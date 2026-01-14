  • Cotizaciones
    Búsqueda integra el programa de la SIP apoyado por Google que impulsa la adopción de inteligencia artificial en 21 medios de América Latina

    El paso a esta fase de ejecución es el resultado de un proceso de aprendizaje profundo donde los medios no solo se capacitaron en herramientas tecnológicas, sino que adoptaron una metodología de trabajo centrada en el producto

    Programa de la SIP apoyado por Google impulsa la adopción de IA en 21 medios de América Latina.

    Programa de la SIP apoyado por Google impulsa la adopción de IA en 21 medios de América Latina.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Un total de 21 medios de comunicación de 12 países de América Latina, entre ellos Búsqueda, fueron seleccionados para la etapa de implementación del AI Product Lab, un programa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el apoyo de la Google News Initiative (GNI).

    Por Redacción Búsqueda

    “El AI Product Lab representa un paso decisivo para que los medios de América Latina pasen del interés por la Inteligencia Artificial a su aplicación concreta y estratégica. Gracias al apoyo sostenido de GNI, este programa no solo impulsa la innovación tecnológica, sino que fortalece la capacidad de los medios para desarrollar productos, optimizar procesos y construir modelos sostenibles en un entorno cada vez más desafiante”, afirmó el director ejecutivo de la SIP Carlos Lauría.

    El AI Product Lab tiene como propósito fortalecer las capacidades estratégicas de los medios participantes. El enfoque central del programa, diseñado e implementado por la consultora Marktube, es acelerar la innovación en la creación de contenidos, el desarrollo de productos digitales, la eficiencia operativa e impulso de modelos de negocio mediante la incorporación de una visión de producto y aplicaciones prácticas de IA.

    Apoyo tangible para la región

    Para esta fase de implementación, los medios seleccionados acceden a un financiamiento para la ejecución de sus proyectos. El programa atiende a una cohorte diversa distribuida en 12 mercados clave: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

    “En Google, nuestro compromiso con la industria de las noticias en América Latina es firme. Estamos profundamente entusiasmados de ver la innovación y las propuestas que surgen de los medios de la región a través del AI Product Lab. Estas iniciativas, que buscan aplicar la Inteligencia Artificial de forma estratégica, no solo optimizarán las redacciones y fortalecerán sus modelos de negocio, sino que, lo más importante, tendrán un impacto significativo y positivo en la manera en que la población latinoamericana accede a información relevante y de calidad, impulsando el desarrollo editorial y la sostenibilidad en la región”, compartió Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

    Un diagnóstico preciso para soluciones reales

    El paso a esta fase de ejecución es el resultado de un proceso de aprendizaje profundo donde los medios no solo se capacitaron en herramientas tecnológicas, sino que adoptaron una metodología de trabajo centrada en el producto.

    Entre los hallazgos más significativos del laboratorio destaca la identificación de tres desafíos comunes en la región: la fatiga en los flujos de trabajo editoriales por tareas repetitivas, la existencia de vastos archivos históricos que permanecen como patrimonio inactivo y la necesidad de reducir el distanciamiento con las audiencias mediante una personalización efectiva.

    A través de los talleres de diseño aplicado, los equipos lograron transitar de una lista de "dolores" operativos a la definición de un problema estratégico único, validado internamente y con viabilidad técnica para ser resuelto mediante IA.

    “El verdadero valor del AI Product Lab reside en la creación concreta de capacidades instaladas y en la adopción de una visión de producto que permite a los medios convertir la Inteligencia Artificial en un aliado estratégico para su sostenibilidad. Estamos viendo cómo organizaciones de diversos tamaños y niveles de madurez digital están logrando optimizar sus redacciones y, lo más importante, redescubrir nuevas formas de conectar con sus comunidades de manera relevante y eficiente”, compartió Ezequiel Arbusti, director de Marktube Group.

    Cuatro verticales de solución para el futuro

    Los proyectos financiados para esta fase de implementación se agrupan en cuatro verticales de solución diseñadas para generar impacto real:

    • Copilotos de redacción: Es la tendencia mayoritaria, enfocada en delegar la "carpintería" editorial a la IA. Destacan herramientas para corrección y versión automática, asistentes de redacción para borradores y sistemas de transcripción masiva.
    • Recuperación y consultas inteligentes: Tecnologías diseñadas para dialogar con el acervo documental. Proyectos que buscan que los periodistas obtengan contexto y conexiones de sus propios archivos históricos al instante.
    • Fidelización y recomendación: Sistemas que perfilan al lector para entregar contenido relevante.
    • Aplicaciones especializadas: Soluciones para optimizar unidades de negocio específicas.

    La fase de desarrollo de los proyectos se extenderá hasta inicios de abril de 2026. El programa concluirá formalmente con una sesión final de resultados y aprendizajes compartidos, donde se presentarán los hallazgos más relevantes y las soluciones destacadas.

    Este esfuerzo conjunto busca consolidar una red de colaboración regional, permitiendo que los medios participantes trasciendan el uso de herramientas puntuales y lideren la transformación en sus respectivos mercados con una visión de largo plazo.

