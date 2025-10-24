  • Cotizaciones
    viernes 24 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La directora nacional de Cultura asegura que el conflicto de los trabajadores de la DNC “se va a resolver”

    “Siempre manifesté que iba a defender todos los contratos laborales, se han renovado todos y se van a renovar los que se vencen próximamente”, dijo a Búsqueda María Eugenia Vidal

    María Eugenia Vidal.

    María Eugenia Vidal.

    FOTO

    Adrián Echeverriaga
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    La jerarca respondió al comunicado público emitido por la Base Cultura de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC), el gremio que nuclea a quienes trabajan en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el que anunciaron un paro activo con movilización, realizado el jueves 23. En dicha comunicación denunciaron la precariedad del vínculo laboral de varios trabajadores “cuyos contratos ya vencieron o están por vencerse”, reclamaron “soluciones a corto plazo” y señalaron a Vidal “falta de voluntad política” para solucionar el conflicto.

    Leé además

    trabajadores de la direccion nacional de cultura realizan paro activo con concentracion en su sede
    Conflicto

    Trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura realizan paro activo con concentración en su sede

    Por Redacción Búsqueda
    Rocío Schiappapietra, directora de la Biblioteca Nacional.
    Rocío Schiappapietra

    Rocío Schiappapietra y Gabriel Calderón explican el trabajo hacia la Biblioteca Nacional del Futuro

    Por Silvana Tanzi

    Consultada por Búsqueda este viernes 24, Vidal afirmó: “Esta es una administración de puertas totalmente abiertas. Esto es sabido por todas y todos los funcionarios de Cultura. He enviado muchas comunicaciones (al gremio) y muchas de ellas no han tenido respuesta. También he estado del otro lado y conozco muy bien la complejidad de la situación”.

    Asimismo, Vidal relató: “Al poco tiempo de asumir, reinstalé comisión bipartita de seguridad laboral, reinstalé las reuniones bipartitas para la reestructura funcional y estoy yendo con el gremio todos los miércoles a la Oficina Nacional del Servicio Civil a trabajar en la estructura de la Dirección Nacional de Cultura para resolver un problema que viene de hace mucho tiempo”.

    La directora reconoció la pertinencia del reclamo de fondo de los trabajadores vinculado al atraso en el pago de los contratos laborales en el tiempo deseable. “De hecho, fui yo quien informó a los trabajadores que estábamos en conversaciones internas con las jerarquías del ministerio para resolver este tema. Ellos no se enteraron en forma casual, se enteraron en una reunión con la directora nacional de Cultura previo a que los contratos se vencieran. Aún no tenemos contratos vencidos y estoy muy segura de que esto se va a resolver muy pronto. Esa fue siempre la señal que di”.

    Enfatizó que la situación “se va a resolver”: “Se están por vencer algunos de esos contratos y se tienen que hacer las renovaciones antes del vencimiento. Y eso lo vamos a resolver. Entiendo que el tiempo que está transcurriendo para esa solución genere incertidumbre, malestar y angustia. Ellos son quienes sostienen la Dirección Nacional de Cultura, como directora lo tengo profundamente claro. Pero lo que puedo afirmar es que esto se va a resolver previo a que se venza cualquier contrato”.

    Sobre la acusación que recibió por parte del gremio de “falta de voluntad política”, manifestó: “Es una sola comunicación en ese tono dentro de tantas otras comunicaciones que he tenido con ATEC Base Cultura, todas en los mejores términos, donde todo lo que me han planteado ha sido de recibo y he tenido una actitud proactiva. Estamos trabajando juntas y juntos en la estructura de la DNC con el respaldo del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Sergio Pérez y el apoyo del ministro (José Carlos) Mahía. Siempre manifesté que iba a defender todos los contratos laborales, se han renovado todos y se van a renovar los que se vencen próximamente”.

    Según supo Búsqueda, el lunes 27 los delegados de los trabajadores de la DNC se reunirán con autoridades del MEC.

    Selección semanal
    Intendencia de Canelones

    Director de la Intendencia de Canelones cobraba el subsidio de los cargos de confianza además del sueldo

    Por  Guillermo Draper  y Santiago Sánchez
    Innovación

    La ONG Red de Innovación Local ya trabaja con más de la mitad de alcaldías e intendencias en Uruguay

    Por Lucía Cuberos
    Polémica

    Jutep suma al análisis de la situación de Álvaro Danza superposición horaria de tareas entre la Udelar y ASSE

    Por Redacción Búsqueda
    Salud

    El envejecimiento es un “tsunami demográfico” que los sistemas de salud “no están preparados” para enfrentar

    Por Martín Mocoroa

    Te Puede Interesar

    Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Caso Cardama: EuroCommerce cambió la dirección que luce en su web y puso una que comparten miles de compañías

    Por Guillermo Draper
    María Eugenia Vidal.

    La directora nacional de Cultura asegura que el conflicto de los trabajadores de la DNC “se va a resolver”

    Por Javier Alfonso
    Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología.

    Senado revisará desde cero el proyecto de ley para proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales

    Por José Frugoni
    USS Gerald R. Ford 
    Video

    Tensión en el Caribe: Estados Unidos ataca otra presunta narcolancha y despliega su mayor portaaviones

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda