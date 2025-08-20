¡Hola !

Una noche de arte y vino

La Bodega Catena Zapata presentó una intervención titulada Entre el cielo y la Tierra, de Marcelo Toledo, junto con una etiqueta ganadora

Export manager de Catena Zapata Silvina Maza junto al artista Marcelo Toledo.

FOTO

Melina Strakalaitis y embajador de Argentina Alan Claudio Beraud.

FOTO

Grand ambassador de Catena Zapata Virginia Pessano.

FOTO

Maribel y Rossana Purizaca.

FOTO

Andrea Fabry y Alejandra Fajardo.

FOTO

La etiqueta de Catena Zapata Birth of Cabernet fue premiada por The Drinks Business.

FOTO

La sommelière Paula Hernández y Erika von Eberan.

FOTO

Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

La Vigne y Bodega Catena Zapata presentaron, el viernes 15, una intervención titulada Entre el cielo y la Tierra, del artista Marcelo Toledo. La oportunidad fue ideal para mostrar la nueva etiqueta de Catena Zapata Birth of Cabernet, vino concebido por las hermanas Laura y Adrianna Catena. El diseño de la botella, creación de la empresa Stranger & Stranger, con ilustración de Rick Shaefer, fue premiado en mayo por The Drinks Business, publicación líder sobre el comercio de bebidas, en la categoría Mejor diseño y packaging 2025. El objetivo del jurado fue seleccionar la ilustración que pudiera ser recordada como un ícono del siglo XXI.

La reconocida publicación reseñó que se trata de “una etiqueta bellísima, minuciosamente detallada y original, que invita a tomar la botella y descubrir la historia detrás de su diseño”.

La ilustración plasma el nacimiento del cabernet sauvignon con una alegoría de las variedades de uva como animales que ofrece una interpretación inusual de la historia. Laura Catena, médica y científica, y su hermana Adrianna, historiadora, investigaron a fondo esta historia antes de idear la etiqueta.

La noche del viernes fue oportuna para disfrutar el vino y apreciar el arte. Toledo contó a Galería que las obras expuestas son fruto de la pandemia y fue todo un trabajo traerlas de Argentina a Uruguay por su gran peso. Sobre la propuesta dijo que con la bodega tienen una asociación desde hace años: “Fueron quienes creyeron en mí hace más de 20 años”, aseguró.

La exposición se enmarcó en el tema del cielo y la Tierra. “La idea de la obra es representar ese lugar tan extraño en el que estuvimos confinados”, relató, y dijo que durante la pandemia de Covid-19 había personas que estaban “en la Tierra” pero, a causa de la enfermedad, en poco tiempo “ya no estaban”. “Fue una obra difícil a nivel emocional porque todos perdimos gente, familiares, conocidos”, expresó.

