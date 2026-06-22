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    El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión

    Terminó en julio de 2024 con catorce años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picado debido a escándalos y una economía aletargada y numerosas voces dentro del laborismo pedían su dimisión

    El primer ministro británico, Keir Starmer (derecha), abraza a su esposa Victoria tras hacer una declaración en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026. Keir Starmer ha dimitido como primer ministro del Reino Unido.

    El primer ministro británico, Keir Starmer (derecha), abraza a su esposa Victoria tras hacer una declaración en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026. Keir Starmer ha dimitido como primer ministro del Reino Unido.

    FOTO

    EFE/EPA/TOLGA AKMEN
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, cedió finalmente este lunes, horas antes de que su principal rival interno, el alcalde de Gran Mánchester, Andy Burnham, fuera investido como parlamentario y pudiera desafiar abiertamente su posición. “Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”, dijo Starmer, emocionado, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

    El gobernante explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder y que él seguirá como primer ministro hasta que termine ese proceso.

    Embed - Replay: UK Prime Minister Keir Starmer steps down • FRANCE 24 English

    El favorito para sucederle es el veterano político laborista Andy Burnham, conocido como “el rey del Norte”, quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra.

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    Reino Unido

    Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico; Burnham declara su candidatura para el cargo

    Con esa victoria, el alcalde de Gran Mánchester desde 2017 se garantizó el escaño de diputado, una condición indispensable para poder aspirar al liderazgo del Partido Laborista y al puesto de primer ministro.

    Antes de que la dimisión de Starmer se confirmara, varios medios británicos ya adelantaban que estaba a punto de renunciar y numerosos periodistas estaban apostados desde el amanecer del lunes frente a Downing Street.

    The Guardian señaló que el primer ministro anunciaría su salida presionado por diputados laboristas que pedían ceder el liderazgo a Burnham, mientras que Sky News informó que figuras de peso del gobierno le habían instado a fijar una fecha para presentar su renuncia.

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    Incluso el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por sentado el domingo que Starmer dimitiría y le deseó “lo mejor”.

    En su comparecencia, Starmer explicó que había comunicado su decisión al rey Carlos III y que había pedido a su partido establecer un calendario de sucesión que empezará el 9 de julio y debería estar terminado antes del regreso de las sesiones parlamentarias en setiembre. “Haré todo lo que esté en mi mano para asegurar una transferencia de poder conforme a las normas”, aseguró.

    Nigel Farage, el líder del partido antiinmigración Reform UK que encabeza desde hace meses los sondeos nacionales, reclamó la celebración de nuevas elecciones.

    Sin embargo, la convocatoria de comicios no está prevista antes de 2029 y, hasta entonces, los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria.

    Embed - Reino Unido: Andy Burnham logra escaño en el Parlamento y pone contra las cuerdas a Starmer

    Economía estancada

    Desde su llegada al poder en julio de 2024, la popularidad de Starmer no ha dejado de caer, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.

    A ello se sumó el escándalo del nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

    El ejecutivo laborista sufrió un gran revés en las elecciones municipales de mayo, perdiendo alrededor de 1.500 concejales, y varios ministros dimitieron.

    Con posiciones más izquierdistas que Starmer dentro del laborismo, Burnham es el político más popular en el país en este momento, según las encuestas.

    El Daily Telegraph informó el viernes que sus partidarios habían estado llamando a diputados laboristas para buscar el apoyo de 200 con el objetivo de disuadir a Starmer de seguir adelante en la contienda.

    El laborismo se impuso en las elecciones generales de julio de 2024 con una mayoría absoluta de 403 diputados, tras catorce años de gobiernos conservadores.

    Con la anunciada marcha de Starmer, Reino Unido se prepara para conocer a su séptimo primer ministro en diez años, un periodo de inestabilidad sin precedentes en este país que coincide precisamente con su salida de la Unión Europea.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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