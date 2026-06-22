Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico; Burnham declara su candidatura para el cargo

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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes 22 de junio su dimisión como líder del Partido Laborista y jefe del gobierno , cediendo a la presión creciente dentro de su propia formación tras meses de deterioro de su popularidad y de la confianza de los votantes en su capacidad para liderar al país hacia las próximas elecciones generales.

“La pregunta que se plantea mi partido ahora es si soy yo el más indicado para liderarnos en las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto con humildad”.

En una declaración pronunciada frente al número 10 de Downing Street, Starmer confirmó que permanecerá como primer ministro hasta que el Partido Laborista elija a un nuevo líder, un proceso que comenzará formalmente en julio y que podría concluir antes de la reanudación de la actividad parlamentaria en setiembre.

“La pregunta que se plantea ahora no es quién era el más indicado para transformar el Partido Laborista, para llevarnos al poder y para comenzar la labor crucial de mejorar la vida de millones de personas. Esas preguntas ya tienen respuesta. La pregunta que se plantea mi partido ahora es si soy yo el más indicado para liderarnos en las próximas elecciones generales”, aseveró.

“He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto con humildad. Cada decisión que he tomado ha tenido como prioridad el bienestar del país que amo. Por eso, renunciaré como líder del Partido Laborista. Esta mañana he hablado con Su Majestad el Rey para informarle de mi decisión”, añadió Starmer.

Britain's Prime Minister Keir Starmer says he will resign, with a new leader to be in place by the time parliament returns in September, paving the way for Britain to have its seventh leader in 10 years. Live updates here: https://t.co/RQhRo6r4DP pic.twitter.com/kOLkkClIYm — Reuters (@Reuters) June 22, 2026

El dirigente laborista explicó además que había informado de su decisión al rey Carlos III y defendió que todas las decisiones adoptadas durante su mandato han estado guiadas por el interés nacional.

La dimisión pone fin a un mandato de apenas dos años al frente del gobierno. Starmer había llegado al poder en julio de 2024 tras conducir al Partido Laborista a una contundente victoria electoral, prometiendo estabilidad política, crecimiento económico y la recuperación de unos servicios públicos castigados por años de dificultades. Sin embargo, su Ejecutivo tuvo problemas para cumplir varias de esas promesas en un contexto marcado por el débil crecimiento económico, el elevado costo de vida y el desgaste político acumulado.

La presión sobre el primer ministro se intensificó durante los últimos meses y alcanzó un punto crítico tras la victoria de Andy Burnham en las elecciones parlamentarias extraordinarias celebradas la semana pasada.

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Burnham, el más opcionado para suceder a Starmer

El exalcalde del Gran Manchester, que regresa a Westminster después de casi una década fuera de la Cámara de los Comunes, confirmó pocas horas después del anuncio de Starmer que competirá por el liderazgo laborista.

“Su decisión marca el inicio de una transición y es fundamental que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable”.

“Me presentaré como candidato para formar parte de este proceso”, escribió Burnham en redes sociales. El dirigente laborista también aseguró que el país necesita “estabilidad, seriedad y una atención constante a los asuntos más importantes” y expresó su deseo de que la transición se convierta en “un proceso positivo de renovación” tanto para el partido como para el Reino Unido.

“Keir ha prestado un enorme servicio a nuestro país y quiero agradecerle su liderazgo y dedicación durante este periodo tan difícil. Su decisión marca el inicio de una transición y es fundamental que este proceso se lleve a cabo de forma ordenada y responsable. Me comprometo a participar en este proceso. El país espera estabilidad, seriedad y una atención constante a los temas más importantes, y eso es lo que obtendrá”, indicó.

“La gente quiere ver progresos en el crecimiento económico, el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación. El cambio político nunca debe desviar la atención de la responsabilidad de mejorar la vida de las personas. El movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia adelante con confianza y determinación. Esto es lo que haremos de ahora en adelante y nos aseguraremos de que esta transición sea un proceso positivo de renovación para nuestro partido y nuestro país”, agregó Burnham.

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Las posibilidades de Burnham se vieron reforzadas por la decisión del exsecretario de Salud Wes Streeting de respaldar públicamente su candidatura, una maniobra que alimenta las especulaciones sobre una posible elección sin oposición significativa.

Según el calendario anunciado por Starmer, las candidaturas para sucederle se abrirán el próximo 9 de julio y se cerrarán a mediados de ese mismo mes. Si solo se presenta un aspirante, la transición podría completarse antes de que termine el verano. En caso de celebrarse una contienda interna, el nuevo líder asumiría el cargo cuando el Parlamento regrese de su receso estival el 1 de setiembre.

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Siete primeros ministros en una década

Con su salida, Starmer se convierte en el sexto primer ministro británico en una década en anunciar una dimisión anticipada, por lo que el Reino Unido se encamina hacia su séptimo jefe de gobierno desde el referendo del Brexit de 2016, cuyo décimo aniversario se conmemora esta semana y ha estado rodeado de protestas en medio del inconformismo por los efectos tras la salida del país de la Unión Europea.

“A muchos líderes les lleva años convertirse en el estadista que usted llegó a ser en tan solo dos años”.

Aunque su gestión doméstica estuvo marcada por dificultades para impulsar el crecimiento económico y responder a las preocupaciones sobre el nivel de vida, Starmer recibió reconocimiento internacional por su papel en el apoyo europeo a Ucrania frente a la invasión rusa y por sus esfuerzos diplomáticos para contener la inestabilidad derivada de las tensiones en Medio Oriente.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, elogió su legado político. “A muchos líderes les lleva años convertirse en el estadista que usted llegó a ser en tan solo dos años. La seguridad europea y ucraniana es más fuerte gracias a usted. Gracias, querido Keir”, manifestó.

It can take many leaders years to grow into the statesman you became in just two years.



European and Ukrainian security is stronger because of you.



Thank you, dear Keir. pic.twitter.com/XkX53ZEG4b — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 22, 2026

La dimisión también provocó otras reacciones fuera del Reino Unido. Fiel a su estilo, el mandatario estadounidense, Donald Trump, atribuyó la caída de Starmer a lo que calificó como “fracasos” en materia de inmigración y política energética, mientras que algunos diputados laboristas defendieron al todavía primer ministro y denunciaron lo que consideran una campaña injusta en su contra.

Entre ellos, el parlamentario londinense Neil Coyle criticó la posibilidad de que el partido se vea arrastrado por una dinámica de sustituciones constantes de liderazgo y advirtió de que ningún dirigente podrá resolver de forma inmediata desafíos internacionales como la guerra en Ucrania, las tensiones con Irán o la relación con Estados Unidos.

Mientras el Partido Laborista inicia el proceso para elegir a su nuevo líder, la atención se centra ahora en Burnham, considerado el gran favorito para suceder a Starmer y asumir la tarea de recuperar el apoyo electoral de una formación que, pese a su histórica victoria de 2024, ha visto erosionada su posición en las encuestas frente al avance del partido de ultraderecha Reform UK y el crecimiento del Partido Verde.

Con Reuters, AP y medios locales

FUENTE:FRANCE24