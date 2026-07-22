Xiaomi presentó su nueva Serie 17 en la Torre de Antel

Con una vista panorámica privilegiada de Montevideo desde el piso 26 de la Torre de Antel, Xiaomi presentó en Uruguay su nueva Serie 17, integrada por los modelos Xiaomi 17, Xiaomi 17T y Xiaomi 17 Ultra. El encuentro reunió a autoridades de la marca, representantes de Antel, creadores de contenido e invitados especiales en una jornada dedicada a la innovación tecnológica.
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El creador de contenido especializado en tecnología Alexis Martinovic fue el encargado de recorrer las principales características de la nueva familia de smartphones, detallando las novedades que incorpora cada uno de los modelos y las mejoras respecto a generaciones anteriores.
Durante la presentación, Martinovic explicó que la Serie 17 fue desarrollada para responder a las necesidades de los usuarios actuales, combinando innovación, diseño, rendimiento y una experiencia de uso cada vez más intuitiva. También destacó las mejoras en materia de fotografía, potencia, inteligencia artificial y autonomía, aspectos que se han convertido en algunos de los principales diferenciales de la nueva línea.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de probar los nuevos dispositivos, conocer de cerca sus prestaciones y experimentar algunas de sus funciones más destacadas. El encuentro también incluyó espacios para fotografías, intercambio entre los invitados y conversaciones sobre las tendencias actuales del mercado tecnológico.
Como cierre de la jornada, Xiaomi entregó obsequios a los presentes.