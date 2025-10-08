¡Hola !

Un nuevo libro de Facundo de Almeida y Nathalie Peter Irigoin dedicado a la diplomacia cultural

La presentación contó con la participación de la directora de la Agence France-Presse en América Latina, María Lorente Estrada, y un mensaje del catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Luis Manfredi­

Nathalie Peter Irigoin, Facundo de Almeida y directora de AFP América&nbsp;Latina María Lorente.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Julián Ubiría y Rodrigo Arias.

FOTO

Mauricio Rodríguez
De la Embajada de Perú: agregado Cultural Bruno Podesta y Giulliana Reggiardo.

FOTO

Mauricio Rodríguez
Vlad y Diandra Hiris.&nbsp;

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de la 47ª Feria Internacional del Libro, se presentó El poder de la cultura. Teoría y práctica en el escenario internacional, una obra dedicada a la diplomacia cultural. El libro, publicado por Penguin, fue escrito por la académica Nathalie Peter Irigoin y por Facundo de Almeida, director del MAPI y asesor de Cancillería en Asuntos Culturales.

La presentación contó con la participación de la directora de la Agence France-Presse en América Latina, María Lorente Estrada, y el catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Juan Luis Manfredi­, quien además fue titular de la Cátedra Príncipe de Asturias en Georgetown University y autor del prólogo del libro.

Leé además

Vicerrector de la UCU Gustavo Monzón, Ignacio de Posadas y cardenal Daniel Sturla.
Feria del Libro

Ignacio de Posadas presentó su nuevo libro en la Universidad Católica del Uruguay

Por Felipe Barbeito
que leer en octubre: mariana enriquez, un ?coming of age? uruguayo y lo ultimo de chimamanda ngozi adichie
Exlibris

Qué leer en octubre: Mariana Enriquez, un ‘coming of age’ uruguayo y lo último de Chimamanda Ngozi Adichie

Por Redacción Galería
Lucía Gatti y Guilherme de Alencar Pinto.
Libro

‘Puente de cuerdas’, un cancionero latinoamericano y pedagógico de Lucía Gatti

Por Felipe Barbeito

Manfredi envió un mensaje en video, en el que destacó que la obra ofrece “una visión original, propia y aterrizada de dos profesionales que han trabajado en la diplomacia cultural”. Remarcó que no es frecuente acceder a un enfoque de este tipo, ya que ambos autores están en ejercicio, poseen experiencia concreta y comprenden que las decisiones en este campo se sostienen en hechos y acciones específicas. El libro, explicó, recorre las bases teóricas y conceptuales de la diplomacia cultural.

Mientras tanto, los autores contaron cómo se conocieron hace 11 años, cuando De Almeida fue a la Embajada de Uruguay en Viena, donde Peter Irigoin desempeñaba funciones. Ese encuentro dio inicio a un vínculo­ de trabajo y diálogo que hoy se refleja en esta publicación.

