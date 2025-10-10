  • Cotizaciones
    Búsqueda se suma al AI Product Lab junto a más de 40 medios de 12 países

    Se inició el programa de la SIP y Google para acelerar la innovación con inteligencia artificial

    Más de 40 medios de 12 países se suman al AI Product Lab.

    FOTO

    La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Google News Initiative anuncian la puesta en marcha del AI Product Lab, un programa pionero que busca impulsar la transformación digital y la adopción estratégica de inteligencia artificial en las redacciones latinoamericanas.

    La iniciativa reúne a 45 medios de 12 países en un proceso intensivo de ocho meses que combinará formación, experimentación y desarrollo de productos con la idea de generar impacto real en el trabajo periodístico.

    Leé además

    Jan Dzieciolowski.
    Tecnología

    La UE considera que el tratado sobre IA firmado por Uruguay puede darle un “empujoncito” hacia su ley nacional en esa materia

    Por José Frugoni
    Rosana García, restauradora cromática de imágenes de arte con IA. 
    Facultad de Ingeniería

    Restauración cromática con inteligencia artificial de obras de Joaquín Torres García

    Por Silvana Tanzi

    “Este programa marca un paso decisivo para distintos medios de la región incorporen la inteligencia artificial de manera estratégica y orientada al servicio del público. La SIP está comprometida en acompañar a los periodistas y a las empresas de medios en este proceso de cambio profundo, promoviendo innovación sin perder los valores esenciales del periodismo”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

    Imaginando el futuro de las redacciones latinoamericanas, el AI Product Lab comenzó en septiembre con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas de los medios, incorporar una visión de producto y fomentar el uso responsable y eficiente de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo.

    “Estamos muy entusiasmados de ver la energía y el compromiso de los participantes del AI Product Lab en las primeras sesiones. En Google, creemos firmemente en el poder transformador de la inteligencia artificial para los medios de comunicación y estamos con mucha expectativa de ver las innovaciones en temas de producto que surgirán de este programa”, expresó Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

    Un programa diseñado para generar impacto real

    El AI Product Lab, desarrollado por Marktube Group, combina formación estratégica, práctica aplicada y acompañamiento en la ejecución, con un enfoque orientado a resultados concretos. No se trata solo de capacitar, sino de transformar capacidades internas y generar soluciones tangibles desde el inicio.

    Durante los ocho meses de duración, los participantes recorrerán cuatro fases clave:

    • Fase formativa: sesiones con expertos regionales en IA y estrategia de producto.
    • Fase de diseño aplicado: talleres personalizados y retos semanales para convertir el aprendizaje en prototipos reales.
    • Fase de ejecución: entrega de fondos de implementación a hasta 20 medios seleccionados.
    • Fase de exposición: presentación de resultados, aprendizajes y proyectos implementados.

    “Hemos diseñado el AI Product Lab con una obsesión: que sea práctico y aplicable. Cada sesión, cada reto y cada taller está pensado para que los medios, sin importar su nivel de madurez digital, puedan terminar el programa con un logro concreto”, explicó Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube.

    Una comunidad que aprende en conjunto

    Los 45 medios seleccionados conforman una comunidad diversa que incluye nativos digitales, medios tradicionales y regionales de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

    • Bolivia: Cabildeo Digital, El Diario, Revista Nómadas
    • Costa Rica: CR Hoy, La Nación, Televisora de Costa Rica
    • Ecuador: Ecuavisa, El Diario, El Universo Ecuador, Expreso Ecuador, La Hora
    • El Salvador: Alharaca, Elsalvador.com, La Prensa Gráfica, Redacción Regional
    • Guatemala: Agencia Ocote, Prensa Libre, Ruda + Prensa Comunitaria
    • Honduras: Criterio.hn, Diario El Heraldo, Revista Estrategia & Negocios, Tu Nota
    • Nicaragua: 100% Noticias *, Confidencial*, Divergentes, La Prensa (medios en el exilio)
    • Paraguay: ABC Color, El Nacional, El Otro País
    • Panamá: La Prensa, Medcom
    • R. Dominicana: El Nuevo Diario, Grupo Diario Libre, Listín Diario, N Digital
    • Uruguay: Búsqueda, El Observador, El País, Montevideo Portal
    • Venezuela: 2001, Efecto Cocuyo, El Nacional, El Regional del Zulia, La Vida de Nos, Runrun.es

    Para asegurar una transformación efectiva, el programa está diseñado para involucrar a perfiles estratégicos y operativos de cada medio. La convocatoria se enfocó en directores, editores generales, responsables de producto e innovación, y líderes de equipos de tecnología y audiencias.

    Este enfoque garantiza que las soluciones no solo se diseñen, sino que también se implementen, alineando la visión de negocio con la ejecución editorial y tecnológica para generar un cambio cultural sostenible.

