Se estrena en cines 'El día D: Bajo presión', un thriller sobre los entretelones de la Segunda Guerra Mundial

Aunque el desembarco de Normandía es uno de los episodios más conocidos de la Segunda Guerra Mundial, El día D: Bajo presión pone el foco en una historia mucho menos difundida. La película narra las decisivas 72 horas previas a la invasión aliada. El film sigue al general Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) y al meteorólogo escocés James Stagg (Andrew Scott), cuyo pronóstico del tiempo fue determinante para decidir si la operación militar más grande de la historia debía llevarse a cabo o postergarse, con millones de vidas y el destino de la guerra en juego.
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Brendan Fraser es Dwight ‘Ike’ Eisenhower en Día D: Bajo presión.
Dirigido por Anthony Maras (Hotel Mumbai), el filme transforma un hecho histórico en un thriller de alta tensión, donde el enemigo no solo es el ejército nazi, sino también la incertidumbre y la presión de tomar una decisión imposible. Esta historia bélica propone una reflexión sobre el liderazgo, el valor de defender la evidencia frente al poder y el peso de la responsabilidad en momentos de crisis.
La producción nació a partir de una exitosa obra de teatro escrita e interpretada por David Haig, quien durante años investigó la figura de James Stagg junto a su familia. Tras conquistar al público y la crítica en los escenarios de Edimburgo y Londres, la historia dio el salto al cine, pero conserva su rigor histórico y su capacidad para generar suspenso a partir de un episodio fascinante y poco conocido.