Yamandú Orsi en Desayunos Electorales: “La política es una vocación, no una profesión”

Tras una breve introducción al candidato, los periodistas le preguntaron a Orsi cómo se siente con respecto a la última etapa de elecciones. Expresó la intensidad inherente a las campañas electorales y recalcó: “Son así, tienen algo de desgaste, solo hay que tener cuidado de no perder tu centro y no dejar de de ser lo que uno es”. El proceso también afectó su vida personal, pero afirmó que es una exigencia gratificante y que no se puede “andar con ese espíritu de quejarse”. Luego de estar 20 años liderando la Intendencia de Canelones, explicó que ahora “la responsabilidad es mayor” y que el conocimiento del país en su totalidad es ”imprescindible”.