la cultura startup y el liderazgo humano a gran escala.

Una de las ponencias más destacadas fue la charla de la country manager de UKG Uruguay, Chiara Toscani, que expuso sobre “Liderazgo consciente en la era de la IA”, junto con uno de los managers del equipo, Javier Todeschini. Ambos se centraron en la filosofía de UKG, destacaron el liderazgo humano y la innovación centrada en las personas. El director de Ingeniería de Software en Estados Unidos, Damian Boyne­, también compartió el escenario y brindó una masterclass sobre cómo escalar el espíritu startup.

Leé además

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una orden ejecutiva
Video
Estados Unidos

Trump encarece a 100.000 dólares el visado estrella de las compañías tecnológicas

Por France 24
Callcenter de Alorica.
Trabajo

Extrabajadores de Alorica y Fuecys alertaron en el Parlamento por el impacto de la IA en el empleo

Por José Frugoni
TikTok será controlada por Estados Unidos tras acuerdo con China.
Video
Tecnología

TikTok será controlada por Estados Unidos tras acuerdo con China

Por France 24

Antes de que hicieran uso de la palabra, UKG Uruguay propuso una instancia para desconectar, a cargo de Santiago Sosa y Fernanda Tarrech. Sosa partió del stand, ubicado en la entrada del estadio, y llamó la atención con un toque de caracola. Caminó por toda la arena y subió al escenario, donde lo esperaba Tarrech. La pareja instó a los asistentes a sumarse a un ejercicio de relajación, pidiendo que cerraran los ojos y se centraran en su respiración y en el sonido del gong. Terminada esta instancia, se procedió a las ponencias técnicas.

UKG Uruguay ya cuenta con más de 300 colaboradores, mientras que a escala mundial la empresa tiene 15.000 empleados en 150 países. UKG es uno de los líderes mundiales en software de recursos humanos, nómina y gestión de fuerza laboral. Con ingresos superiores a los 3.600 millones de dólares, se distingue por su uso innovador de IA, su enfoque en la experiencia del empleado y una cultura centrada en las personas

Selección semanal
“Búsquelo por el mundo”

Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

Por Federico Castillo
Gobierno de Montevideo

El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

Por Santiago Sánchez
Fuerzas Armadas

Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

Por Juan Francisco Pittaluga
Intendencia de Montevideo

Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

'Perros' es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Margaret Whyte, de 89 años y raíces escocesas, asegura que su obra siempre fue controvertida. 

La artista Margaret Whyte representará a Uruguay en la 61ª Bienal de Arte de Venecia

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Lorena Ponce de León: “Entendí dos cosas: que no me gusta que me manden y que quiero un quiosco, pero mío”

Por Magdalena Cabrera