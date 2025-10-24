  • Cotizaciones
    viernes 24 de octubre de 2025

    IA y desinformación: cómo los deepfakes y las voces clonadas distorsionan las elecciones europeas

    El ajetreado calendario electoral europeo de 2025 y 2026 está siendo blanco de manipulaciones generadas por IA en redes sociales. Pero esta vez, el panorama político europeo se está transformando. La lucha por ganarse el apoyo de los votantes ya no se libra en las calles, sino en las pantallas, mediante imágenes generadas artificialmente, voces clonadas y sofisticados deepfakes

    Una mujer mira su teléfono mientras usa el portal del gobierno albanés E-Albania, ahora con la ayuda del avatar Diella, un ministro del gabinete, basado en inteligencia artificial.

    Una mujer mira su teléfono mientras usa el portal del gobierno albanés "E-Albania", ahora con la ayuda del avatar "Diella", un ministro del gabinete, basado en inteligencia artificial.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La amenaza de los deepfakes generados por inteligencia artificial (IA) se hizo evidente en Moldavia a finales de diciembre de 2023, cuando un video que supuestamente mostraba a la presidenta Maia Sandu desconociendo a su propio gobierno y burlándose de las aspiraciones europeas del país se volvió viral en Telegram.

    El gobierno moldavo desestimó rápidamente el video como falso, pero el daño ya estaba hecho. Investigaciones de Balkan Insight y Bot Blocker revelaron que la red de bots “Matryoshka”, vinculada al Kremlin, había generado el clip usando la plataforma de video Luma AI. Las imágenes, acompañadas de voces en ruso, caricaturizaban a Sandu como corrupta e ineficaz, reutilizando narrativas desinformativas previas relacionadas con el oligarca fugitivo Ilan Shor.

    La agencia francesa de ciberseguridad Viginum explicó que estos deepfakes fueron distribuidos por Telegram y TikTok a través de una red de propaganda prorrusa afiliada al medio ruso Komsomolskaya Pravda. Según Viginum, sitios web como moldova-news.com formaban parte de una “red de propaganda prorrusa estructurada y coordinada”.

    Embed - El panorama electoral en Moldavia: TikTok, allanamientos y desinformación • FRANCE 24 Español

    Fábricas de trolls y clonación de medios

    Saman Nazari, investigador de Alliance4Europe, advirtió que el uso de IA para influir en elecciones está creciendo exponencialmente. “Antes, los operadores copiaban y pegaban el mismo contenido una y otra vez; hoy la IA reescribe los textos y los publica en múltiples cuentas y páginas, con pequeñas variaciones para públicos específicos”, explicó.

    Además, la IA permite que estas operaciones de desinformación parezcan más legítimas. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia informó que el grupo Storm 1516 había lanzado 77 campañas de desinformación rusas desde 2023, dirigidas a Francia, Ucrania y otros países occidentales.

    Según Nazari, estas operaciones son heredadas de la Agencia de Investigación de Internet de San Petersburgo y su sucesora, la Fundación Rusa para la Lucha contra la Injusticia, que clonaron sitios de noticias legítimos y rellenaron los duplicados con contenido robado, reescrito o traducido para darles credibilidad. Alliance4Europe ha identificado cientos de sitios de este tipo durante las elecciones europeas.

    Europa Occidental bajo ataque

    La amenaza de deepfakes se ha extendido a Europa Occidental. El profesor Dominique Frizon de Lamotte, de la Universidad CY Cergy París, fue víctima de un video que falsificaba su voz e imagen, intentando vincularlo con grupos prorrusos en Moldavia. Frizon declaró a France 3: “No tengo ninguna conexión con Moldavia; ni siquiera uso Telegram”. El video fue denunciado por EUvsDisinfo y medios franceses como un intento de socavar la confianza en el mundo académico.

    En Rumania, la interferencia vinculada a la IA llevó a la anulación inédita de resultados de las elecciones presidenciales de 2024 por parte del Tribunal Constitucional. Durante la repetición en 2025, se difundieron narrativas de extrema derecha y contenido inventado en TikTok y Telegram, aunque el candidato proeuropeo Nicusor Dan ganó finalmente la segunda vuelta.

    Hungría y las elecciones de 2026

    Hungría se prepara para una oleada de contenido influenciado por IA antes de sus elecciones de 2026. Grupos progubernamentales, como el Movimiento de Resistencia Nacional, han invertido más de 1,5 millones de euros en promocionar videos de IA sin etiquetar que atacan al líder opositor Peter Magyar. Algunos clips muestran escenas inventadas de soldados húngaros muriendo en Ucrania para incitar sentimientos nacionalistas. Magyar los calificó de “patéticos” y “fraude electoral”.

    Incluso cuando los espectadores sospechan que el contenido es falso, su impacto emocional puede moldear opiniones, subrayan los analistas. Para contrarrestar esto, la Unión Europea ha implementado desde 2022 la Ley de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas a identificar a quienes financian anuncios políticos y cuenta con un Sistema de Alerta Rápida y un Grupo de Trabajo de Integridad de IA.

    Votantes en riesgo

    Según Nazari, los jóvenes, acostumbrados a memes y deepfakes, son menos susceptibles a ser engañados. En cambio, los votantes mayores o con menor alfabetización digital tienen más dificultades para distinguir entre videos reales y falsos, especialmente en países con baja educación mediática.

    La combinación de deepfakes, manipulación de redes y desinformación coordinada representa hoy una amenaza creciente para la integridad de elecciones y la confianza pública en Europa y el este del continente.

    FUENTE:RFI

