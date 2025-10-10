Búsqueda se suma al AI Product Lab junto a más de 40 medios de 12 países

La Sociedad Interamericana de Prensa ( SIP ) y Google News Initiative anuncian la puesta en marcha del AI Product Lab, un programa pionero que busca impulsar la transformación digital y la adopción estratégica de inteligencia artificial en las redacciones latinoamericanas.

La iniciativa reúne a 45 medios de 12 países en un proceso intensivo de ocho meses que combinará formación, experimentación y desarrollo de productos con la idea de generar impacto real en el trabajo periodístico.

Facultad de Ingeniería Restauración cromática con inteligencia artificial de obras de Joaquín Torres García

Tecnología La UE considera que el tratado sobre IA firmado por Uruguay puede darle un “empujoncito” hacia su ley nacional en esa materia

“Este programa marca un paso decisivo para distintos medios de la región incorporen la inteligencia artificial de manera estratégica y orientada al servicio del público. La SIP está comprometida en acompañar a los periodistas y a las empresas de medios en este proceso de cambio profundo, promoviendo innovación sin perder los valores esenciales del periodismo”, afirmó Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP.

Imaginando el futuro de las redacciones latinoamericanas, el AI Product Lab comenzó en septiembre con el objetivo de fortalecer las capacidades estratégicas de los medios, incorporar una visión de producto y fomentar el uso responsable y eficiente de la inteligencia artificial en los flujos de trabajo.

“Estamos muy entusiasmados de ver la energía y el compromiso de los participantes del AI Product Lab en las primeras sesiones. En Google, creemos firmemente en el poder transformador de la inteligencia artificial para los medios de comunicación y estamos con mucha expectativa de ver las innovaciones en temas de producto que surgirán de este programa”, expresó Alejandra Brambila, News Partner Manager de Google.

Un programa diseñado para generar impacto real

El AI Product Lab, desarrollado por Marktube Group, combina formación estratégica, práctica aplicada y acompañamiento en la ejecución, con un enfoque orientado a resultados concretos. No se trata solo de capacitar, sino de transformar capacidades internas y generar soluciones tangibles desde el inicio.

Durante los ocho meses de duración, los participantes recorrerán cuatro fases clave:

Fase formativa : sesiones con expertos regionales en IA y estrategia de producto.

: sesiones con expertos regionales en IA y estrategia de producto. Fase de diseño aplicado : talleres personalizados y retos semanales para convertir el aprendizaje en prototipos reales.

: talleres personalizados y retos semanales para convertir el aprendizaje en prototipos reales. Fase de ejecución : entrega de fondos de implementación a hasta 20 medios seleccionados.

: entrega de fondos de implementación a hasta 20 medios seleccionados. Fase de exposición: presentación de resultados, aprendizajes y proyectos implementados.

“Hemos diseñado el AI Product Lab con una obsesión: que sea práctico y aplicable. Cada sesión, cada reto y cada taller está pensado para que los medios, sin importar su nivel de madurez digital, puedan terminar el programa con un logro concreto”, explicó Ezequiel Arbusti, CEO de Marktube.

Una comunidad que aprende en conjunto

Los 45 medios seleccionados conforman una comunidad diversa que incluye nativos digitales, medios tradicionales y regionales de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Bolivia: Cabildeo Digital, El Diario, Revista Nómadas

Costa Rica: CR Hoy, La Nación, Televisora de Costa Rica

Ecuador: Ecuavisa, El Diario, El Universo Ecuador, Expreso Ecuador, La Hora

El Salvador: Alharaca, Elsalvador.com, La Prensa Gráfica, Redacción Regional

Guatemala: Agencia Ocote, Prensa Libre, Ruda + Prensa Comunitaria

Honduras: Criterio.hn, Diario El Heraldo, Revista Estrategia & Negocios, Tu Nota

Nicaragua: 100% Noticias *, Confidencial*, Divergentes, La Prensa (medios en el exilio)

Paraguay: ABC Color, El Nacional, El Otro País

Panamá: La Prensa, Medcom

R. Dominicana: El Nuevo Diario, Grupo Diario Libre, Listín Diario, N Digital

Uruguay: Búsqueda , El Observador, El País, Montevideo Portal

, El Observador, El País, Montevideo Portal Venezuela: 2001, Efecto Cocuyo, El Nacional, El Regional del Zulia, La Vida de Nos, Runrun.es

Para asegurar una transformación efectiva, el programa está diseñado para involucrar a perfiles estratégicos y operativos de cada medio. La convocatoria se enfocó en directores, editores generales, responsables de producto e innovación, y líderes de equipos de tecnología y audiencias.

Este enfoque garantiza que las soluciones no solo se diseñen, sino que también se implementen, alineando la visión de negocio con la ejecución editorial y tecnológica para generar un cambio cultural sostenible.