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    Predomina en el Parlamento la idea de no apresurarse a regular la inteligencia artificial

    En una reunión con representantes del gobierno de Estados Unidos y de grandes compañías tecnológicas, legisladores de distintos partidos coincidieron en que el primer desafío es comprender el impacto de la IA y aprovechar las capacidades del país

    Carolina Cosse y Rodrigo Goñi durante la reunión en el Parlamento con una delegación de Estados Unidos y representantes de grandes compañías tecnológicas.

    Carolina Cosse y Rodrigo Goñi durante la reunión en el Parlamento con una delegación de Estados Unidos y representantes de grandes compañías tecnológicas.

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    @DiputadosUY
    Búsqueda | José Frugoni
    Por José Frugoni

    Legisladores de distintos partidos políticos coincidieron este miércoles 18, en una reunión en el Parlamento con una delegación de Estados Unidos y representantes de algunas de las principales compañías tecnológicas del mundo, en que no conviene apresurarse a regular la inteligencia artificial (IA).

    El encuentro reunió a diputados y senadores con una delegación encabezada por Lauren Baker, funcionaria de la Oficina de Servicios de Tecnologías Digitales y Emergentes de la Administración de Comercio Internacional de Estados Unidos. La delegación estuvo acompañada por representantes de Amazon, Google, Meta y Microsoft.

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    La reunión se realizó en el Palacio Legislativo y contó con la participación de autoridades parlamentarias, entre ellas, la vicepresidenta Carolina Cosse, presidenta de la Asamblea General, además del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi, impulsor de la convocatoria.

    El tono general del intercambio fue de cautela frente al avance de la IA y entre los legisladores predominó la idea de no apresurarse a regular esta tecnología. “Es una tecnología que evoluciona a gran velocidad y cuyo impacto todavía está en proceso de comprensión”, dijo Goñi a Búsqueda.

    Diputados-IA
    Reunión en el Parlamento con una delegación de Estados Unidos y representantes de grandes compañías tecnológicas.

    Reunión en el Parlamento con una delegación de Estados Unidos y representantes de grandes compañías tecnológicas.

    La discusión sobre la regulación

    Durante el intercambio se habló de las oportunidades que abre la IA en áreas como salud, educación, producción o servicios públicos, pero también de los riesgos sobre su desarrollo y uso. A partir de eso, varios legisladores plantearon que el Parlamento debería avanzar primero en comprender mejor el fenómeno antes de impulsar normas específicas.

    Uno de los argumentos que surgió en la reunión es que Uruguay ya cuenta con una base normativa que podría servir de punto de partida. Entre los instrumentos mencionados estuvieron la ley de protección de datos personales, la normativa vinculada al gobierno digital y el propio marco constitucional.

    También se discutió la dificultad de diseñar regulaciones para una tecnología que cambia con rapidez. Otros participantes del encuentro mencionaron consultados por Búsqueda experiencias internacionales en las que los proyectos regulatorios quedaron desactualizados en pocos años por la velocidad de los avances tecnológicos.

    La cautela que predominó entre los legisladores coincide, en parte, con la postura que expresó recientemente el Poder Ejecutivo. El responsable del programa Uruguay Innova de Presidencia, Bruno Gili, dijo a Búsqueda que el gobierno no tiene previsto enviar por ahora un proyecto de ley para regular la IA.

    “Hoy en la agenda no hay un proyecto de ley para ser enviado al Parlamento”, afirmó. Según explicó, el Ejecutivo prefiere seguir la evolución del debate internacional antes de avanzar con normas que puedan convertirse en una traba para el desarrollo tecnológico.

    Esa postura contrasta con el trabajo que venía desarrollando hasta fines de 2025 la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic), que analizaba un proyecto de ley inspirado en el modelo europeo de regulación de la IA.

    IA-Reunion-Parlamento

    El debate que se abre

    En el Parlamento, en tanto, el tema comienza a instalarse en la agenda. Goñi planteó a Búsqueda que durante este año “se buscará abrir una discusión más amplia sobre el impacto de estas tecnologías”, que incluya tanto la capacitación de legisladores como una discusión más amplia sobre el impacto de estas tecnologías.

    El diputado ya había adelantado ese enfoque el 1º de marzo, durante el acto de apertura de la legislatura como presidente de la Cámara de Representantes, cuando señaló que la actual ola tecnológica trae “posibilidades inéditas para mejorar la vida humana”, pero que esas oportunidades no se concretarán por sí solas si no se promueven las condiciones para aprovecharlas. En ese marco planteó como prioridad impulsar un ambicioso proceso de “transformación tecnológica responsable”, tanto dentro del Parlamento como en el resto del país.

    La reunión de este miércoles 18 fue presentada por varios participantes como un primer intercambio con el fin de “comenzar a construir insumos para ese debate, que también podría incorporar a la academia, desarrolladores locales y empresas del ecosistema tecnológico”, explicaron a Búsqueda.

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