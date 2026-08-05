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Una conferencia para reflexionar sobre las decisiones económicas cotidianas y su impacto en el país

El presidente del Banco Central analizó cómo las decisiones financieras de los hogares impactan en el crecimiento económico del país

Del Banco Central del Uruguay: director Julio Luis Sanguinetti, vicepresidenta Ana Claudia de los Heros y presidente Guillermo Tolosa.

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Mauricio Rodríguez
Martín Rama y presidente del BROU Álvaro García.&nbsp;

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Mauricio Rodríguez
Raúl Onetto y Martín Vallcorba.&nbsp;

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Mauricio Rodríguez
Adrián Cabrera y Daniel Fernández.

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Leonardo Loureiro y Salvador Ferrer.&nbsp;

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Mauricio Rodríguez
Alejandra Flores, Patricia Feder, Mariela Coyto y Santiago Gervaz.

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Mauricio Rodríguez
Paula Pereda Suárez, Carolina Steneri, Joaquín Forrisi, Horacio Bafico y Elena Cuadrado.

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Mauricio Rodríguez
Víctor Cabrera, Diego Franco y Justino Licandro.

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Mauricio Rodríguez
Stefanía luppi y Ana Arbiza.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

En el marco de las Jornadas Anuales de Economía, Guillermo Tolosa invitó a repensar la forma en que las personas toman decisiones sobre ahorro, inversión y endeudamiento, destacando la importancia de basarlas en evidencia y no solo en intuiciones o hábitos

El Banco Central del Uruguay (BCU) realizó la conferencia “Decisiones financieras: de la memoria a la evidencia”, encabezada por su presidente, Guillermo Tolosa, quien propuso una reflexión sobre cómo las decisiones económicas cotidianas de los hogares terminan influyendo en el desarrollo del país. Bajo el lema “Las grandes historias económicas suelen empezar con decisiones muy pequeñas”, la exposición planteó una mirada diferente sobre el ahorro, la inversión y el endeudamiento.

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La actividad se desarrolló el miércoles 29 de julio en la sede del Banco Central del Uruguay y contó también con la participación de la vicepresidenta, Ana Claudia de los Heros, y del director, Julio Luis Sanguinetti.

Durante la conferencia, correspondiente a la tercera de las Jornadas Anuales de Economía del BCU, Tolosa celebró la gran convocatoria y aseguró que el encuentro buscaba acercar conceptos económicos de forma clara y útil para el público. “Creemos que tenemos mensajes muy interesantes para compartir con todos”, expresó al comienzo de su presentación.

A partir de allí, el presidente del Banco Central abordó uno de los principales desafíos de la economía uruguaya: su bajo ritmo de crecimiento. Recordó que, desde hace casi una década, el país registra un crecimiento promedio cercano al 1% anual y sostuvo que, además de los factores económicos tradicionales, existe un aspecto que suele recibir menos atención: la manera en que las personas piensan y toman decisiones sobre sus finanzas.

Con esa premisa, desarrolló una exposición centrada en la importancia de respaldar las decisiones financieras con evidencia, información y planificación, en lugar de basarlas únicamente en la experiencia personal, la intuición o los hábitos.

Al finalizar la conferencia, se abrió un espacio de intercambio en el que los asistentes pudieron realizar preguntas y dialogar con las autoridades sobre los temas abordados durante la jornada.

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