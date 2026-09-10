Los libros de setiembre: Valeria Luiselli, Selva Almada e Irene Nortes, más dos novedades uruguayas

Los libros recomendados para este mes traen historias de búqueda y autoconocimiento en voces de mujeres, así como humor y pasado reciente con mirada masculina

Hydra, de Irene Nortes El que no arriesga no gana, dice el refrán. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando lo que impide tomar riesgos es el temor a perder? Como dice otro refrán: más vale malo conocido que bueno por conocer. A sus 26 años, Helena cree tener todo bajo control: un trabajo asegurado que le permite ahorrar para un día comprarse una casa y un claro objetivo —no así deseo, son cosas distintas— de encontrar una pareja que no le haga sentir mariposas, sino que le dé certezas y estabilidad. Hace años que el estrés es parte de su día a día, al punto tal que también se volvió una normalidad conocida y controlable. Del insomnio se encargan los fármacos. Por fortuna, Helena también tiene a Clara, esa amiga que se encarga de abrirle los ojos, de desmantelar el caos bajo esa vida tan previsible como vacía de sentido. Hydra, de la española Irene Nortes, es una historia de autodescubrimiento, de romances que acompañan sin salvar, de lazos indestructibles y de las aventuras que le esperan a uno cuando se atreve a romper la burbuja de cristal.

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Editorial Suma, 392 páginas, 1.090 pesos. Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli Este es el relato atípico del viaje a Sicilia que emprende una mujer con su hija —una niña de 12 años de una sabiduría asombrosa— después de su divorcio. De una abuela que le dijo una vez a su hija que se había convertido en pez, y que enseñó a esa misma niña a interpretar las corrientes del Pacífico. De esa niña, ya adulta, que mientras busca un nuevo comienzo al otro lado del Atlántico quiere darle a su propia hija —que será picada por una medusa y presumirá de que sus células llevarán su información genética para siempre— una rutina (“Lo que nos arraiga son los pequeños rituales diarios. Le leo en voz alta todas las noches. Me despierto todos los días mucho antes que ella para tener el mundo en orden cuando abra los ojos”). Y de la niña que, mientras sopla el siroco y amenaza con acercar las llamas de un incendio cercano, se encarga de contar el final del cuento.

Feltrinelli, 357 páginas, 890 pesos. Una casa sola, de Selva Almada Nacimientos, muertes, suicidios, guerras, peleas, tristezas, miedos, sexo, alegrías, juegos, limpiezas, destrucción, construcción, cambios, permanencias y vacíos. Los gurises, la Tata, la Gringa, Lucero, la Lorena, la Sultana, el patrón, la policía y bichos de todo tipo transitan por aquel recóndito lugar en medio de un espinal que otrora fue hogar y refugio. Una casa que transforma el rico lunfardo del campo entrerriano —fronterizo en acervo y geografía con el interior profundo uruguayo— para narrar su soledad desde el recuerdo de lo que fue y la observación de las luces y las sombras de un pretérito vivo. Un espacio en el que la vida transcurre por momentos más y por momentos menos ignorante de su presencia y que toma un valor inusitado ante una ausencia súbita y desconcertante.

Penguin Random House, 156 páginas, 990 pesos. Por los tiempos de José Mujica, de Fernando Villalba El autor vuelve a ser niño y después adolescente para narrar su vida, la de su familia, la de su barrio y la de un país en dictadura que lo ve crecer escuchando una Philips “de negro riguroso, botones blancos. Dial iluminado”. Un pequeño lujo que su padre había conseguido de segunda mano, porque en su casa no sobraba. Afuera, había que salir siempre con cédula. Los dichos de Mujica, las frases memorables que fue diciendo después de su libertad, cuando ya era “el diputado que llegaba al Parlamento en motoneta, humildemente vestido”, son el corazón de cada capítulo, que narran en la voz de este joven escenas de la vida cotidiana de ese pasado que todavía late.

Sudamericana, 137 páginas, 790 pesos. Relato inverosímil que me contó un gordo bolacero, de Laureano González Una historia de pescadores y piratas que hace matar de risa, con personajes bien uruguayos y una trama que enseguida traslada al lector a San Carlos. Allí, un hombre común y corriente, alentado por el Gordo Bonilla, se mete en la búsqueda de un tesoro escondido en el arroyo Maldonado y termina descubriendo que el pasado del pueblo también guarda algunos secretos. La última dictadura militar aparece en la historia sin frivolidad ni quitarle lugar al humor. El “Gordo Bolacero” está inspirado en una persona real, en homenaje a esos mentirosos entrañables que siempre tienen una historia para contar. Se lee de un tirón.