    Argentina: Javier Milei logra una sorprendente victoria y gana control en el Congreso

    La Libertad Avanza de Javier Milei no solo arrasó en el voto a nivel nacional, sino que está en ventaja en la lucha por la joya de la corona, Buenos Aires, principal bastión del peronismo, que venía de endosarle una escandalosa derrota en las legislativas provinciales a principios de setiembre. Los comicios de mitad de término registraron la participación más baja de la era democrática y ofrecieron un valioso espaldarazo al presidente argentino, en un proceso presentado como una evaluación de su gestión

    Javier Milei habla tras conocer los resultados de las elecciones legislativas este domingo, en Buenos Aires.

    Javier Milei habla tras conocer los resultados de las elecciones legislativas este domingo, en Buenos Aires.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por France 24 y Redacción Búsqueda

    El presidente argentino Javier Milei logró este domingo una victoria más amplia de lo previsto en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se convirtieron en un plebiscito sobre su gestión económica y su alianza con Washington. Con más del 90 % de los votos escrutados, su partido La Libertad Avanza (LLA) obtenía el 40,8 % de los sufragios, frente al 31,6 % de Fuerza Patria, el frente peronista de centroizquierda.

    El resultado otorga al oficialismo una posición más sólida en el Congreso —donde ahora controlará más de un tercio de la Cámara de Diputados junto a sus aliados— y refuerza a Milei en el momento más delicado de su presidencia, marcada por la recesión, el malestar social y una presión constante sobre el peso argentino.

    Embed - ELECCIONES LEGISLATIVAS: Sorpresivo triunfo de Javier Milei, ganó en casi todo el país

    LLA se impuso incluso en el bastión histórico del peronismo, la provincia de Buenos Aires, donde alcanzó el 41,5 % frente al 40,8 % de la oposición, y también ganó en Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires. La participación fue del 66 %, la más baja desde el retorno democrático en 1983.

    El mandatario necesitaba un resultado contundente para evitar que la crisis cambiaria se agravara y para mantener abierto el canal de apoyo con Estados Unidos, en particular con el expresidente Donald Trump, que había prometido un paquete de asistencia financiera de hasta 40 000 millones de dólares, condicionado a que Milei no sufriera una derrota electoral.

    Aunque su popularidad venía cayendo por los escándalos de corrupción que afectaron a su entorno y por el impacto social de sus políticas de ajuste, la elección supone un respaldo político a su programa de reformas ultraliberales, que incluye despidos masivos en el sector público, recortes en salud, educación y pensiones, y una amplia desregulación económica.

    Embed

    Desde su llegada al poder, en diciembre de 2023, Milei ha buscado reducir drásticamente el tamaño del Estado y estabilizar la economía a través de un severo programa de austeridad.

    La jornada electoral transcurrió con normalidad en los 17.398 centros de votación y fue seguida de cerca por Washington y por los mercados financieros, que esperaban señales de continuidad en el rumbo económico. “El lunes es un día más, no hay cambios en el programa económico”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, al descartar una nueva devaluación del peso.

    Milei: Argentina “tiene una oportunidad histórica e irrepetible”

    Tras conocerse la victoria, Milei celebró el resultado como una ratificación de su mandato y anunció que convocará a los gobernadores a un diálogo político para avanzar con las reformas incluidas en el Pacto de Mayo de 2024. “El país tiene una oportunidad histórica e irrepetible”, afirmó el presidente argentino durante su discurso triunfal, quien destacó que “dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado”.

    Embed - JAVIER MILEI: "ARGENTINA DEJÓ ATRÁS 100 AÑOS DE DECADENCIA"

    Milei aseguró que a partir del 10 de diciembre su fuerza contará con 110 diputados y 20 senadores, lo que —según dijo— permitirá impulsar “el Congreso más reformista de la historia argentina”.

    El mandatario sostuvo que durante los dos primeros años de gestión se concentró en “evitar que el país cayera por el precipicio”, y prometió que en la segunda mitad de su mandato buscará afianzar el rumbo reformista y “construir una Argentina distinta”.

    Trump felicita a Milei por su “aplastante victoria”

    Trump felicitó este lunes a Milei por la victoria de LLA en las elecciones legislativas.

    “Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo maravilloso! Nuestra confianza en él ha sido justificada por el pueblo de Argentina”, escribió Trump en su red social Truth Social, en un mensaje difundido mientras realiza una gira por Asia.

    Embed

    Más tarde, en declaraciones a periodistas, el mandatario estadounidense fue más allá al reconocer que su gobierno colaboró activamente con el líder libertario: “Milei fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Tuvo mucha ayuda, yo le di un respaldo, un respaldo muy fuerte”, afirmó.

    Desde Buenos Aires, Milei respondió a través de su cuenta en X (antes Twitter):

    “Gracias, presidente Donald Trump, por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas”.

    "Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90 % de la población mundial", añadió el mandatario argentino.

    Embed

    FUENTE:FRANCE24

