WEDO volvió a reunir a emprendedoras para reflexionar sobre innovación y futuro
La Universidad ORT Uruguay fue sede de una nueva jornada del Women’s Entrepreneurship Day, donde referentes locales analizaron el papel de las mujeres en la innovación y el liderazgo en tiempos de transformación digital
Vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de ORT Eduardo Hipogrosso, embajadora de WEDO Cristina Bertolotto, directora de Comunicación de ORT Marcela Mailhos, secretaria docente de Posgrado de Comunicación y Diseño ORT Sabrina Bianchi y director del CIE ORT Enrique Topolansky.
Se realizó un nuevo encuentro del Women’s Entrepreneurship Day, organizado por WEDO, una institución internacional que busca empoderar y motivar a las mujeres en su desarrollo personal y, especialmente, a quienes desean emprender. Desde 2013, WEDO trabaja para impulsar la participación activa de la mujer en la economía, creando una red internacional de líderes que se apoyan, fortalecen y proyectan mutuamente.
Como en años anteriores, WEDO convocó a la Universidad ORT Uruguay para ser sede y coorganizadora de la actividad.
En esta ocasión, el tema central fue la transformación digital en la era de la inteligencia artificial, un enfoque especialmente oportuno ante los cambios que se están viviendo. Para abordarlo, se desarrollaron dos paneles liderados por distintas mujeres: “Voces con propósito: comunicar e innovar” y “Liderar el cambio: de la idea al impacto”.
Antes del inicio de los paneles, el vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de ORT, Eduardo Hipogrosso, dio la bienvenida destacando que el encuentro invita a celebrar la fuerza, la creatividad y la visión de las mujeres que emprenden, innovan y transforman su entorno. Además, subrayó que la universidad cree profundamente en el poder del conocimiento como motor de cambio y que, cuando las mujeres tienen acceso a educación, liderazgo y redes adecuadas, impulsan el desarrollo de comunidades enteras. “Por eso —agregó— este apoyo es una práctica cotidiana que atraviesa las carreras, los programas y las distintas actividades a lo largo del año”.