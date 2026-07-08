Un cantante en decadencia, una exestrella de ‘boy band’ y una inesperada amistad

El director irlandés John Carney vuelve a declararle su amor a la música en una nueva película. Después de Once, una joya del cine independiente, y, años más tarde, de Begin Again, ya a escala Hollywood, con Keira Knightley y Mark Ruffalo, el realizador trae Letras robadas. Su título en inglés (Power Ballad, balada poderosa) le hace más honor al filme, que, teniendo en cuenta el género al que pertenece —¿comedia liviana?—, recibió elogiosas críticas.
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La trama podría resumirse así: un cantante de bodas (Paul Rudd) en decadencia conoce a una exestrella de una boy band (Nick Jonas) durante una improvisación musical que transforma una vieja canción del primero en un nuevo hit.
Más allá de ese argumento, la película habla de la nostalgia de los 90, del éxito que pudo ser y no fue, de egos y de música. Tal vez lo más original sea que lo que se cuece en el fondo no es un gran amor, sino una inesperada amistad.