UKG participó en IT Builders 2025 con un stand y charlas de expertos

Ultimate Kronos Group (UKG) participó en IT Builders 2025, actividad multidisciplinaria sobre el presente y el futuro de las tecnologías en Uruguay, que se realizó el sábado 13 en el Antel Arena. Se trató de una oportunidad para consolidar el liderazgo de la empresa en innovación y talento. La compañía de tecnología contó con un stand interactivo que disponía de la plataforma Hacker Rank de práctica para programadores. Además, se ofrecieron charlas de alto impacto y se mantuvo una fuerte presencia del equipo local, quienes explicaron a los asistentes cuáles son las fortalezas de UKG. Algunos de los temas abordados fueron la automatización, la inteligencia artificial (IA), la arquitectura de software, la cultura startup y el liderazgo humano a gran escala.

Una de las ponencias más destacadas fue la charla de la country manager de UKG Uruguay, Chiara Toscani, que expuso sobre “Liderazgo consciente en la era de la IA”, junto con uno de los managers del equipo, Javier Todeschini. Ambos se centraron en la filosofía de UKG, destacaron el liderazgo humano y la innovación centrada en las personas. El director de Ingeniería de Software en Estados Unidos, Damian Boyne­, también compartió el escenario y brindó una masterclass sobre cómo escalar el espíritu startup.

Antes de que hicieran uso de la palabra, UKG Uruguay propuso una instancia para desconectar, a cargo de Santiago Sosa y Fernanda Tarrech. Sosa partió del stand, ubicado en la entrada del estadio, y llamó la atención con un toque de caracola. Caminó por toda la arena y subió al escenario, donde lo esperaba Tarrech. La pareja instó a los asistentes a sumarse a un ejercicio de relajación, pidiendo que cerraran los ojos y se centraran en su respiración y en el sonido del gong. Terminada esta instancia, se procedió a las ponencias técnicas.