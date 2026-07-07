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Uruguay debutó en la Nations Cup con una ajustada derrota ante Georgia

Los Teros perdieron 41-34 en el debut de un torneo que les permitirá seguir creciendo

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Valentina Weikert
Directiva de URU: Santiago&nbsp;Slinger, Nicolás Seigal,&nbsp;Fabio Magno, Joaquín&nbsp;Moreira, Ricardo Lagos y&nbsp;Leonardo Frugone.

Directiva de URU: Santiago Slinger, Nicolás Seigal, Fabio Magno, Joaquín Moreira, Ricardo Lagos y Leonardo Frugone.

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Federica Boffano y Santino Magno.&nbsp;

Federica Boffano y Santino Magno. 

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Joaquín Oleggini e Ignacio Muttoni.

Joaquín Oleggini e Ignacio Muttoni.

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&nbsp;Juan Pablo y Joaquín Quevedo.

 Juan Pablo y Joaquín Quevedo.

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Ministra consejera de la Embajada de Georgia en Argentina&nbsp;Tamar Lomadze, Luis Frappola, del consulado de Georgia, y&nbsp;Jorgelina Sánchez-Cores Nakashidze.

Ministra consejera de la Embajada de Georgia en Argentina Tamar Lomadze, Luis Frappola, del consulado de Georgia, y Jorgelina Sánchez-Cores Nakashidze.

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Agustín González Capdevila y Bautista Algorta.

Agustín González Capdevila y Bautista Algorta.

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Bruno y Sofía Boschiero.

Bruno y Sofía Boschiero.

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Josefina Blanco y Silvia Gularte.

Josefina Blanco y Silvia Gularte.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Estadio Charrúa fue escenario del debut de Uruguay en la Nations Cup, la nueva competencia impulsada por World Rugby­ que reúne a seleccionados de distintos continentes con el objetivo de ofrecer una mayor cantidad de partidos internacionales de alto nivel y continuar fortaleciendo el desarrollo del deporte en todo el mundo.

En la primera fecha del certamen, Los Teros recibieron a Georgia en un encuentro desprolijo pero intenso y muy disputado, que terminó con victoria para el conjunto visitante por 41-34. A pesar del resultado, el seleccionado uruguayo peleó el partido hasta los minutos finales, manteniendo la expectativa de los hinchas.

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El partido se disputó en una jornada especialmente agradable para la época del año. Luego de varias semanas marcadas por las bajas temperaturas, el día soleado y templado acompañó de la mejor manera el espectáculo deportivo y permitió que cientos de personas disfrutaran del encuentro al aire libre.

Las tribunas del Estadio Charrúa presentaron un muy buen marco de público, con familias, aficionados al rugby y seguidores de Los Teros que alentaron al equipo durante la totalidad del juego. El ambiente fue de fiesta desde antes del comienzo del partido y volvió a demostrar el crecimiento que ha tenido este deporte en Uruguay.

El encuentro contó, además, con la presencia de las principales autoridades de la Unión de Rugby del Uruguay (URU), quienes siguieron el partido desde el palco oficial junto a invitados especiales. Entre ellos, se encontraban integrantes de la delegación diplomática de Georgia, quienes compartieron el encuentro en un espacio de camaradería acompañado por aperitivos y bebidas.

Más allá del resultado, el torneo permitirá al combinado celeste continuar sumando experiencia y consolidando el crecimiento que viene mostrando en el escenario mundial.

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