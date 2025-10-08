Un nuevo libro de Facundo de Almeida y Nathalie Peter Irigoin dedicado a la diplomacia cultural
La presentación contó con la participación de la directora de la Agence France-Presse en América Latina, María Lorente Estrada, y un mensaje del catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Luis Manfredi
Nathalie Peter Irigoin, Facundo de Almeida y directora de AFP América Latina María Lorente.
FOTO
Mauricio Rodríguez
Julián Ubiría y Rodrigo Arias.
FOTO
Mauricio Rodríguez
De la Embajada de Perú: agregado Cultural Bruno Podesta y Giulliana Reggiardo.
En el marco de la 47ª Feria Internacional del Libro, se presentó El poder de la cultura. Teoría y práctica en el escenario internacional, una obra dedicada a la diplomacia cultural. El libro, publicado por Penguin, fue escrito por la académica Nathalie Peter Irigoin y por Facundo de Almeida, director del MAPI y asesor de Cancillería en Asuntos Culturales.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La presentación contó con la participación de la directora de la Agence France-Presse en América Latina, María Lorente Estrada, y el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Luis Manfredi, quien además fue titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown University y autor del prólogo del libro.
Manfredi envió un mensaje en video, en el que destacó que la obra ofrece “una visión original, propia y aterrizada de dos profesionales que han trabajado en la diplomacia cultural”. Remarcó que no es frecuente acceder a un enfoque de este tipo, ya que ambos autores están en ejercicio, poseen experiencia concreta y comprenden que las decisiones en este campo se sostienen en hechos y acciones específicas. El libro, explicó, recorre las bases teóricas y conceptuales de la diplomacia cultural.
Mientras tanto, los autores contaron cómo se conocieron hace 11 años, cuando De Almeida fue a la Embajada de Uruguay en Viena, donde Peter Irigoin desempeñaba funciones. Ese encuentro dio inicio a un vínculo de trabajo y diálogo que hoy se refleja en esta publicación.