Una noche de arte y vino

La Vigne y Bodega Catena Zapata presentaron, el viernes 15, una intervención titulada Entre el cielo y la Tierra, del artista Marcelo Toledo. La oportunidad fue ideal para mostrar la nueva etiqueta de Catena Zapata Birth of Cabernet, vino concebido por las hermanas Laura y Adrianna Catena. El diseño de la botella, creación de la empresa Stranger & Stranger, con ilustración de Rick Shaefer, fue premiado en mayo por The Drinks Business, publicación líder sobre el comercio de bebidas, en la categoría Mejor diseño y packaging 2025. El objetivo del jurado fue seleccionar la ilustración que pudiera ser recordada como un ícono del siglo XXI.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La ilustración plasma el nacimiento del cabernet sauvignon con una alegoría de las variedades de uva como animales que ofrece una interpretación inusual de la historia. Laura Catena, médica y científica, y su hermana Adrianna, historiadora, investigaron a fondo esta historia antes de idear la etiqueta.
La noche del viernes fue oportuna para disfrutar el vino y apreciar el arte. Toledo contó a Galería que las obras expuestas son fruto de la pandemia y fue todo un trabajo traerlas de Argentina a Uruguay por su gran peso. Sobre la propuesta dijo que con la bodega tienen una asociación desde hace años: “Fueron quienes creyeron en mí hace más de 20 años”, aseguró.
La exposición se enmarcó en el tema del cielo y la Tierra. “La idea de la obra es representar ese lugar tan extraño en el que estuvimos confinados”, relató, y dijo que durante la pandemia de Covid-19 había personas que estaban “en la Tierra” pero, a causa de la enfermedad, en poco tiempo “ya no estaban”. “Fue una obra difícil a nivel emocional porque todos perdimos gente, familiares, conocidos”, expresó.