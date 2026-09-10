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    FIEL: primera feria independiente de editores y libreros

    Será en el Mercado Ferrando el viernes 18 y el sábado 19 de 14 a 22 h con entrada gratuita; fue declarada de interés cultural por la IM y el MEC

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    Nicolás Celaya/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En Buenos Aires se llama FED (Feria de Editores Independientes) y lleva 15 ediciones. En Montevideo, el viernes 18 y el sábado 19 en el Mercado Ferrando se llevará a cabo la FIEL, primera Feria Independiente de Editores y Libreros, inspirada en la experiencia argentina. El librero Leonardo Silveira, de la librería Pocitos Libros, comenzó a pensar en esta feria desde hace unos años a partir de su vínculo de amistad y profesional con editores argentinos que participan y organizan la FED. Ahora, junto con el escritor Gustavo Iribarne, es el organizador de la FIEL.

    “La idea comenzó a crecer en reuniones por Zoom apenas salidos de la pandemia con editores argentinos. Comenzamos a pensar en el nombre y en que podría tener participación rioplatense. Eso quedó macerándose. Este año, con la discusión de la ley de precio único del libro, pensé que era el momento para hacer la feria. Se puso en la opinión pública la situación de las librerías chicas y su posible extinción si no sale la ley, pero el problema también abarca a las pequeñas editoriales y a los autores autoeditados”, contó Silveira a Búsqueda. En general quienes autoeditan sus libros no tienen distribución ni los aceptan en las librerías grandes o de shoppings. “Si no fuera por las librerías independientes, no tienen cómo mostrar su libro”, agregó Silveira. En la FIEL habrá varios estands a cargo de autores autoeditados que dialogarán con el público.

    La participación de escritores y editoriales argentinas no se dará en esta oportunidad porque Silveira prefirió darles prioridad a autores nacionales y, sobre todo, del interior. Habrá 20 estands con publicaciones que están por fuera de lo comercial y se ofrecerán presentaciones de libros y actividades de 14 a 22 horas ambos días. Entre varias propuestas, el viernes 18 a las 16 horas, habrá una mesa de discusión denominada “Hacia una ley de precio único del libro”, a cargo de Silveira, con el librero Nicolás Vaz, y moderada por el periodista Pablo Silva Olazábal; se presentará el libro del nadador olímpico Carlos Scanavino, Historia de un campeón, y el de Schubert Flores Aníbal Sampayo; habrá un recital poético llamado La poesía es mujer y un coloquio sobre la serie negra. El cierre musical será con Dj Academy (Pamela Román). La programación completa puede verse en el Instagram de la FIEL (@fiel_uy).

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    A pulmón y con declaraciones de interés cultural

    “Es todo a pulmón”, dice Silveira sobre la organización y el financiamiento de la FIEL. Él buscó apoyo económico en la Intendencia de Montevideo (IM) y en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En ambos lados encontró buena disposición y declararon a la FIEL de interés cultural, pero no recibió dinero. “Seguimos trabajando en conjunto con la División de Cultura de la IM para hacer más proyectos en el futuro, pero ahora no puede dar apoyo económico; también el ministro José Carlos Mahía me mandó una carta muy amable y una declaración de interés cultural, pero tampoco hay dinero para apoyar económicamente. Yo no quiero hacer plata con esta feria, sino poder facilitarles a los editores del interior el pasaje y la estadía. Ahora quienes vienen del interior se financian ellos”.

    Silveira les cobró a los expositores para los gastos mínimos de producción, como el alquiler de mesas, el pago de cartelería, alguien que lo ayude en la difusión de prensa. El Mercado Ferrando dio su espacio gratuito para apoyar el emprendimiento cultural y consiguió algunos canjes. “He tenido muy buena aceptación de editoriales, autores y librerías, aunque algunas no podrán estar, sobre todo quienes tienen que venir del interior. Tal vez el año que viene pueden hacerlo; este año es experimental”.

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