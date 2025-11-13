  • Cotizaciones
    Google lanzó fuentes preferidas en Google Discover: cómo seguir a 'Búsqueda'

    Google implementó nuevas funciones en Google Discover para promocionar a editores y creadores de contenido; el paso a paso para seguir al sitio

    Búsqueda en Google Discover.

    Búsqueda en Google Discover.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Cambios en Google Discover

    Ahora, estar al día con las noticias de Búsqueda será más fácil que nunca. Los lectores podrán acceder a los contenidos del medio directamente desde sus celulares o dispositivos electrónicos, sin necesidad de abrir otras aplicaciones ni buscar enlaces.

    Google anunció una nueva función en su aplicación Discover que dará mayor visibilidad a las noticias de Búsqueda, mostrándolas en las pantallas principales de los dispositivos antes que las de otros medios o publicaciones digitales.

    El paso a paso para seguir a Búsqueda en Google Discover

    Seguir a Búsqueda en Google Discover es muy sencillo, solo tenés que hacer clic en el perfil del medio y apretar el botón “Seguir en Google”:

    Google-Discover-Busqueda

    Como alternativa también se pueden seguir estos pasos:

    1. Abrí la app de Google en tu teléfono (o Chrome en Android) y asegurate de estar conectado con tu cuenta de Google.

    2. Explorá el feed de Discover y buscá una noticia de Búsqueda.

    3. Cuando encuentres una publicación del medio, tocá el botón “Seguir” que aparece en la parte superior derecha del artículo.

    Por qué seguir a Búsqueda en Google Discover

    Hasta ahora, Google Discover mostraba noticias según los intereses detectados por su algoritmo. Pero desde hoy, los lectores pueden elegir directamente seguir a Búsqueda y ver sus contenidos primero, tanto en dispositivos Android como en iPhone. Esto permite tener acceso inmediato a información periodística confiable y útil, sin depender del azar del algoritmo.

    Además, esta nueva función gratuita de Google prioriza la privacidad del usuario y ayuda a combatir la desinformación.

