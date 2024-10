Desde Montevideo al mundo: cómo la IA, la investigación y el desarrollo revolucionan el ecosistema emprendedor

En Trenchtown Rock , Bob Marley lo entendió perfectamente: “Una cosa buena de la música es que, cuando te golpea, no sientes dolor”. Esta idea resuena de forma especial en el contexto del tratamiento de enfermedades mentales, donde la música puede ofrecer un refugio emocional y una vía de conexión.

Piense en un familiar mayor en un residencial, con la mirada ausente. A pesar de la presencia de su familia, parece no notarles. En un momento, alguien le pone unos auriculares y, al instante, su rostro cobra vida. Comienza a tararear una canción y luego a cantarla, recordando letras que no había escuchado en años. Por un instante, recupera su esencia, sintiéndose consciente y conectada con lo que la rodea. Esta escena, lejos de ser una fantasía, se hace realidad gracias a la fusión de la inteligencia artificial (IA), el poder transformador de la música y las startups dedicadas a mejorar la vida de las personas. Y lo más sorprendente es que está ocurriendo más cerca de lo que podríamos imaginar.

Su enfoque de “innovación abierta” permite a empresas de todos los tamaños, desde negocios incipientes hasta grandes corporaciones, acceder a recursos de vanguardia y desarrollar soluciones a medida. ¿Qué significa “abierta”? “Significa que estamos disponibles para el sector privado para prototipar nuevas ideas. No seleccionamos colaboradores; son las empresas las que eligen trabajar con nosotros. Adoptamos una metodología de innovación abierta, priorizando la participación del sector privado y trabajando de manera bottom-up, es decir, desde las empresas hacia Microsoft, en lugar de imponer un enfoque de arriba hacia abajo”, explica Elianne Elbaum a Galería .

GITHUB MICROSOFT AI LAB (29 de 33).jpg Elianne Elbaum es la directora del laboratorio de IA de Microsoft en el Latu

Politóloga, escritora y exdiplomática, Elbaum ya contaba con un profundo conocimiento sobre la inteligencia artificial al asumir la dirección del laboratorio a mediados de 2023. “Siempre me ha gustado la tecnología. Durante mi tiempo como cónsul en San Pablo (Brasil), me enfoqué en el comercio, priorizando el área de trade sobre la política internacional. Además, completé la primera maestría en ciencias de datos de Uruguay, ofrecida por la Utec en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts”.

Desde su establecimiento, el laboratorio ha crecido de manera significativa; hoy ha completado 50 proyectos y tiene otros 100 en proceso de aceleración, destacándose por su impacto en el ecosistema empresarial uruguayo. Cerca del 80% de las empresas que participan en el centro de innovación son uruguayas. Sin embargo, su alcance se extiende a empresas de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador e incluso República Dominicana. Esta variedad de participantes fortalece la posición del laboratorio como un hub regional de innovación en IA.

Las empresas interesadas en postular a los servicios deben contar con un equipo de desarrollo, un caso de uso definido y estar en Azure, la plataforma de informática en la nube de Microsoft. “Este requisito permite que los proyectos sean técnicamente viables y estén alineados con las capacidades de la nube, facilitando así su incorporación al ecosistema de innovación en IA y potenciando el crecimiento de soluciones tecnológicas en la región”, señala Elbaum.

GITHUB MICROSOFT AI LAB (2 de 33).jpg El laboratorio de IA de Microsoft en el Latu fue inaugurado a mediados de 2023

¿Cómo es un laboratorio de IA?

La imagen típica de oficinas llenas de personas frente a pantallas analizando datos no se refleja en un centro como este. Las empresas no necesitan acudir físicamente al laboratorio para participar; pueden enviar su postulación y realizar una llamada introductoria para entender su caso de uso y experiencia previa con IA. “Nuestro enfoque se centra en resolver problemas específicos de las empresas, implementando soluciones que aporten valor. No se trata solo de usar tecnología, sino de identificar cómo la IA puede optimizar procesos y generar eficiencias en sus operaciones. Después de la llamada, firmamos un acuerdo de confidencialidad para proteger la información y los datos de cada empresa, asegurando la discreción sobre nuestros colaboradores y los detalles de sus proyectos”.

A través de un proceso de postulación abierto, las empresas pueden acceder a una semana de capacitación intensiva, donde reciben transferencia de capacidades y conocimientos de expertos en IA de Microsoft. Este proceso, que no tiene costo para las empresas, les permite “prototipar” soluciones de IA, reducir los costos asociados a la experimentación. “Esto es crucial porque la IA, al ser una tecnología emergente que requiere gran capacidad de cómputo, puede resultar costosa y no todas las empresas pueden afrontar esa inversión. Por ejemplo, si una empresa intenta probar un prototipo y comete errores en la arquitectura del sistema, podría gastar hasta un 50% más de lo necesario, lo que podría impedir que lancen el producto o podría elevar sus costos de manera insostenible. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a evitar estos errores, permitiéndoles avanzar tecnológicamente sin los altos costos de la experimentación. Al optimizar tanto la solución como la arquitectura, les facilitamos la implementación de sus sistemas de manera más eficiente y económica”, subraya Elbaum.

Microsoft-LAB.jpg Las empresas pueden postularse para una semana de capacitación intensiva en el laboratorio de IA de Microsoft

Este enfoque ha dado lugar a una variedad de proyectos, que incluyen asistentes virtuales para call centers, un sistema de clasificación de currículums para una empresa de recursos humanos, un algoritmo que crea listas de reproducción de música para aliviar el sufrimiento de pacientes con Alzheimer y sistemas que detectan anomalías en el ritmo cardíaco. “La tecnología que se desarrolla aquí es realmente impresionante. Todos estos proyectos provienen de empresas uruguayas, muchas de ellas startups, lo que resalta el impacto del laboratorio en estas iniciativas”.

Además de Elbaum, el equipo está compuesto por cuatro ingenieros, todos uruguayos, que colaboran directamente con las empresas. Incluye dos expertos en machine learning, una especialista en data science y una ingeniera junior.

Elianne-Elbaum-Micosoft-LAB.jpg

¿Por qué Microsoft eligió Uruguay?

La llegada de Microsoft a Uruguay es un tema que “puede abordarse desde dos perspectivas: la de Uruguay y la de Microsoft. Desde el punto de vista de Uruguay, la instalación de Microsoft es sumamente relevante, ya que envía una señal clara al sector privado sobre la estabilidad y las oportunidades que ofrece el país”.

Uruguay se presenta como un lugar de estabilidad financiera y de democracia y con un sistema judicial sólido, factores que son cruciales para las empresas, en especial aquellas que operan mediante contratos. Sin la viabilidad y la sostenibilidad de esos contratos, compañías como Microsoft probablemente no optarían por establecerse aquí, sobre todo considerando la competencia de gigantes como Brasil y Argentina en la región.

Por otro lado, para Microsoft, este laboratorio en Uruguay simboliza lo que está sucediendo en América Latina. “Mi tarea es observar y recoger señales del mercado respecto al uso de los servicios de Microsoft, especialmente Azure, y detectar posibles brechas en la oferta. Es fundamental identificar necesidades específicas del mercado latinoamericano que no están siendo atendidas. A veces, Microsoft tiene soluciones efectivas en América del Norte, Europa o África, pero que no se han adaptado al contexto latinoamericano. Mi rol consiste en llevar esta perspectiva del mercado latinoamericano a la corporación, mejorando su comprensión y respuesta a nuestras necesidades”, detalla Elbaum.

Chris-Young-Microsoft.jpg Chris Young durante su visita a Montevideo

La IA en Uruguay: oportunidades y percepciones globales

Al considerar las oportunidades que se abren para Uruguay desde la perspectiva de la IA, Elbaum apunta a la necesidad de analizar cómo nos ven desde el exterior. Un ejemplo concreto es la reciente visita de Chris Young de Microsoft, quien forma parte del equipo de liderazgo de Satya Nadella, el CEO de la compañía. Su presencia en Uruguay para conmemorar el primer aniversario del laboratorio “es significativa”, ya que representa “una conexión directa con el alto nivel de liderazgo de Microsoft”, que cuenta con alrededor de 30.000 empleados. “Uruguay no es un mercado que Microsoft considere inicialmente, en comparación con países más grandes como Colombia, México o Brasil. Sin embargo, la visita de Young resalta el interés que la compañía está comenzando a tener en nuestro país”, asegura Elbaum.

Young es responsable del desarrollo de negocios y de las inversiones de Microsoft, y su presencia aquí abre la puerta a nuevas oportunidades para las empresas uruguayas, no solo en la adopción de IA, sino también en el acceso a capital de riesgo, algo que para la directora del laboratorio de Microsoft es muy importante. “La inversión es fundamental para poner en producción las soluciones y fortalecer el tejido empresarial uruguayo. A menudo, nuestro mercado se queda corto en este aspecto, obligándonos a buscar financiamiento en el exterior. Aunque el mercado uruguayo es pequeño, no considero que eso sea un problema. Aproximadamente, el 90% de las empresas en Uruguay son exportadoras, incluidas muchas del sector de tecnología de la información. El verdadero desafío radica en la disponibilidad de capital y en el riesgo que las empresas sienten al acceder a él. Culturalmente, tenemos una mentalidad emprendedora y estamos abiertos a adoptar cambios y nuevas tecnologías. El Estado ha trabajado en políticas de innovación para apoyar a las empresas, especialmente a las más pequeñas, y es vital que toda la masa empresarial tenga acceso a estas oportunidades”.

github Mirosoft Lab event.mp4

El futuro de la IA en Uruguay: gobernanza, ética y oportunidades

La gobernanza de la IA “es un tema fundamental y absolutamente necesario, en especial en un entorno tecnológico en rápida evolución”, advierte Elbaum a Galería. Uruguay está trabajando en definir cómo se abordará este aspecto, al igual que con otras tecnologías que impactan a la sociedad, como la biotecnología y la ciberseguridad. “Es crucial establecer un contrato social que regule el uso ético de la tecnología y que defina las consecuencias del mal uso por actores malintencionados, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos. Además, se debe legislar sobre cómo enfrentar las injusticias generadas por sistemas que pueden discriminar o afectar a ciertos grupos, asegurando un uso responsable y justo de la tecnología”, agrega.

Elbaum es optimista sobre lo que vendrá. “De aquí a un año, creo que los modelos de IA continuarán mejorando y abaratándose”, lo que permitirá que “más empresas los adopten” y que se democratice su acceso. “Espero que las interacciones se amplíen, estamos yendo cada vez más hacia los comandos de voz, transformando así la experiencia del usuario”.