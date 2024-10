Cómo se filtra la inteligencia artificial en la industria del cine

matrix.jpg Matrix (1999) EFE

Actores reales vs. digitales

Varias iniciativas han incursionado, con mejor o peor resultado, en la generación de gemelos digitales. Un ejemplo es la iniciativa que puso a interactuar al yo actual y al yo joven de actores como Julia Roberts, Keanu Reeves y Clint Eastwood y que, aunque tiene algunos errores visibles, emocionó por eso de desafiar la brecha de la edad.

El mismo recurso se empleó para la película Here (aún no estrenada), que protagonizan Tom Hanks y Robin Wright (misma pareja de Forrest Gump, también dirigida por Robert Zemeckis) y que los rejuvenece para mostrarlos en su adolescencia y los envejece conforme pasan los años.

Estas herramientas instalaron una práctica que podría extenderse, al punto de reemplazar a los actores de carne y hueso por actores creados con IA. Esa fue una de las preocupaciones que manifestaron los actores en la huelga de Hollywood del año pasado, que con sus reclamos lograron que empiece a regularse su uso.

will-smith-kAnB-U2201398137086c3D-1200x840@Las Provincias.jpg Yo, robot (2004)

Asesoramiento robótico

Aunque aquel acuerdo entre Warner y Cinelytic pudo antojarse abrumador, la información publicada entonces por Hollywood Reporter aclaraba que, en realidad, la IA no tendrá la última palabra ni podrá decidir nada definitivo. O al menos esa era la idea. “La inteligencia artificial suena aterradora pero, por el momento, ninguna IA puede tomar decisiones creativas”, explicó Tobias Queisser, CEO y cofundador de Cinelytic.

Cinelytic se define como una compañía que “apoya a los estudios y a las empresas de contenido independientes para que tomen decisiones de aprobación, adquisición y lanzamiento más rápidas y mejor informadas”. Su utilidad, por tanto, radica en que “el sistema es capaz de calcular en cuestión de segundos lo que a un humano suele llevarle días estimar, si se trata de la evaluación general de una película o el valor de una estrella”.

A su vez, desde los estudios aseguran que se ven obligados a tomar decisiones difíciles a diario que afectan a los proyectos que se aprueban, cómo se producen y de qué manera se distribuyen en el mundo. Por eso, la precisión de los datos de la IA es tan valorada. Desde la industria hacen énfasis además en la virtud de estas herramientas para involucrar a las audiencias (sus gustos, sus deseos de consumo) en sus decisiones. Según Queisser, “es bueno calcular números, desglosar grandes cantidades de datos y revelar patrones que no serían visibles para las personas. Pero para la toma de decisiones creativas todavía se necesitan la experiencia y el instinto”.

Por ahora los humanos seguirán tomando las decisiones, pero la IA ya está proporcionando ideas que terminan siendo el corazón de las películas y, por tanto, moldeando la cultura cinematográfica contemporánea.

Captura de pantalla 2024-10-11 a la(s) 2.35.36p. m copia.jpg Un simpático video puso a interactuar al yo actual y al joven de actores como Julia Roberts, Clint Eastwood y Harrison Ford

Éxito en cifras

El sistema de inteligencia artificial en el que se sustenta Cinelytic fue fundado por, efectivamente, Tobias Queisser, productor de cine, y por nada más y nada menos que un científico de la NASA, Dev Sen. Surgió en 2015 y, desde entonces, estuvo tres años en beta. Su base de datos hasta 2020 contaba con información sobre 95.000 películas y 500.000 actores; cabe esperar que a la fecha la información habrá crecido exponencialmente. Y es, a partir de ahí, que pueden calcular la rentabilidad de un proyecto y predecir su posible acogida con, según ellos, un 85% de éxito.

De hecho, pueden estimar, según lo que muestran en su web, cuánto recaudará el filme en taquilla o en otras plataformas (televisión, formatos físicos, etc.) y según los países. E, incluso, aventurar qué impacto tendrá elegir a determinadas celebridades para que lo protagonicen, con un sistema de puntaje económico (el Cinelityc’s TalentScore).

Además, la IA no solo realiza un análisis predictivo centrado en la rentabilidad, sino en cómo, cuándo y dónde lograrla: sus herramientas pueden ofrecer múltiples circunstancias y escenarios para saber de qué manera es mejor distribuir la película.

Cabe decir, no obstante, que hay casos de éxito que tal vez Cinelytic no habría visto como rentable. El ejemplo lo encuentran en las películas del universo Marvel, que fueron un éxito apabullante en una época en la que el género de superhéroes estaba de capa caída y algunos de sus directores y actores no eran ejemplo del éxito ni destacaban en la temática.

here-movie-hanks-wright.jpg Para mostrarlos en su versión más joven, la película Aquí (que se estrenará en enero), de Robert Zemeckis, recurrió a gemelos digitales de Tom Hanks y Robin Wright

Antecedentes y posibilidades

Pero la inteligencia artificial ya se ha filtrado como asesora en el mundo del cine y la televisión. Por ejemplo, tiempo atrás la empresa belga Benjamin ScriptBook aseguraba que, con una lectura de guion, su sistema podía determinar si tendrá éxito o no; la estadounidense Pilot predecía la acogida hasta un año y medio antes del estreno y la israelí Vault ofrecía datos demográficos sobre sus espectadores potenciales.

También Fox declaró utilizar hace años un sistema, el Nvidia Tesla P100, que con machine learning analiza las reacciones de los espectadores de los trailers para ofrecer predicciones respecto al resultado final de la cinta.

Por otro lado, el sistema de análisis digital de Netflix determinó en 2010 que su serie House of Cards, inspirada en otra serie de los años 90, de género de drama político, sería atractiva basándose en que, a partir del consumo de la plataforma, el actor Kevin Spacey gustaba como protagonista. También definió que las películas de David Fincher eran elegidas por sus suscriptores e, incluso, que querrían ver toda la temporada de una sola sentada.

Este no es el único ejemplo. La serie de animación Love, Death & Robots, de la misma plataforma, ofrecía un orden de capítulos diferente y aleatorio según el usuario que la estuviera visionando, basándose en su algoritmo de recomendación. Y la portada de la serie Stranger Things también difirió al momento de su estreno según quién estaba navegando en la mencionada plataforma.

Los robots ya estaban en el arte cinematográfico, aunque no fuésemos conscientes de ellos: llevan años sugiriéndonos contenido en plataformas y asesorando a los creadores de Hollywood.

blade runner.jpeg

Las 10 mejores películas sobre inteligencia artificial, según ChatGPT

Blade Runner (1982). Un clásico de ciencia ficción que explora la naturaleza de la humanidad a través de replicantes, seres artificiales que buscan su identidad.

2001: odisea del espacio (1968). Una obra maestra de Stanley Kubrick que presenta a HAL 9000, una IA con una inteligencia sorprendente pero problemática.

Ex Machina (2014). Un thriller psicológico que profundiza en la relación entre un programador y un androide avanzado con inteligencia artificial.

Ella (2013). Una conmovedora historia sobre un hombre que desarrolla una relación romántica con un sistema operativo con inteligencia emocional.

Matrix (1999). Una película de acción que plantea preguntas sobre la realidad y el control de la humanidad por parte de máquinas inteligentes.

A.I. Inteligencia artificial (2001). Dirigida por Steven Spielberg, es un cuento sobre un niño androide que busca ser amado en un mundo futuro.

Yo, robot (2004). Basada en las obras de Isaac Asimov, explora las leyes de la robótica y la relación entre humanos y robots.

Transcendence (2014). Una historia sobre un científico que carga su conciencia en una máquina, lo que plantea dilemas éticos y filosóficos.

Chappie (2015). Sigue a un robot que adquiere conciencia y debe encontrar su lugar en el mundo mientras es perseguido por fuerzas externas.

The Social Dilemma (2020). Es un documental (de Netflix) que analiza cómo la IA detrás de las redes sociales impacta nuestras vidas y decisiones.