Enseñanza en tiempos de inteligencia artificial: “Integrar el desarrollo de ‘software’ en la educación es clave”

—Su visita a Uruguay es para apoyar el programa GitCommit 2024, que busca ayudar a los estudiantes a programar y aprovechar el poder de la IA. ¿Qué papel juega la programación en la educación de los jóvenes?

—Si compartimos la visión de que el futuro de la humanidad dependerá del software, es esencial preparar a las nuevas generaciones en este campo. La mayoría de las aplicaciones y los programas actuales se desarrollan utilizando lenguajes de programación, que, aunque son similares al lenguaje humano, poseen un vocabulario y una estructura específicos. Es fundamental dotar a los jóvenes con las habilidades necesarias para que puedan participar activamente en el avance tecnológico y contribuir al desarrollo de soluciones innovadoras.

—¿Por qué es clave enseñar programación en las aulas?

—Integrar el desarrollo de software en la educación es esencial para acelerar el progreso humano. Por eso se requiere más programación y tecnología tanto en el entorno empresarial como en las aulas. Un ejemplo destacado es el Plan Ceibal, que otorga una computadora a cada niño. En mis escuelas de Estados Unidos también se está implementando una iniciativa similar, pero allí los padres deben comprar las computadoras, a diferencia de Uruguay, donde el gobierno las proporciona de manera gratuita. Yo aprendí computación de forma autodidacta a través de Internet, ya que en ese tiempo no había profesores disponibles que pudieran enseñarme. Hoy, con los recursos informáticos y educativos, los jóvenes pueden aprender de manera independiente. Proporcionarles una computadora y acceso a la red les permite adquirir conocimientos sin depender de una gran cantidad de profesores. Esto abre nuevas posibilidades educativas que antes no existían, y lo que Uruguay está haciendo en este aspecto me parece muy bueno.

GitCommit-2024.jpeg GitCommit 2024 en el liceo Impulso @ALAColombiaDev

—¿Cómo ayuda la tecnología a jóvenes vulnerables?

—El software genera oportunidades económicas en países donde antes no las había. Por ejemplo, en Uruguay, imagino que era común que los niños expresaran su deseo de ser futbolistas o de ser doctores o abogados. Y está bien. Sin embargo, para incrementar el PIB (Producto Interno Bruto) de Uruguay, también es necesario enfocarse en crear productos que otros puedan comprar e invertir. Y el futuro está en el software. Países de África están avanzando gracias a esta industria, y Uruguay está incrementando sus inversiones en este campo. No es necesario ser una potencia como Estados Unidos para marcar la diferencia. Con buenos desarrolladores, cualquier país puede prosperar. Un claro ejemplo de esto es una joven graduada de Impulso hace poco, quien ahora gana US$ 2.500 al mes trabajando en tecnología, y salió en una de las zonas menos favorecidas de Montevideo.

—Hablemos de IA, ¿qué le sorprendió más al comenzar a trabajar con esta tecnología?

—Me sorprendieron dos aspectos clave. En el pasado, aunque trabajábamos con machine learning (aprendizaje automático), los modelos no podían mantener una conversación coherente. Lo que decías rara vez generaba respuestas útiles y había que esforzarse para que entendieran el lenguaje de programación que usabas. Luego llegó Codex, el modelo de IA para programación desarrollado por OpenAI, y la situación cambió radicalmente. Podías escribir un comentario en el código y decirle en lenguaje natural “quiero que hagas esto de esta manera”, y el modelo lo entendía perfectamente. Nunca habíamos visto algo así. Ahí me di cuenta de que esta tecnología podría ser el futuro. Si la IA puede comunicarse como los humanos, las posibilidades son infinitas.

—OpenAI lanzó ChatGPT en 2022. ¿Cuál fue la reacción en el ámbito tecnológico?

—Todo el mundo estuvo convencido de que ese era el camino. Hicieron un muy buen producto. En GitHub, nos centramos en OpenAI Codex, que es el motor detrás de nuestra inteligencia artificial Copilot. Esta herramienta está diseñada para simplificar la vida de los programadores profesionales, permitiéndoles enfocarse en tareas más complejas sin tener que escribir código básico, por ejemplo.

GitCommit.jpg Alumnos con sus diplomas del programa GitCommit 2024

—¿Consideras que la IA generativa podría crear una brecha entre quienes saben utilizarla y quienes no?

—Históricamente, cada avance tecnológico ha transformado la forma en que se hacen las cosas. A modo de ejemplo, gracias a la tecnología la medicina de hoy es radicalmente diferente a la de hace 100 años. Los médicos actuales pueden realizar procedimientos que antes eran imposibles. Sin embargo, algunos profesionales pueden quedar rezagados si no están dispuestos a adaptarse. Además, hay personas que pueden no querer utilizar estas herramientas por diversas razones o que simplemente no han recibido la educación necesaria. Y ahí vamos a la educación. Si comenzamos a preparar a los niños desde una edad temprana, las habilidades tecnológicas que adquirirán para cuando cumplan 18 años serán significativamente mayores. En general, la mayoría de la humanidad aprenderá y se adaptará a estos nuevos cambios.

—¿Es posible que esta tecnología llegue a ser más inteligente que los humanos?

—Hasta ahora, no he observado un verdadero razonamiento en los modelos generativos que he visto. Son muy eficaces en predecir la siguiente palabra, pero, si eso se considera razonamiento, yo no lo veo de esa manera. Cuando alimentas a la IA con una gran cantidad de información puede hacer un buen trabajo de comunicar, de predecir la próxima palabra. También puedes plantearle una tarea compleja y la resolverá con precisión. Sin embargo, si le pides que realice una operación simple, como “dos más dos menos dos multiplicado por dos”, puede fallar. Esto indica que no hay un verdadero razonamiento porque, si puede manejar un desafío difícil pero no una tarea sencilla, no se puede considerar que tenga un razonamiento comparable al humano.

—¿Y a qué se debe esa incongruencia en su desempeño?

—Ese es el problema. No comprendemos por qué algunos modelos inteligentes pueden realizar tareas que normalmente requerirían un doctorado, mientras que a veces no pueden llevar a cabo actividades que un niño de tres años podría resolver fácilmente. Pero es fundamental continuar investigando para entender la raíz de este problema y poder avanzar en el desarrollo de estos sistemas inteligentes.

—¿Es absurdo pensar que en pocos años no se necesitarán programadores debido a la IA?

—Saber cocinar no significa que vayas a abrir un restaurante Michelin. Saber andar en bicicleta no me convierte en ciclista del Tour de Francia. Siempre habrá profesionales en el campo de la programación. La curiosidad, la creatividad y el deseo de aprender son inherentes al ser humano. Creo que la demanda de programadores seguirá creciendo, pero también surgirá una nueva función: los desarrolladores podrán interactuar con la IA de manera diferente. Por ejemplo, podrán decirle a la IA: “Hoy hablé con Mario, y quiero que me crees una aplicación que conecte estas cosas de esta manera”. Esto nos posicionará en un lugar distinto dentro del proceso de desarrollo. Ayudar al humano. Esa es la mayor oportunidad que tenemos en este momento. Tú tienes la creatividad, lo que haces es aumentarla con IA.

Mario-GitCommit.jpg Mario Rodríguez en la presentación del programa GitCommit en Montevideo

—¿Cuánto influye la política en el entorno tecnológico en el que trabajas en EE.UU., considerando el impacto de líderes como Donald Trump o Kamala Harris?

—En mi caso, no me preocupa demasiado. Para mí, lo esencial es desarrollar un producto que siga mejorando y cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes. Siempre habrá gobiernos que cambian y nuevas leyes que surjan, algunas de las cuales pueden afectar el roadmap (hoja de ruta) de nuestro producto. Sin embargo, en mi día a día profesional, la realidad política no tiene un impacto significativo.

—La Unión Europea ha regulado la IA. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

—En Microsoft, junto con OpenAI y otros, hacemos bastante para el desarrollo de una IA responsable, en cómo utilizarla para hacer avanzar a la humanidad en lugar de perjudicarla. Siempre habrá regulaciones de diferentes países y gobiernos, cada uno con sus propias leyes y preocupaciones. Esto es parte de un contexto más global. En el caso de Copilot, es importante destacar que los datos que se utilizan son públicos, lo que contribuye a la transparencia en nuestro enfoque.