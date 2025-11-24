¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

WEDO volvió a reunir a emprendedoras para reflexionar sobre innovación y futuro

La Universidad ORT Uruguay fue sede de una nueva jornada del Women’s Entrepreneurship Day, donde referentes locales analizaron el papel de las mujeres en la innovación y el liderazgo en tiempos de transformación digital

Vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de ORT Eduardo Hipogrosso, embajadora de WEDO Cristina Bertolotto, directora de Comunicación de ORT Marcela Mailhos, secretaria docente de Posgrado de Comunicación y Diseño ORT Sabrina Bianchi y director del CIE ORT Enrique Topolansky.

Vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de ORT Eduardo Hipogrosso, embajadora de WEDO Cristina Bertolotto, directora de Comunicación de ORT Marcela Mailhos, secretaria docente de Posgrado de Comunicación y Diseño ORT Sabrina Bianchi y director del CIE ORT Enrique Topolansky.

FOTO

Valentina Weikert
Marcos Correa y Leticia Pérez.

Marcos Correa y Leticia Pérez.

FOTO

Valentina Weikert
María Zulma Luaces y María Fulvia Barbieri.

María Zulma Luaces y María Fulvia Barbieri.

FOTO

Valentina Weikert
Renata Flangini y Mónica Reboa.

Renata Flangini y Mónica Reboa.

FOTO

Valentina Weikert
Mercedes Besada y Leonardo Peluso.

Mercedes Besada y Leonardo Peluso.

FOTO

Valentina Weikert
Cecilia Jorge, Teresa Cometto y Andrea Tejeda.

Cecilia Jorge, Teresa Cometto y Andrea Tejeda.

FOTO

Valentina Weikert
Milagros Turletti y Sofía Maidana.

Milagros Turletti y Sofía Maidana.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Se realizó un nuevo encuentro del Women’s Entrepreneurship Day, organizado por WEDO, una institución internacional que busca empoderar y motivar a las mujeres en su desarrollo personal y, especialmente, a quienes desean emprender. Desde 2013, WEDO trabaja para impulsar la participación activa de la mujer en la economía, creando una red internacional de líderes que se apoyan, fortalecen y proyectan mutuamente.

Como en años anteriores, WEDO convocó a la Universidad ORT Uruguay para ser sede y coorganizadora de la actividad.

En esta ocasión, el tema central fue la transformación digital en la era de la inteligencia artificial, un enfoque especialmente oportuno ante los cambios que se están viviendo. Para abordarlo, se desarrollaron dos paneles liderados por distintas mujeres: “Voces con propósito: comunicar e innovar” y “Liderar el cambio: de la idea al impacto”.

Antes del inicio de los paneles, el vicerrector de Gestión y Desarrollo Institucional de ORT, Eduardo Hipogrosso, dio la bienvenida destacando que el encuentro invita a celebrar la fuerza, la creatividad y la visión de las mujeres que emprenden, innovan y transforman su entorno. Además, subrayó que la universidad cree profundamente en el poder del conocimiento como motor de cambio y que, cuando las mujeres tienen acceso a educación, liderazgo y redes adecuadas, impulsan el desarrollo de comunidades enteras. “Por eso —agregó— este apoyo es una práctica cotidiana que atraviesa las carreras, los programas y las distintas actividades a lo largo del año”.

Selección semanal
Autocrítica blanca

Un gobierno “precioso” que “no le llegó a la gente”, y el reproche de Botana a Delgado por los cargos

Por Federico Castillo
Partido Nacional

El malestar de Valeria Ripoll por su poco protagonismo dentro del Partido Nacional

Por Federico Castillo
Empresas

Hay una “elevada extranjerización de la cúpula empresarial uruguaya”, según una investigación

Por Redacción Búsqueda
Parlamento

Valdomir: el Senado tiene que “respetar” los acuerdos en Diputados

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Las compras compulsivas tienen un claro componente emocional: sentimientos como la soledad, la tristeza, la nostalgia o la frustración pueden ser factores determinantes.

El ‘desinfluencing’, la nueva tendencia que busca ponerles fin a las compras compulsivas

Por Redacción Galería
Viajar al futuro es teóricamente posible con velocidades cercanas a la luz o cerca de una fuente extrema de gravedad. Viajar al pasado ya es más especulativo.

¿Se puede viajar en el tiempo?: la ciencia ficción le debe más a la física que a la inteligencia artificial

Por Milene Breito Pistón
Tras dos años sin asistir, Kate Middleton regresó junto al príncipe William a la alfombra roja de Royal Variety Performance, una de las galas más emblemáticas de la realeza británica.

El ‘match’ de Kate Middleton y William en la alfombra roja y el atuendo reina Máxima de la princesa Amalia

Por Redacción Galería
Tránsito, por la diseñadora Nacha Risso, es uno de los espacios de la Casa AyD. 

Una muestra de interiorismo propone ideas profesionales para espacios contemporáneos

Por Federica Chiarino Vanrell