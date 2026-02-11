Latinaomérica lanza Latam-GPT, su primer gran modelo de lenguaje abierto

Aunque su nombre nos remite a un chat interactivo, Latam-GPT es una gran base de datos que fue entrenada con información de América Latina y que permitirá el desarrollo de aplicaciones tecnológicas.

La iniciativa ha sido impulsada por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (Cenia), una corporación privada con financiamiento público. Además, ha contado con el apoyo de universidades, fundaciones, bibliotecas, entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil de países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina.

Aldo Valle Acevedo, ministro de Ciencia y Tecnología de Chile, explicó a RFI por qué es necesario este modelo de inteligencia artificial (IA) en la región. “Era necesario por razón de una soberanía tecnológica para nuestros países, para nuestra cultura, para nuestra identidad, para nuestras lenguas —en este caso también hablamos del portugués—. Sabemos que las tecnologías de la información y la IA representan una amenaza si no incorporamos nuestro propio lenguaje, la cultura y el pasado de nuestros países”.

“Pero si no hacemos el esfuerzo nosotros por razón de una soberanía tecnológica, lo que está en riesgo es mucho más. Por efecto de las tecnologías se va produciendo una cierta enajenación, que es la pérdida finalmente de la propia cultura y de la propia identidad; por eso empleo la palabra enajenación. Entonces se trata de un proyecto articulador de capacidades, porque solos no lo podemos hacer”, sentenció Valle Acevedo.

A Latam-GPT están actualmente vinculados 16 países, entre ellos Uruguay, Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador y Argentina. “No es para la competencia entre los países, es para la cooperación”, agregó Valle Acevedo en RFI, y precisó que, además de los siete países formalmente adheridos al proyecto, otros han firmado memorándums. “También es necesario aclarar que ya están trabajando instituciones de 16 países”.

El ministro subrayó que el desarrollo no tiene un costo comercial y que aún no se encuentra en una fase de acceso masivo. “Todavía no llegamos al nivel de una aplicación a la que pueda acceder cualquier persona, pero en esta primera etapa está disponible para las instituciones y para el Estado. Allí vemos una gran oportunidad para mejorar las capacidades de respuesta en todas sus prestaciones, y esto tiene urgencia, dada la velocidad con que esta tecnología se expande e inunda nuestro planeta”.

Latam GPT es un bien público con la participación de sectores gubernamentales y privados, entre ellos el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y también Amazon Web Service, que contribuye con infraestructu

