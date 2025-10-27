  • Cotizaciones
    lunes 27 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Sorpresiva victoria de Javier Milei fortalece posición de su partido en el Congreso

    El expresidente estadounidense Donald Trump felicitó este lunes a Javier Milei por la contundente victoria de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de medio término celebradas el domingo en Argentina. La fuerza oficialista se impuso por nueve puntos a nivel nacional

    Javier Milei vota en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires.

    Javier Milei vota en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La fuerza oficialista se impuso por nueve puntos a nivel nacional, con un 40,7 % de los votos, frente al 31,7 % obtenido por las distintas variantes del peronismo de centroizquierda, según los datos provisorios de la Dirección Nacional Electoral, con el 98,9 % de las mesas escrutadas.

    Leé además

    Donald Trump en el Air Force One.
    Argentina

    “Se están muriendo”: Trump justifica su ayuda a Argentina y oficializa acuerdo por USD 20.000 millones

    Por France 24
    Javier Milei habla tras conocer los resultados de las elecciones legislativas este domingo, en Buenos Aires.
    Elecciones legislativas

    Argentina: Javier Milei logra una sorprendente victoria y gana control en el Congreso

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Embed

    Desde Asia, donde se encuentra de gira, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social: “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”.

    Tras casi dos años de reformas ultraliberales, Milei prometió profundizar su programa económico y consideró el resultado como un punto de inflexión: “Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande”, declaró en su discurso triunfal, al que ingresó entre canciones de rock, aunque con un tono más mesurado y abierto al diálogo que en otras ocasiones.

    Embed

    El presidente anunció que convocará a gobernadores y otras fuerzas políticas para avanzar en las reformas contempladas en el Pacto de Mayo, y destacó el crecimiento de su fuerza en el Congreso: “Pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37, y en el Senado de seis a 20”, afirmó, aunque la proyección de bancas deberá confirmarse con el recuento definitivo de esta semana.

    La participación electoral fue del 68 %, la más baja en una elección general desde el retorno de la democracia en 1983. En la provincia de Buenos Aires, bastión tradicional del peronismo, LLA logró revertir parcialmente la derrota de septiembre, superando por menos de un punto a la oposición.

    Embed - EN VIVO - ARGENTINA | Discurso completo de JAVIER MILEI tras el triunfo electoral

    Kicillof relativiza el resultado de Milei

    Fortalecido en el Congreso, Milei espera avanzar en los marcos normativos que requiere su programa de gobierno.

    “Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo de la Argentina para hacer grande a la Argentina nuevamente”, expresó el mandatario.

    Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura clave del peronismo, buscó relativizar el triunfo del oficialismo: “Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo”, afirmó.

    Embed - EN VIVO - ARGENTINA | Discurso de Axel Kicillof tras las Elecciones Legislativas

    “Milei podrá negociar con los gobernadores mano a mano”

    Según el analista político Facundo Cruz, el gobierno queda especialmente fortalecido frente a los gobernadores provinciales: “Algunos que construyeron Provincias Unidas, una nueva opción de centro en Argentina, perdieron en sus distritos frente a La Libertad Avanza. Y aquellos que eligieron no formar parte de ese bloque también fueron derrotados. Ahora el gobierno puede negociar con los gobernadores mano a mano, uno a uno, sin enfrentar un bloque homogéneo y consolidado”, explicó a RFI.

    Los diputados y senadores electos asumirán sus bancas el 10 de diciembre. Comenzará entonces una nueva etapa en la relación entre el Congreso y el gobierno de Javier Milei.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Luis Lacalle Pou

    Luis Lacalle Pou fue premiado como “Personalidad Tributaria del Año” por organización antiimpuestos

    Por Redacción Búsqueda
    Salud

    La mitad del tiempo de un paciente en el CTI se debe a infecciones bacterianas, señala especialista

    Por Leonel García
    Intendencia de Canelones

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Innovación

    La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    La sede central del BROU, en Ciudad Vieja.

    El negocio bancario creció hasta setiembre, pero con peores resultados y dos entidades con pérdidas

    Por Redacción Búsqueda
    Javier Milei tras votar en las elecciones legislativas en la Universidad Tecnológica Nacional, en Buenos Aires.
    Video

    Qué explica el respaldo a Javier Milei en las elecciones legislativas

    Por RFI
    Las bioquímicas Florencia Sena y Saira Cancela, del Institut Pasteur.

    Científicas uruguayas avanzan en el estudio del parásito causante de una enfermedad que infecta a millones

    Por Patricia Mántaras de la Orden
    Planta de producción de pórtland de Ancap, en Minas, Lavalleja.

    Ancap delinea alternativas para el futuro del pórtland mientras produce y se provee de la competencia

    Por Ana Morales