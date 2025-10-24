La directora nacional de Cultura asegura que el conflicto de los trabajadores de la DNC “se va a resolver”

“Siempre manifesté que iba a defender todos los contratos laborales, se han renovado todos y se van a renovar los que se vencen próximamente”, dijo a Búsqueda María Eugenia Vidal

La directora nacional de Cultura, María Eugenia Vidal, dijo que el conflicto de los trabajadores de la Dirección Nacional de Cultura (DNC) “se va a resolver previo a que se venza cualquier contrato”.

La jerarca respondió al comunicado público emitido por la Base Cultura de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura (ATEC), el gremio que nuclea a quienes trabajan en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en el que anunciaron un paro activo con movilización, realizado el jueves 23. En dicha comunicación denunciaron la precariedad del vínculo laboral de varios trabajadores “cuyos contratos ya vencieron o están por vencerse”, reclamaron “soluciones a corto plazo” y señalaron a Vidal “falta de voluntad política” para solucionar el conflicto.

Consultada por Búsqueda este viernes 24, Vidal afirmó: “Esta es una administración de puertas totalmente abiertas. Esto es sabido por todas y todos los funcionarios de Cultura. He enviado muchas comunicaciones (al gremio) y muchas de ellas no han tenido respuesta. También he estado del otro lado y conozco muy bien la complejidad de la situación”.

Asimismo, Vidal relató: “Al poco tiempo de asumir, reinstalé comisión bipartita de seguridad laboral, reinstalé las reuniones bipartitas para la reestructura funcional y estoy yendo con el gremio todos los miércoles a la Oficina Nacional del Servicio Civil a trabajar en la estructura de la Dirección Nacional de Cultura para resolver un problema que viene de hace mucho tiempo”.

La directora reconoció la pertinencia del reclamo de fondo de los trabajadores vinculado al atraso en el pago de los contratos laborales en el tiempo deseable. “De hecho, fui yo quien informó a los trabajadores que estábamos en conversaciones internas con las jerarquías del ministerio para resolver este tema. Ellos no se enteraron en forma casual, se enteraron en una reunión con la directora nacional de Cultura previo a que los contratos se vencieran. Aún no tenemos contratos vencidos y estoy muy segura de que esto se va a resolver muy pronto. Esa fue siempre la señal que di”.