  • Cotizaciones
    lunes 13 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La nueva IA de Anthropic enciende las alarmas: ¿problema serio o estrategia de promoción?

    La compañía Anthropic postergó el lanzamiento de su nuevo modelo de inteligencia artificial Claude Mythos, del que se dice que es tan hábil programando que podría convertirse en una peligrosa arma para hackers, lo que ha provocado una mezcla de alarma y escepticismo

    Compañía Anthropic.

    Compañía Anthropic.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La empresa es una de las competidoras en la feroz carrera de la inteligencia artificial (IA). Promocionar la capacidad asombrosa de la propia tecnología de Anthropic impulsa el negocio y aumenta su atractivo en caso de que, como prevén analistas, salga a bolsa en breve.

    Según Anthropic y sus socios, Mythos puede analizar de forma autónoma grandes cantidades de códigos de programación para detectar vulnerabilidades de seguridad hasta ahora desconocidas en todo tipo de software, desde sistemas operativos hasta navegadores web.

    Leé además

    Adolescente mira su celular en el Centro de Montevideo.
    Tecnología

    Cámara de Diputados impulsa una consulta pública sobre el impacto de las plataformas digitales y la IA en menores
    Tráfico de camiones en una carretera de Estados Unidos.
    Financial Times

    Los inversores apuestan por el caos provocado por IA, pero la historia sugiere lo contrario

    Lo más importante, advierten, es que esto se puede hacer a una velocidad y a una escala que ningún ser humano puede igualar, lo que significa que podría utilizarse para paralizar bancos, hospitales o infraestructuras nacionales en cuestión de horas.

    “El mundo no tiene más remedio que tomarse en serio la amenaza cibernética asociada con Mythos”, afirmó David Sacks, empresario e inversor que preside el consejo de asesores en tecnología de Donald Trump.

    “Pero es difícil ignorar que Anthropic tiene un historial de tácticas alarmistas”, añadió.

    Ejércitos de agentes

    Mythos ha despertado el temor de que los hackers puedan dirigir ejércitos de agentes de IA capaces de burlar las defensas informáticas con facilidad.

    En la conferencia HumanX AI celebrada esta semana en San Francisco, Alex Stamos, de la startup Corridor —dedicada a la seguridad en la IA—, reconoció la existencia de una amenaza real por parte de los hackers “agentes”.

    Y bromeó sobre lo que denominó el “truco de marketing” de Anthropic.

    “Tienen estos adorables y cursis dibujos animados sobre esos productos que son tan increíblemente peligrosos que ni siquiera dejan que la gente los use”, dijo Stamos sobre la startup con sede en San Francisco.

    “Es como si el Proyecto Manhattan hubiera anunciado la bomba nuclear en un lindo y pequeño dibujo animado de Calvin y Hobbes”, agregó.

    Bancos en alerta

    Los directores de los mayores bancos de Estados Unidos se reunieron esta semana con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para evaluar las posibles amenazas a su seguridad de Claude Mythos, según informaron medios locales.

    “El modelo Mythos apunta a algo mucho más trascendental que otro salto en la inteligencia artificial”, dijo el cofundador y director ejecutivo de Cato Networks, Shlomo Kramer, en una publicación de blog. “Señala un cambio que podría redefinir el equilibrio entre atacantes y defensores en el ciberespacio”, aseguró.

    Esta semana se compartió con organizaciones asociadas una vista previa estrictamente restringida de Mythos, en el marco de una iniciativa llamada Proyecto Glasswing. Entre ellas estaban Amazon, Apple, Microsoft, Google, Cisco, CrowdStrike y JPMorgan Chase.

    ”Lo que antes requería especialistas de élite ahora puede ser realizado por agentes de software”, advirtió Kramer sobre las capacidades de Mythos.

    “Las consecuencias inmediatas serán un aumento en el descubrimiento de vulnerabilidades”.

    Embed - Disputa Estados Unidos y Anthropic: tecnológica no autoriza uso militar en ciertos escenarios

    “Guerra de agente a agente”

    En HumanX, el consenso aparente era que tiene sentido que los agentes de IA que ya son expertos en codificación se destaquen en encontrar debilidades en el software.

    “No estamos en una era en la que los seres humanos puedan escribir código cuando contamos con modelos de IA sobrehumanos que luego van a encontrar errores en él”, argumentó Stamos.

    ”Simplemente no es posible”.

    Stamos predijo que la dinámica que se avecina implicará que los humanos supervisen a los agentes de IA para proteger las redes contra los hackers que utilicen esa misma tecnología para atacar.

    Se refirió a ello como una “guerra de agente a agente”, con los humanos al margen dando consejos.

    Wendy Whitmore, de la empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks, espera “algún tipo de ataque catastrófico” este año relacionado con las capacidades de los agentes de IA.

    “Lo que me quita el sueño es que nos enfrentamos a una avalancha de nuevas vulnerabilidades que serán descubiertas por la IA”, afirmó Adam Meyers, de CrowdStrike.

    Meyers consideró que incrustar un pequeño modelo de IA directamente en el código malicioso que infecta las redes es una táctica natural que los hackers van a explorar.

    “El arma definitiva sería un malware que no tenga programación previa”, dijo Meyers. “Podría hacer lo que se le pidiera”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Tecnología

    Cámara de Diputados impulsa una consulta pública sobre el impacto de las plataformas digitales y la IA en menores

    Por José Frugoni
    Justicia penal

    Reforma del CPP: condenados por violación o abuso sexual podrían salir antes de la cárcel

    Por Redacción Búsqueda
    Sindicatos

    El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

    Por Martín Mocoroa
    Perspectivas económicas

    Uruguay crecerá 1,6% en 2026, según el Banco Mundial; una “superestrella” en otro siglo que se apagó

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Dolores, un día después del tornado de abril de 2016.
    Video

    Diez años después, en Dolores no cierran las heridas del tornado que arrasó un tercio de la ciudad

    Por Leonel García
    El presidente estadounidense Donald Trump levanta el puño a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, el 11 de abril de 2026.
    Video

    Trump ordena bloquear el estrecho de Ormuz y vuelve a amenazar con destruir Irán en un día

    Por RFI
    Cómo lidiar con el bajón post-turismo, el momento en que el año empieza en serio

    Cómo lidiar con el bajón post-turismo, el momento en que el año empieza en serio

    Por Milene Breito Pistón
    Expresidente de la Jutep Ricardo Gil.
    Video

    Ricardo Gil: el actual gobierno y el anterior partidizaron la Jutep y aumentaron la “desconfianza de la gente” en la política

    Por Guillermo Draper